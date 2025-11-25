Un portafoglio diversificato di solito comprende sia partecipazioni core che non core, e i fondi tematici fanno parte di quest’ultima categoria. Poiché i fondi tematici sono più concentrati e mirati rispetto ai fondi indicizzati, tendono a essere più volatili, soprattutto su periodi brevi. Tuttavia, se detenuti nel lungo termine, possono essere in grado di sfruttare l’evoluzione del tema. Spesso sono considerati come fonti di rendimento più differenziate e meno correlate. Alcuni investitori possono utilizzarli come posizioni strategiche accanto alle partecipazioni core del portafoglio, mentre i settori tradizionali vengono impiegati più tatticamente per adattarsi alle condizioni di mercato a breve termine.