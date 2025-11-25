Il bitcoin e la nuova era degli investimenti

Nato dalla crisi finanziaria del 2008, il bitcoin è emerso come la prima criptovaluta al mondo: un’alternativa decentralizzata al sistema bancario tradizionale. Da allora ha alimentato la crescita di un vasto ecosistema di asset digitali che sta ridefinendo il modo in cui pensiamo al denaro, agli investimenti e al futuro della finanza.

Oggi gli asset digitali sono più accessibili che mai. Negli Stati Uniti, l’arrivo del bitcoin spot ha generato un’ondata di domanda sia da parte di investitori retail che istituzionali, con un ulteriore impulso dopo la vittoria elettorale del Presidente Trump. Nel Regno Unito, nell’ottobre 2025 la FCA ha aperto l’accesso retail ai prodotti negoziati in borsa su criptovalute. Secondo la FCA, il 12% degli adulti britannici ora possiede criptovalute, rispetto al 10% delle precedenti rilevazioni. Questi sviluppi rafforzano il ruolo crescente del bitcoin come la più grande criptovaluta al mondo, nonché come opzione di investimento ormai ampiamente diffusa.

Negli ultimi anni il bitcoin ha superato tutte le principali asset class

In un altro anno eccezionale per il più grande asset digitale, Bitcoin ha registrato un impressionante +122,5% nel 2024, grazie alla crescente adozione (tramite spot bitcoin ETF) e all’entusiasmo degli investitori per un probabile orientamento più favorevole alle criptovalute negli Stati Uniti. Ciò porta il rendimento annualizzato a 10 anni del bitcoin al 76,6%, superando tutte le principali classi di attivi.

La performance impressionante del bitcoin ha attirato sia critici che sostenitori. Secondo i fautori di questa criptovaluta, ci troviamo nelle fasi iniziali di un ciclo di adozione pluriennale che potrebbe far innalzare ulteriormente i prezzi, mentre gli scettici ritengono che gli asset digitali stiano mostrando segnali di bolla e sottolineano la gravità dei forti ribassi, come quelli registrati nel 2018 e nel 2022.

Aspetti da considerare prima di investire in bitcoin

L’attuale capitalizzazione del mercato delle criptovalute, pari a 3.700 miliardi USD, rimane relativamente contenuta rispetto ad altre asset class, ma potrebbe crescere come abbiamo visto nei 16 anni di storia del settore.

Sebbene la tecnologia blockchain alla base dei bitcoin abbia possibili applicazioni più ampie, molti investitori sono attratti soprattutto dal suo potenziale di rapida crescita del prezzo. Ma ci sono anche altri motivi per considerare l’inserimento del bitcoin in un portafoglio: ad esempio i benefici di diversificazione e la potenziale protezione contro l’inflazione.

il comportamento distintivo del bitcoin e la sua tendenza a muoversi diversamente rispetto alle principali asset class possono contribuire a diversificare i portafogli. Riserva di valore a lungo termine: il bitcoin non è assoggettato al controllo delle banche centrali e pertanto possiede qualità simili all’“oro digitale”. Il bitcoin può diversificare i portafogli e fungere da potenziale copertura contro l’inflazione.

il bitcoin offre agli investitori un’alternativa alle valute controllate dalle banche e dai governi e può essere inviato e ricevuto ovunque nel mondo. Considerare i rischi: il prezzo del bitcoin è volatile e gli investitori possono subire perdite significative. Inoltre, il mercato delle criptovalute è per lo più non regolamentato, con protezioni limitate in caso di perdita dei fondi dovuta a frodi, hacking o errori dell’utente; per questo è fondamentale conoscere e comprendere le basi dell’acquisto diretto. Per una soluzione più semplice, prodotti di investimento come gli ETP possono offrire un accesso efficiente e immediato.

Investire in bitcoin e asset digitali non è mai stato così facile

Investire in asset digitali è oggi più semplice che mai. Gli bitcoin ETP stanno diventando più accessibili a livello globale e gli investitori possono ottenere esposizione anche alle società dell’ecosistema delle criptovalute, come miner, acquirenti di criptovalute ed exchange. Dal punto di vista degli investimenti, le criptovalute e la tecnologia blockchain stanno evolvendo rapidamente, aprendo nuove opportunità tramite proprietà diretta, derivati e strategie di mercato più ampie.