Riteniamo che, nel segmento del credito privato europeo, il credito erogato a società di grandi dimensioni e ben capitalizzate, note come segmento dell'upper middle market (UMM), sia particolarmente interessante grazie alla solidità e stabilità dei loro bilanci. Questi debitori ricorrono sempre più spesso, alternandole, a due tipologie di finanziamento: linee di credito bancarie (prestiti sindacati o broadly syndicated loan – BSL) e prestiti erogati direttamente da soggetti non bancari (direct lending). Nell'ambito dello sviluppo di un portafoglio incentrato sulle società dell'UMM europeo, realizziamo una sintesi tra il mercato del direct lending, che offre il vantaggio di un premio di spread, e il mercato dei prestiti sindacati, che garantisce continuità nell'impiego del capitale e maggiore liquidità.

Dal nostro punto di vista, questo approccio è particolarmente adatto agli investitori, comprese le compagnie assicurative europee e britanniche, alla ricerca di soluzioni "evergreen" incentrate su società europee di grandi dimensioni e consolidate, in grado di generare elevati flussi di reddito a tasso variabile su una base patrimoniale stabile. Gli investitori possono così approfittare del premio di spread del direct lending, assumendosi il rischio di credito verso queste società e rimanere, al tempo stesso, completamente investiti.

L'evoluzione del credito privato

Dopo la crisi finanziaria globale, le modifiche legislative e i requisiti patrimoniali hanno limitato le capacità di prestito delle banche, creando un vuoto destinato a essere occupato da finanziatori non bancari. Storicamente, il mercato del credito privato alle imprese può essere suddiviso in due segmenti: quello dei prestiti sindacati per le grandi imprese e quello del direct lending per le società di dimensioni inferiori. Malgrado i punti di accesso diversi, entrambi questi mercati sono incentrati su prestiti senior secured a tasso variabile. La loro principale differenza risiede nella natura tecnica della partecipazione dei finanziatori:

Il mercato dei prestiti sindacati interessa i finanziamenti erogati dalle banche, che subito dopo vengono distribuiti agli investitori istituzionali. Alla luce della conoscenza del mercato in generale e delle dimensioni dei debitori, i prestiti sindacati successivamente sostengono un solido mercato secondario e un regolare flusso di liquidità.

Il mercato del direct lending, invece, riguarda i prestiti concessi direttamente da soggetti finanziatori non bancari. Questi ultimi offrono sì un premio di spread rispetto ai prestiti sindacati, ma il mercato secondario e la liquidità sono pressoché assenti e i finanziatori, in genere, li mantengono fino al rimborso o alla scadenza.

In seguito alla crescita nel tempo della liquidità disponibile per il direct lending ("dry powder"), una parte significativa di questa è stata destinata a società più grandi, per cui le differenze tra il mercato dei prestiti sindacati e quello del direct lending si sono sempre più assottigliate. Le differenze, di fatto, erano determinate principalmente dalle limitazioni in termini di fondi piuttosto che dal rischio di credito (ossia veicoli di investimento che si concentrano sui prestiti sindacati o sul direct lending, con una flessibilità minima tra i due).

Oggi, i mutuatari dell'UMM europeo prendono in considerazione entrambe le tipologie di prestito e molti, infine, passano dall'una all'altra sulla base dei differenziali di prezzo/spread in un dato momento:

quando il volume di emissioni del mercato dei prestiti sindacati è ridotto, gli spread delle nuove operazioni si allargano (come nel 2022), con un conseguente incremento dell'attività delle operazioni di direct lending;

quando il volume delle nuove emissioni di BSL è elevato e gli spread risultano in calo (come nel 2024), molti debitori dell'UMM abbandonano il direct lending in favore dei mercati dei prestiti sindacati.

A nostro avviso, i prestiti senior secured a tasso variabile a debitori dell'UMM europeo possono offrire reddito elevato da società stabili. Le imprese dell'UMM con almeno 50 milioni di euro di EBITDA sono, di norma, considerate soggetti debitori migliori con flussi di cassa più solidi. Riteniamo che il profilo di rischio-rendimento delle imprese dell'UMM europeo sia di livello superiore rispetto a quello delle imprese del middle market di fascia inferiore.