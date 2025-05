Nasdaq-100: come l’innovazione incide sulla vostra tazza di caffè

Creare una tazza di caffè più intelligente e sostenibile

Keurig Dr Pepper Inc. è un produttore e distributore di bevande analcoliche, con un portafoglio prodotti che comprende caffè, bibite gassate, tè pronto da bere, acqua, succhi, bevande a base di succo e mix. L’azienda è nota in particolare per il suo sistema di preparazione del caffè monodose. Ciò che è meno evidente è il software incorporato, la connettività e la data science che consentono il suo funzionamento.

Applicazioni per elettrodomestici smart

La soluzione tecnologica connessa di Keurig si basa su una piattaforma di cloud computing.5 Gli erogatori smart dell’azienda consentono agli utenti di avviare la macchina da un’applicazione mobile o da un dispositivo di assistenza domestica come Alexa o Google Home. La tecnologia BrewID™ di Keurig consente ai clienti di attivare e personalizzare l’erogazione del caffè per un’ampia gamma di cialde K-Cup®, in base alle impostazioni di erogazione ottimali consigliate dalla torrefazione.

Questi elettrodomestici smart non solo migliorano l’esperienza del cliente, ma apportano anche benefici all’azienda. Grazie alla creazione di una piattaforma di condivisione costante delle informazioni, apportano continui miglioramenti alle impostazioni di erogazione e agli erogatori, permettendo di prendere decisioni più efficienti sullo sviluppo dei prodotti.

Gestione dell’inventario e raccomandazioni personalizzate

SMART Auto-Delivery di Keurig utilizza BrewID per tracciare l’utilizzo delle cialde e riordinare automaticamente le scorte, in modo che i clienti abbiano a disposizione la giusta quantità di prodotto. Questi possono inoltre utilizzare l’app Keurig per ottenere suggerimenti su nuove varietà di caffè da provare, nonché attingere a una libreria di ricette di bevande da caffetteria.6

Attenzione particolare alle iniziative green

La sostenibilità è un aspetto fondamentale per la società. Keurig Dr Pepper è stata uno dei primi partner di un’azienda che utilizza l’IA e la robotica per recuperare i prodotti di base come materie prime per la catena di approvvigionamento globale.7 La conversione delle cialde di caffè di Keurig Dr Pepper in polipropilene, plastica utilizzata nei materiali riciclati, ha permesso alle aziende di collaborare per attrezzare i sistemi robotici in moda da individuare e smistare correttamente le cialde K-Cup negli impianti di riciclaggio.