Indice Nasdaq-100: dove si trovano alcuni dei più grandi innovatori

La casa dei colossi della tecnologia e non solo

Il Nasdaq-100 è un indice che monitora le 100 principali società non finanziarie per capitalizzazione di mercato quotate al Nasdaq. Questo gruppo comprende molte delle aziende tecnologiche più importanti al mondo, come Apple, Microsoft, Alphabet (la capogruppo di Google), Intel, Facebook, Zoom e Tesla. Non sorprende che alcune delle società tecnologiche più importanti abbiano scelto di quotare i propri titoli al Nasdaq, la prima borsa interamente elettronica.

Ma il Nasdaq-100 non ospita solo le principali società tecnologiche al mondo. Circa un terzo dell’indice è rappresentato da società che non appartengono ai settori dell’informatica o dei servizi di comunicazione. Tra queste figurano aziende sanitarie innovative come Moderna, la cui tecnologia mRNA è alla base del suo vaccino salvavita contro il COVID-19, società all’avanguardia come Netflix ed Electronic Arts nonché marchi di consumo di prim’ordine come Starbucks, Costco, Dollar Tree, PepsiCo, lululemon athletica, Walgreens Boots Alliance e Align Technology (produttore degli apparecchi ortodontici Invisalign).