Beneficia di trend trasformativi di lungo periodo investendo in temi come l’intelligenza artificiale, il metaverso e l’energia pulita, con la nostra gamma di ETF tematici e fondi a gestione attiva.

Esposizione mirata

Punta su temi in forte crescita come la sicurezza informatica, la difesa e l’intelligenza artificiale (IA).

Diversificazione

Esposizione a società innovative leader, indipendentemente dalla classificazione settoriale.

ETF a basso costo

Ottieni un accesso efficiente, flessibile e a basso costo con gli ETF tematici di Invesco.

Accedi a temi che guardano al futuro con i nostri ETF

Scopri le opportunità trasformative dell’energia pulita e dell’innovazione tecnologica con la nostra gamma di ETF tematici, ideati per aiutarti a ottenere esposizione ai progressi innovativi e alle aree a forte crescita che stanno plasmando il futuro.

  • Visualizza i rischi degli investimenti di seguito. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito.

Esplora il metaverso

La tecnologia ha creato la “quarta” rivoluzione industriale e ha trainato la crescita economica. Scopri il metaverso e l’intelligenza artificiale nonché il ruolo che svolgeranno nella prossima fase di questa trasformazione. 

FAQ sui fondi tematici

Un fondo tematico investe in società direttamente collegate a un trend o a una transizione di lungo periodo. Questo approccio riduce il rischio di concentrazione derivante dall’investimento in singole società e fornisce un’esposizione più precisa al tema rispetto all’investimento in settori tradizionali. Il luogo in cui ha sede una società o il settore in cui è classificata è in gran parte irrilevante. Sebbene un tema possa riguardare qualsiasi trend immaginabile, quelli di maggior successo tendono a essere chiaramente definibili, investibili, generatori di reddito e a lungo termine.

Un portafoglio diversificato di solito comprende sia partecipazioni core che non core, e i fondi tematici fanno parte di quest’ultima categoria. Poiché i fondi tematici sono più concentrati e mirati rispetto ai fondi indicizzati, tendono a essere più volatili, soprattutto su periodi brevi. Tuttavia, se detenuti nel lungo termine, possono essere in grado di sfruttare l’evoluzione del tema. Spesso sono considerati come fonti di rendimento più differenziate e meno correlate. Alcuni investitori possono utilizzarli come posizioni strategiche accanto alle partecipazioni core del portafoglio, mentre i settori tradizionali vengono impiegati più tatticamente per adattarsi alle condizioni di mercato a breve termine.

Una volta individuato un tema, il passo successivo è capire come accedervi nel modo più efficace. Poiché molti temi sono relativamente nuovi e in rapida evoluzione, per identificare le opportunità e le prospettive di valore è necessario disporre di una persona esperta in quell’area specifica. Questa competenza può provenire da uno dei team di investimento di Invesco o da una partnership con una società di indicizzazione specializzata.

  • Rischi di investimento

    Per informazioni complete sui rischi, si prega di consultare i documenti legali.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l‘intero importo inizialmente investito.

    Ogni decisione di investimento deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche del fondo come descritte nella documentazione d'offerta. Per le informazioni relative alla sostenibilità, si prega di far riferimento al sito www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. L’investimento riguarda l’acquisizione di quote di un fondo a gestione passiva che replica un indice e non è effettuato in un determinato asset sottostante.

    Fluttuazione del valore: Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò può essere in parte dovuto alle variazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

    Azioni: Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può essere influenzato da una serie di fattori, tra cui le attività e i risultati dell'emittente e le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo.

    Invesco CoinShares Blockchain UCITS ETF, Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Rischio di concentrazione: Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico o essere esposto a un numero limitato di posizioni, il che potrebbe comportare maggiori fluttuazioni del valore del Fondo rispetto a un fondo più diversificato.

    Invesco CoinShares Blockchain UCITS ETF, Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF e Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

    Rischio di controparte: Questo fondo partecipa a transazioni che lo espongono al rischio di fallimento, o altri tipi di insolvenza, ad opera delle controparti di tali transazioni.

    Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF and Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

    Uso dei derivati per la replica di un indice: La capacità del Fondo di seguire la performance del benchmark dipende dal fatto che le controparti forniscano continuamente la performance del benchmark in linea con gli accordi di swap e sarebbe anche influenzata da qualsiasi spread tra il prezzo degli swap e il prezzo del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca come controparte di derivati o altri strumenti, può esporre il Fondo a perdite finanziarie.

    Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF e Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

    ETF sintetici: Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulare accordi di swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

    Invesco CoinShares Blockchain UCITS ETF e Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

    Invesco Solar Energy UCITS ETF e Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

    Energia pulita: Gli investimenti nel settore dell'energia pulita sono esposti in modo considerevole a tendenze di investimento orientate ai fattori ambientali e potrebbero essere sensibili a disposizioni governative e implicazioni fiscali in materia di ESG.

    Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Mercati emergenti: Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati.

    Invesco Solar Energy UCITS ETF

    Concentrazione delle partecipazioni: Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico o essere esposto a un numero limitato di posizioni, il che potrebbe comportare maggiori fluttuazioni del valore del Fondo rispetto a un fondo più diversificato.

    Concentrazione settoriale: Poiché questo fondo investe in società di un solo settore, o di un numero ristretto di settori, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un fondo con un mandato d’investimento più ampio.

    Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

    Società di piccole dimensioni: Rischio di concentrazione settoriale - Poiché questo fondo investe in società di un solo settore, o di un numero ristretto di settori, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un fondo con un mandato d’investimento più ampio.

    Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Valuta: La performance del Fondo può essere negativamente influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto.

    Stock Connect: Il Fondo può utilizzare Stock Connect per accedere ad Azioni A cinesi negoziate nella Cina continentale. Ciò può comportare rischi di liquidità e rischi operativi aggiuntivi, inclusi rischi di regolamento e insolvenza, rischio di regolamentazione e rischio di guasto del sistema.

    Invesco Wind Energy UCITS ETF e Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

    Mercati emergenti: Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati.

    Società di piccole dimensioni: Rischio di concentrazione settoriale - Poiché questo fondo investe in società di un solo settore, o di un numero ristretto di settori, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un fondo con un mandato d’investimento più ampio.

    Stock Connect: Il Fondo può utilizzare Stock Connect per accedere ad Azioni A cinesi negoziate nella Cina continentale. Ciò può comportare rischi di liquidità e rischi operativi aggiuntivi, inclusi rischi di regolamento e insolvenza, rischio di regolamentazione e rischio di guasto del sistema.

    Energia pulita: Gli investimenti nel settore dell'energia pulita sono esposti in modo considerevole a tendenze di investimento orientate ai fattori ambientali e potrebbero essere sensibili a disposizioni governative e implicazioni fiscali in materia di ESG.

    Invesco Metaverse and AI Fund

    Il fondo può investire in alcuni titoli quotati in Cina che potrebbero implicare notevoli vincoli regolamentari che rischiano di incidere sulla liquidità e/o sulla performance degli investimenti del fondo. Il fondo investe in un numero limitato di partecipazioni ed è meno diversificato. Ciò può comportare fluttuazioni nel valore del Fondo. Poiché questo fondo investe in un particolare settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni del suo valore più elevate rispetto a quelle di un fondo con un mandato d’investimento più ampio.  Poiché una componente significativa del fondo può essere esposta a Paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare ampie fluttuazioni del suo valore.

