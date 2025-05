CoinShares, la più grande e antica società d’investimento in asset digitali in Europa, è lo sponsor dell’indice e funge da agente di esecuzione per Physical Bitcoin ETP. Il valore dei bitcoin detenuti dall’ETP è determinato dall’indice CoinShares Bitcoin Reference Rate – 4pm Fixing, che rispecchia i prezzi di negoziazione in tempo reale, registrati minuto per minuto, sulle borse valori digitali più liquide e rinomate. Il benchmark è calcolato da Compass Financial Technologies, fornitore di indici autorizzato ai sensi del Regolamento Benchmark.