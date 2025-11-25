Articolo

L’ascesa del bitcoin e la sua attuale importanza

25 novembre 2025
Chris Mellor
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Il bitcoin e la nuova era degli investimenti

Nato dalla crisi finanziaria del 2008, il bitcoin è emerso come la prima criptovaluta al mondo: un’alternativa decentralizzata al sistema bancario tradizionale. Da allora ha alimentato la crescita di un vasto ecosistema di asset digitali che sta ridefinendo il modo in cui pensiamo al denaro, agli investimenti e al futuro della finanza.

Oggi gli asset digitali sono più accessibili che mai. Negli Stati Uniti, l’arrivo del bitcoin spot ha generato un’ondata di domanda sia da parte di investitori retail che istituzionali, con un ulteriore impulso dopo la vittoria elettorale del Presidente Trump. Nel Regno Unito, nell’ottobre 2025 la FCA ha aperto l’accesso retail ai prodotti negoziati in borsa su criptovalute. Secondo la FCA, il 12% degli adulti britannici ora possiede criptovalute, rispetto al 10% delle precedenti rilevazioni. Questi sviluppi rafforzano il ruolo crescente del bitcoin come la più grande criptovaluta al mondo, nonché come opzione di investimento ormai ampiamente diffusa.

Negli ultimi anni il bitcoin ha superato tutte le principali asset class

In un altro anno eccezionale per il più grande asset digitale, Bitcoin ha registrato un impressionante +122,5% nel 2024, grazie alla crescente adozione (tramite spot bitcoin ETF) e all’entusiasmo degli investitori per un probabile orientamento più favorevole alle criptovalute negli Stati Uniti. Ciò porta il rendimento annualizzato a 10 anni del bitcoin al 76,6%, superando tutte le principali classi di attivi.

La performance impressionante del bitcoin ha attirato sia critici che sostenitori. Secondo i fautori di questa criptovaluta, ci troviamo nelle fasi iniziali di un ciclo di adozione pluriennale che potrebbe far innalzare ulteriormente i prezzi, mentre gli scettici ritengono che gli asset digitali stiano mostrando segnali di bolla e sottolineano la gravità dei forti ribassi, come quelli registrati nel 2018 e nel 2022.

Aspetti da considerare prima di investire in bitcoin

L’attuale capitalizzazione del mercato delle criptovalute, pari a 3.700 miliardi USD, rimane relativamente contenuta rispetto ad altre asset class, ma potrebbe crescere come abbiamo visto nei 16 anni di storia del settore.

Sebbene la tecnologia blockchain alla base dei bitcoin abbia possibili applicazioni più ampie, molti investitori sono attratti soprattutto dal suo potenziale di rapida crescita del prezzo. Ma ci sono anche altri motivi per considerare l’inserimento del bitcoin in un portafoglio: ad esempio i benefici di diversificazione e la potenziale protezione contro l’inflazione.

  • Diversificazione del portafoglio:il comportamento distintivo del bitcoin e la sua tendenza a muoversi diversamente rispetto alle principali asset class possono contribuire a diversificare i portafogli.
  • Riserva di valore a lungo termine: il bitcoin non è assoggettato al controllo delle banche centrali e pertanto possiede qualità simili all’“oro digitale”. Il bitcoin può diversificare i portafogli e fungere da potenziale copertura contro l’inflazione.
  • Un’alternativa digitale: il bitcoin offre agli investitori un’alternativa alle valute controllate dalle banche e dai governi e può essere inviato e ricevuto ovunque nel mondo.
  • Considerare i rischi: il prezzo del bitcoin è volatile e gli investitori possono subire perdite significative. Inoltre, il mercato delle criptovalute è per lo più non regolamentato, con protezioni limitate in caso di perdita dei fondi dovuta a frodi, hacking o errori dell’utente; per questo è fondamentale conoscere e comprendere le basi dell’acquisto diretto. Per una soluzione più semplice, prodotti di investimento come gli ETP possono offrire un accesso efficiente e immediato.

Investire in bitcoin e asset digitali non è mai stato così facile

Investire in asset digitali è oggi più semplice che mai. Gli bitcoin ETP stanno diventando più accessibili a livello globale e gli investitori possono ottenere esposizione anche alle società dell’ecosistema delle criptovalute, come miner, acquirenti di criptovalute ed exchange. Dal punto di vista degli investimenti, le criptovalute e la tecnologia blockchain stanno evolvendo rapidamente, aprendo nuove opportunità tramite proprietà diretta, derivati e strategie di mercato più ampie. 

Minatori

Aziende che contribuiscono alla gestione delle reti blockchain validando le transazioni. In cambio, guadagnano asset digitali come bitcoin.

  

Tecnologie abilitanti

Società che forniscono l’infrastruttura per le criptovalute, come exchange dove si comprano/vendono criptovalute, o produttori di attrezzature per il mining.

  

Acquirenti di criptovalute

Aziende che detengono bitcoin nei loro bilanci, spesso per diversificare gli asset o mostrare sostegno alla criptovaluta.

  

Trust & ETP

Prodotti negoziati in borsa che investono almeno il 75% dei loro asset in criptovalute.

  

Ecosistema blockchain

Ricerca e sviluppo di tecnologie blockchain per scopi non legati alle criptovalute.

  

Criptovalute ETP

  • Gli criptovalute ETP hanno raccolto oltre 200 miliardi USD di asset.
  • Gli ETP su bitcoin hanno registrato afflussi per 42,5 miliardi USDnell’ultimo anno.
  • 12 Paesi offrono bitcoin ETP, ma nella maggior parte dei casi sono disponibili solo per investitori professionali.
  • Il Regno Unito ha recentemente aperto l’accesso agli bitcoin ETP anche agli investitori retail. 

  • Ticker

    Nome

    Set 24 -
    Set 25

    Set 23 -
    Set 24

    Set 22 -
    Set 23

    Set 21 -
    Set 22

    Set 20 -
    Set 21

    Dic 24 -
    Set 25

    Dic 23 -
    Dic 24

    Dic 21 -
    Dic 24

    BTC Index

    Bloomberg Galaxy Bitcoin Index

    17,60%

    36,35%

    21,62%

    -15,47%

    30,00%

    22,38%

    122,49%

    103,61%

    Fonte: Bloomberg e Invesco, al 30 settembre 2025. Tutti i rendimenti sono rendimenti totali privi di copertura espressi in USD. Le performance passate non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice.

    Avvisi di rischio

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.

    Investire in criptovalute comporta un alto rischio. Dovresti investire in questo prodotto solo se comprendi i rischi associati. Any investment decision should be based on thorough review of the relevant documentation. It is strongly recommended that prospective investors seek advice from their professional advisers to determine whether such an investment is appropriate for their individual circumstances.

    Considerazioni sui rischi Il valore del prodotto dipende dalla performance dell’investimento sottostante. Le criptovalute sono ad alto rischio e non hanno alcun valore intrinseco e potrebbero diventare prive di valore.

    Rischio di volatilità: Le criptovalute sono soggette a un’estrema volatilità dei prezzi, come dimostrato dai grandi movimenti giornalieri del prezzo del bitcoin sin dal suo inizio. I mercati delle criptovalute non chiudono, quindi improvvisi oscillazioni di prezzo potrebbero verificarsi in qualsiasi momento.

    Rischio di hacking: Un attacco a un portafoglio depositario potrebbe comportare la perdita del corpo principale dei cripto-asset sottostanti che supportano una o più serie di certificati. Un tale attacco potrebbe comportare una perdita di valore dei certificati per tutti i detentori di certificati della serie interessata. I detentori di certificati della serie interessata rischierebbero di perdere l’intero investimento.

    Rischio di liquidità: Il prodotto potrebbe essere negativamente influenzato da una diminuzione della liquidità del mercato, che potrebbe compromettere la capacità di scambiare criptovalute in valute fiat.

    Rischio di regolamentazione nel mercato delle criptovalute: Il prezzo delle criptovalute può essere influenzato da fattori come le condizioni politiche globali o regionali e gli eventi normativi o giudiziari.

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio. Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data Invesco/ Bloomberg al 30 settembre 2025, salvo ove diversamente specificato. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione. Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore. La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublino, Irlanda, regolamentato dalla Banca Centrale in Irlanda.

