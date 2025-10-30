Gli ETF basati su swap possono ottenere vantaggi anche nella replica di indici azionari di Regno Unito ed Europa. Poiché questi ETF possono detenere titoli non inclusi nell'indice replicato, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo o dell'imposta sulle transazioni finanziarie, obbligatori invece per gli ETF fisici quando acquistano azioni nel Regno Unito o in determinati mercati europei.

Caso 2: Condizioni di swap favorevoli

Un altro scenario in cui gli ETF basati su swap possono avere un vantaggio è quando riescono a negoziare condizioni favorevoli con le controparti degli swap. Normalmente, l'ETF paga una commissione di swap alla controparte, ma in alcuni casi è la controparte a pagare la commissione all'ETF, riducendo così i costi complessivi del fondo. In situazioni selezionate, questo effetto può portare l'ETF a sovraperformare l'indice.

In Cina ne vediamo un esempio. Il mercato azionario cinese delle azioni A è spesso redditizio per le strategie market-neutral. Tuttavia, il prestito titoli e altri meccanismi di copertura tradizionali utilizzati dagli hedge fund non sono disponibili in questo mercato. Di conseguenza, per compensare il rischio, spesso ci si rivolge alle banche. Le banche forniscono queste strutture (dietro pagamento di una generosa commissione) e sono disposte a pagare un ETF per assumere l'esposizione al mercato attraverso un accordo di swap.

Altri esempi si trovano nella replica di alcune esposizioni obbligazionarie, come nel mercato degli overnight return swap. In questi casi, un ETF basato su swap può ottenere condizioni particolarmente vantaggiose dalle banche controparti, poiché la struttura dello swap consente loro di finanziare posizioni azionarie nei propri bilanci, riducendo i costi legati al capitale. Questo incentivo spinge le banche a offrire condizioni economiche molto competitive, che possono tradursi in rendimenti superiori rispetto al benchmark. Per gli investitori alla ricerca di alternative liquide e potenzialmente più redditizie per l'allocazione della liquidità, questa può essere un'opzione interessante.

Quali sono i rischi?

L'utilizzo degli swap per replicare un indice non è priva di rischi, ma è possibile adottare misure per ridurli. Oltre ai comuni rischi associati a qualsiasi investimento, l'uso degli swap introduce il rischio di controparte, ossia che la controparte dello swap non sia in grado di adempiere alla sua parte del contratto. In Invesco, cerchiamo di ridurre questo rischio attraverso:

La detenzione di un paniere di azioni di qualità: Gli ETF basati su swap di Invesco detengono ciascuno un paniere di azioni diverse da quelle dell'indice monitorato. Questo paniere è di proprietà dell'ETF (non è utilizzato come garanzia) e rappresenta una riserva di valore nel raro caso di default della controparte.

L'utilizzo di più controparti:I nostri ETF basati su swap possono avere fino a sei controparti, il che riduce il potenziale impatto finanziario sull'ETF in caso di inadempienza di una sola controparte. Selezioniamo solo controparti con un elevato rating creditizio, le monitoriamo regolarmente e sottoponiamo a stress test i potenziali scenari di rischio.

Azzeramento degli swap: Il valore dello swap, noto come mark-to-market, viene azzerato ogni volta che si verificano determinate condizioni, come ad esempio in caso di creazione/rimborso del fondo o quando il valore mark-to-market supera un livello strettamente definito. Questi frequenti azzeramenti hanno lo scopo di limitare l'entità del rischio di controparte.

Perché scegliere Invesco per gli ETF basati su swap?

Siamo pionieri nell'utilizzo degli ETF basati su swap da oltre 15 anni, avendo sviluppato il nostro modello multi-controparti già nel 2009. Tuttavia, non abbiamo preconcetti riguardo alla struttura di ciascun ETF: valutiamo caso per caso quale metodo di replica possa offrire il risultato più vantaggioso per gli investitori. La nostra piattaforma basata su swap, leader di mercato, ha attualmente raggiunto una massa gestita (AuM) di 76 miliardi di dollari in 58 fondi, tra cui l'ETF basato su swap più grande al mondo. Offriamo agli investitori una replica altamente efficiente su un'ampia gamma di esposizioni.