Analisi

Esposizione all'MSCI World al costo più competitivo sul mercato

21 aprile 2026
Chris Mellor
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Primo piano di un occhio umano in cui è riflessa un'immagine della Terra nello spazio.

Punti chiave

1

Negli ultimi anni le azioni globali sono state le esposizioni ETF più richieste.

2

Invesco MSCI World UCITS ETF prevede ora la commissione più bassa per questa esposizione core.

3

Il nostro modello basato su swap può offrire un possibile vantaggio strutturale rispetto agli ETF fisici.

Rischi associati all'investimento: Per informazioni complete sui rischi si rimanda alla documentazione legale. Tra i rischi associati all'investimento figurano: fluttuazione del valore, uso dei derivati per la replica di un indice, rischio sintetico, rischio azionario e rischio di cambio. Per ulteriori informazioni fai clic qui.

Gli ETF che offrono esposizione ai mercati azionari globali hanno dominato i flussi negli ultimi anni. È probabile che questo trend perduri, poiché una gamma sempre più ampia di investitori utilizza questi strumenti come elementi fondamentali dei portafogli, in particolare quelli che garantiscono un'esposizione efficiente in termini di costi ai principali indici di riferimento. Al momento Invesco offre il costo annuale più conveniente tra tutti gli ETF che replicano il popolare Indice MSCI World, oltre ai vantaggi strutturali del nostro modello di replica basata su swap.

Informazioni sull'Indice MSCI World

L'Indice MSCI World rappresenta l'indice di riferimento azionario globale più importante in termini di attività che lo replicano, includendo 18 ETF OICVM a gestione passiva. Copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante di ciascuno dei 23 Paesi dei mercati sviluppati ed è attualmente composto da oltre 1.300 società a grande e media capitalizzazione.  

Cosa considerare in un ETF

Il costo è quasi sempre uno dei principali fattori nel processo decisionale di un investitore, soprattutto quando si sceglie un'esposizione passiva destinata a costituire una parte rilevante del portafoglio. La commissione di gestione annua dell'ETF è un buon punto di partenza e, a parità di altre condizioni, è preferibile optare per quella più bassa possibile. Invesco MSCI World UCITS ETF ha la commissione di gestione annua più bassa al momento per tale esposizione, pari a solo lo 0,05% annuo, lo 0,15% in meno rispetto alla media di mercato. 

Si ricorda che l'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non degli asset sottostanti detenuti dal fondo medesimo. 

Tuttavia, il costo è solo una faccia della medaglia. Occorre anche che il prodotto generi risultati positivi. Per un ETF passivo, la performance può essere in genere misurata tramite il tracking error, vale a dire la misura di quanto l'ETF replica nel tempo la performance giornaliera dell'indice, al netto di tutti i costi. In questo caso, la performance può variare sensibilmente e le differenze non saranno sempre attribuibili esclusivamente alle commissioni.  

Il potenziale vantaggio strutturale della replica basata su swap

Un ETF può replicare un indice in due modi. Il più comune è investire fisicamente in tutti i componenti dell'indice, o in un loro campione, e ribilanciare le posizioni ogni volta che l'indice viene ribilanciato. I dividendi delle azioni detenute verrebbero incassati dall'ETF, al netto delle imposte, spesso a un'aliquota ridotta. La ritenuta fiscale sui dividendi delle azioni USA, ad esempio, è pari allo 0,30% per un investitore statunitense ma per molti ETF domiciliati in Europa è pari solo allo 0,15%.

L'altro modo con cui un ETF replica la performance dell'indice è detenere un paniere di titoli, ma non necessariamente quelli che compongono l'indice, e utilizzare swap per conseguire l'esatto rendimento dell'indice. Questo approccio basato su swap è talvolta definito replica sintetica ed è volto a garantire una replica più precisa, spesso a costi inferiori, rispetto a quanto sarebbe normalmente possibile ottenere tramite la replica fisica.

Per gli ETF che usano swap è prevista anche una ritenuta fiscale sui dividendi inferiore rispetto ai fondi a replica fisica. Per quanto riguarda l'esposizione all'MSCI World, questo possibile vantaggio strutturale ha comportato un miglioramento medio dello 0,05% annuo dal 2018 rispetto ai fondi a replica fisica, al lordo delle commissioni. La riduzione significativa della commissione annuale dovrebbe ampliare il divario di performance complessiva tra il nostro ETF e quelli a replica fisica. 

Il potenziale vantaggio basato su swap PIÙ il beneficio economico di commissioni più basse

Scopri di più

Performance discreta

al 31 marzo 2026

 

ETF

Indice

Differenza

Mar 2025 - mar 2026

18,96%

18,90%

0,05%

Mar 2024 - mar 2025

7,14%

7,07%

0,07%

Mar 2023 - mar 2024

25,22%

25,07%

0,12%

Mar 2022 - mar 2023

-6,87%

-7,02%

0,16%

Mar 2021 - mar 2022

10,23%

10,12%

0,10%

Mar 2020 - mar 2021

54,25%

54,03%

0,14%
Mar 2019 - mar 2020 -10,21% -10,39% 0,20%
Mar 2018 - mar 2019 4,21% 4,08% 0,12%

Mar 2017 - mar 2018

 13,55% 13,52% 0,02%
Mar 2016 - mar 2017 14,79% 14,77% 0,02%

Fonte: Bloomberg

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  • Avvisi di rischio

    Per informazioni complete sui rischi, si prega di consultare la documentazione legale.Il valore degli investimenti e di qualsiasi reddito da essi derivante può fluttuare (in parte a causa delle variazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito.

    Invesco MSCI World UCITS ETF: la capacità del Fondo di replicare la performance dell’indice di riferimento dipende dal fatto che le controparti forniscano in modo continuativo la performance dell’indice in conformità ai contratti di swap. Tale capacità sarà inoltre influenzata da eventuali differenziali tra il prezzo degli swap e il livello dell’indice di riferimento. L’insolvenza di qualsiasi istituzione che fornisca servizi quali la custodia degli attivi o che agisca come controparte per derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore delle azioni e dei titoli collegati alle azioni può essere influenzato da diversi fattori, tra cui le attività e i risultati dell’emittente nonché le condizioni economiche e di mercato generali e regionali, con conseguenti fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo può acquistare titoli non inclusi nell’indice di riferimento e stipulerà contratti di swap per scambiare la performance di tali titoli con quella dell’indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente da variazioni del tasso di cambio tra la valuta base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto. Il Fondo investe in una specifica area geografica, il che può comportare una maggiore volatilità del suo valore rispetto a un fondo con un mandato di investimento geografico più ampio.

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è solo a scopo di discussione ed è destinata esclusivamente agli investitori professionali in Spagna. Non è destinata alla distribuzione al pubblico. Gli investitori devono leggere la documentazione legale prima di investire. Dati al 30 marzo 2026, salvo ove diversamente specificato. Questo è materiale di marketing e non costituisce consulenza finanziaria. Non intende costituire una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcun tipo di attivo, titolo o strategia in particolare. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che impongono l’imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategie di investimento, né le restrizioni alla negoziazione prima della loro pubblicazione.Le opinioni e i punti di vista si basano sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche. Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i documenti contenenti le informazioni chiave (nelle lingue locali) e il prospetto (in inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili su www.invesco.eu. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in inglese su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può revocare gli accordi di commercializzazione. Di norma, le quote/azioni degli ETF UCITS acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente ai fondi UCITS. Gli investitori devono acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario con l’assistenza di un intermediario (ad esempio, una società di intermediazione mobiliare) e, nel farlo, potrebbero sostenere dei costi. Inoltre, è possibile che gli investitori paghino un importo superiore al valore patrimoniale netto (NAV) corrente quando acquistano quote/azioni e ricevano un importo inferiore al NAV corrente quando le vendono.Non tutte le classi di azioni di questo fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in tutte le giurisdizioni e non tutte le classi di azioni sono identiche né necessariamente adatte a tutti gli investitori. Invesco MSCI World UCITS ETF: MSCI Inc. (“MSCI”) non sponsorizza, sostiene o promuove i fondi o i titoli qui menzionati e declina ogni responsabilità in relazione a tali fondi o titoli o a qualsiasi indice su cui si basino. Il prospetto contiene una descrizione più dettagliata della relazione limitata che MSCI intrattiene con Invesco e con i fondi ad esso collegati.La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it. Per consultare tutti gli obiettivi e la politica di investimento, si prega di fare riferimento al prospetto vigente.Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regolata dalla Central Bank of Ireland.

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