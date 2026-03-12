Perché investire nei mercati emergenti?

Mercati ed economia Il podcast del lunedì
Ascolta ogni lunedì gli approfondimenti della settimana a cura di Luca Simoncelli, Investment Strategist
Valutazione. Il cambiamento delle narrative potrebbe ridurre il divario di valutazione tra mercati emergenti e mercati sviluppati.
Dollaro USA. Prevediamo un indebolimento del dollaro USA nei prossimi anni, il che potrebbe supportare una sovraperformance di obbligazioni e azioni dei mercati emergenti (ME).
Politiche. Le autorità dei mercati emergenti stanno introducendo politiche molto più favorevoli per gli azionisti.
Dopo diversi anni di forte sfavore, l'Indice MSCI Emerging Markets ha registrato un rendimento totale di oltre il 34% lo scorso anno rispetto al 21% dell'Indice MSCI Developed World1. La questione è ora comprendere se le azioni dei mercati emergenti possano continuare o meno a sovraperformare i mercati sviluppati nei prossimi anni. A nostro avviso, è possibile, grazie a molteplici ragioni strutturali e fattori ciclici.
È importante considerare che il caso dei mercati emergenti riguarda tanto, se non di più, la necessità di ridurre le ampie esposizioni agli Stati Uniti quanto i segnali positivi provenienti dalla stessa regione dei ME.
Le azioni dei mercati emergenti sono state per lungo tempo scambiate a sconto rispetto alle loro controparti dei mercati sviluppati, in particolare negli Stati Uniti. I divari di valutazione possono ampliarsi per un periodo lungo ma non per sempre. Occorre un catalizzatore affinché i divari di valutazione si riducano, e al momento ne individuiamo diversi.
Negli ultimi anni, molti mercati emergenti hanno registrato un trend di crescita contenuta e sembra che la Cina stia rivedendo al ribasso le sue previsioni di crescita per il futuro. Tuttavia, prevediamo un contesto globale più solido nel 2026 e riteniamo che molti mercati emergenti siano prossimi al loro minimo in termini di crescita. Non si tratta solo della crescita, bensì della combinazione crescita-inflazione nei mercati emergenti che attualmente appare molto più favorevole in molti di essi rispetto a numerosi Paesi dei mercati sviluppati, consentendo alle banche centrali dei ME di ridurre i tassi di riferimento. Questo dovrebbe favorire sia il debito sia le azioni dei mercati emergenti.
Il fattore ciclico determinante per la riduzione di tale divario si è verificato nel 2025, quando gli operatori di mercato hanno iniziato a mettere in discussione la narrativa dell'eccezionalismo statunitense che perdurava da molti anni. La politica commerciale non convenzionale, che è stata attuata dagli Stati Uniti, ha causato un cambiamento delle rotte commerciali globali, ma non il loro collasso. Molti mercati emergenti stanno dimostrando di essere in grado di adeguarsi a questo nuovo ordine.
Il cambiamento più ampio nelle dinamiche di mercato negli Stati Uniti, inclusa la correlazione positiva tra azioni e obbligazioni statunitensi, sta spingendo gli investitori a cercare strumenti di diversificazione alternativi. A nostro avviso, le azioni e le obbligazioni dei mercati emergenti possono offrire tali caratteristiche di diversificazione.
La narrativa sull'IA sta cambiando. Le società di IA statunitensi non vengono più premiate senza riserve per l'incremento della spesa, mentre cresce l'attenzione sulle società i cui modelli aziendali potrebbero essere stravolti dall'IA. A causa della discrepanza di valutazione, sono le società statunitensi più che quelle dei ME e dei ME asiatici a essere le più vulnerabili al cambiamento di questa narrativa.
Non riteniamo che la spesa per l'IA e lo sviluppo dei data center siano destinati a rallentare in modo significativo nel breve termine. Le società continuano a puntare su una forte crescita degli investimenti in conto capitale. Assumendo che perdurino, molti titoli in Asia, in particolare nell'area degli hardware, possono continuare a beneficiarne.
Alcuni mercati e azioni dei ME sono saliti sensibilmente in risposta alla narrativa sull'IA, tuttavia molte di questi titoli sono scambiati a sconti significativi rispetto ai loro pari statunitensi. Le società di hardware hanno registrato una performance particolarmente positiva in Asia, supportate da una solida domanda di memoria correlata all'IA. Di norma, prezzi per la memoria elevati potrebbero incentivare un aumento dell'offerta che potrebbe a sua volta determinare un calo dei prezzi, ma finora non rileviamo alcuna evidenza che ciò stia avvenendo. Questa situazione supporta l'outlook sugli utili per i principali operatori del settore dei semiconduttori nei ME e, per coloro che desiderano investire sul tema dell'IA a valutazioni più interessanti, riteniamo che i ME offrano più opportunità rispetto agli Stati Uniti.
Le azioni coreane hanno messo a segno una performance eccellente lo scorso anno, tuttavia una crescita robusta degli utili indica che sono ancora scambiati a sconto rispetto all'indice dei ME generale e a forte sconto rispetto ai mercati sviluppati in termini di multipli prezzo/utili. Gran parte di tale crescita degli utili è riconducibile a Samsung Electronics e SK Hynix, che hanno beneficiato sensibilmente dell'aumento dei prezzi per la memoria. Questi due titoli rappresentano circa il 47% dell'Indice MSCI Korea.
A nostro avviso, è probabile che il tema dello sviluppo dell'IA, l'aumento della spesa per la difesa e industriale in Europa e una crescita più robusta negli Stati Uniti nel 2026 determinino un aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare quelli dei metalli di base. Se la nostra opinione risultasse corretta, ciò fornisce un ulteriore sostegno ai mercati emergenti, che hanno da sempre mostrato una correlazione positiva con i prezzi delle materie prime. Gli utili societari dei mercati emergenti tendono a essere correlati più con i prezzi dei metalli che quelli del petrolio. Brasile, Indonesia, Sudafrica e Cile sono i principali produttori e dovrebbero trarre vantaggio da un aumento dei prezzi.
In passato, i mercati emergenti hanno tendenzialmente sovraperformato i mercati sviluppati nelle fasi di debolezza del dollaro USA. Per gran parte del periodo dalla Crisi finanziaria globale, la forza del dollaro USA ha rappresentato un fattore sfavorevole per la performance delle azioni e obbligazioni dei ME.
La svalutazione del dollaro riduce il costo di servizio del debito denominato in dollari, alleviando le pressioni finanziarie e stimolando la crescita. I costi di finanziamento dei ME si sono mossi al ribasso. Si segnala che l'Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond mostra spread rispetto ai Treasury USA ai livelli più ristretti mai registrati.
Un dollaro USA più debole tende a favorire ulteriormente le azioni dei mercati emergenti, sostenendo i prezzi delle materie prime e attirando maggiori flussi di capitale da parte di investitori in cerca di rendimenti potenzialmente più elevati al di fuori degli Stati Uniti.
Riteniamo che vi siano le condizioni per un periodo pluriennale di debolezza del dollaro USA, come è accaduto nel periodo 2002-2007.
Storicamente, un dollaro USA più debole ha supportato il debito e le azioni dei mercati emergenti.
Qualche anno fa molti lamentavano che "la Cina non è investibile". Alcuni investitori temevano che il loro denaro non fosse al sicuro in determinati mercati emergenti – non tanto per il rendimento del capitale, quanto per la possibilità di recuperarlo.
Si tratta di un timore legittimo, come possono confermare coloro che detenevano asset russi nel 2022. Tuttavia, in generale riteniamo che le preoccupazioni sull'"investibilità" siano davvero eccessive e oggi osserviamo politiche molto più favorevoli agli azionisti in tutti i mercati emergenti, inclusa la Cina.
Le autorità cinesi hanno inviato chiari segnali negli ultimi anni in merito al fatto che desiderano che gli investitori domestici investano in azioni e vedono il mercato come mezzo per creare ricchezza.
È però la Corea a distinguersi, con politiche molto più favorevoli per gli azionisti. In Corea politici e decisori politici sono sempre più consapevoli del coinvolgimento del pubblico (votante) nei mercati azionari, sia direttamente attraverso conti di investimento, sia indirettamente tramite i fondi pensione. Ciò ha trasformato il miglioramento dei rendimenti di mercato in una questione politica, incrementando l'incentivo a ricorrere alla leva delle riforme di corporate governance.
Il programma coreano "value-up" è operativo dal febbraio 2024 e ha ricevuto nuovo slancio nel luglio 2025, quando il parlamento ha approvato una revisione del Commercial Act, rafforzando il dovere fiduciario dei membri del consiglio nei confronti delle minoranze. L'obiettivo del programma è ridurre lo "sconto coreano" e attrarre investitori stranieri promuovendo una migliore corporate governance, efficienza del capitale e un aumento dei rendimenti degli azionisti tramite dividendi e riacquisti più solidi.
I mercati emergenti si sono tradizionalmente basati sulla domanda esterna per sostenere la loro crescita, esportando prevalentemente verso Paesi più ricchi.
Un mondo in cui gli Stati Uniti cercano di modificare i termini degli scambi commerciali potrebbe quindi essere percepito come uno scenario difficile per i mercati emergenti. È probabile che gli Stati Uniti diventino un partner commerciale meno rilevante per molti Paesi rispetto al passato, in particolare per la Cina. Ma poiché i Paesi si interrogano sulla possibilità di commerciare con gli Stati Uniti a condizioni affidabili, ciò li sta spingendo a stringere nuovi accordi con altri partner nel mondo. Ad esempio, l'UE e l'India hanno recentemente concordato un'ampia riduzione dei dazi.
Si ricorda inoltre che se prendiamo in considerazione l'indice dei mercati emergenti FTSE All-Share, solo il 15%2 circa dei ricavi delle società è generato in Nord America – gran parte di essi sono generati dagli scambi commerciali tra mercati emergenti. Sebbene tra il 2009 e il 2024 la diversificazione rispetto agli USA avrebbe penalizzato gli investitori, al momento acquisire un'esposizione minore agli Stati Uniti potrebbe rivelarsi positivo.
In modo forse controintuitivo, l'aumento delle tensioni geopolitiche e il cambiamento delle relazioni globali potrebbero rappresentare un'opportunità per i mercati emergenti, poiché evidenziano la necessità di rafforzare i rapporti con altri partner.
Dal 2009 le azioni dei mercati emergenti hanno perso terreno rispetto alle loro controparti dei mercati sviluppati. Nel 2025 si è assistito a un cambio di rotta nella performance che è proseguito finora nel 2026. A nostro avviso vi sono buone ragioni per credere che questo trend possa perdurare, come è avvenuto in precedenza per periodi lunghi. In gran parte dei ME ci sono numerose opportunità e società che potrebbero sorprendere positivamente con risultati superiori alle attese.
Il 2026 è l'anno del Cavallo di Fuoco secondo il calendario cinese, un anno che dovrebbe portare un'intensa energia, un cambiamento rapido e una grande ambizione. Riteniamo che questa sia una descrizione adeguata del nostro outlook per i mercati emergenti, non solo della Cina.
Il nostro team Asian and Emerging Market Equities è esperto nel costruire portafogli diversificati che puntano a conseguire risultati di successo nel lungo termine. Investiamo in un'ampia gamma di settori e industrie, cercando di individuare società di qualità e di cogliere opportunità nei mercati emergenti.
