GPR,Bilanciato
Invesco Transition Global Income Fund
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Fund Manager
MPhys, FCA
Edward Craven è Fund Manager del team IFI Europe.
Ha iniziato la carriera in KPMG nel 2003. Nel 2008 è passato a The Royal Bank of Scotland, dove si è occupato di finanza strutturata. È entrato nel team Fixed Income di Invesco nel 2011 come analista del credito ed è diventato Fund Manager nel 2020, gestendo fondi multi-asset e high yield.
Ha conseguito un master in fisica presso la University of Bath. e la qualifica di FCA Chartered Accountant.
Carica: Fund Manager
Nel gruppo da: 13 anni
Esperienza: 21 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Interest
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