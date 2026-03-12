Perché investire nei mercati emergenti?

Dopo diversi anni di forte sfavore, l'Indice MSCI Emerging Markets ha registrato un rendimento totale di oltre il 34% lo scorso anno rispetto al 21% dell'Indice MSCI Developed World1. La questione è ora comprendere se le azioni dei mercati emergenti possano continuare o meno a sovraperformare i mercati sviluppati nei prossimi anni. A nostro avviso, è possibile, grazie a molteplici ragioni strutturali e fattori ciclici.

È importante considerare che il caso dei mercati emergenti riguarda tanto, se non di più, la necessità di ridurre le ampie esposizioni agli Stati Uniti quanto i segnali positivi provenienti dalla stessa regione dei ME.

Le valutazioni sono destinate ad adeguarsi a un cambiamento di narrativa

Le azioni dei mercati emergenti sono state per lungo tempo scambiate a sconto rispetto alle loro controparti dei mercati sviluppati, in particolare negli Stati Uniti. I divari di valutazione possono ampliarsi per un periodo lungo ma non per sempre. Occorre un catalizzatore affinché i divari di valutazione si riducano, e al momento ne individuiamo diversi.

Negli ultimi anni, molti mercati emergenti hanno registrato un trend di crescita contenuta e sembra che la Cina stia rivedendo al ribasso le sue previsioni di crescita per il futuro. Tuttavia, prevediamo un contesto globale più solido nel 2026 e riteniamo che molti mercati emergenti siano prossimi al loro minimo in termini di crescita. Non si tratta solo della crescita, bensì della combinazione crescita-inflazione nei mercati emergenti che attualmente appare molto più favorevole in molti di essi rispetto a numerosi Paesi dei mercati sviluppati, consentendo alle banche centrali dei ME di ridurre i tassi di riferimento. Questo dovrebbe favorire sia il debito sia le azioni dei mercati emergenti.

Il fattore ciclico determinante per la riduzione di tale divario si è verificato nel 2025, quando gli operatori di mercato hanno iniziato a mettere in discussione la narrativa dell'eccezionalismo statunitense che perdurava da molti anni. La politica commerciale non convenzionale, che è stata attuata dagli Stati Uniti, ha causato un cambiamento delle rotte commerciali globali, ma non il loro collasso. Molti mercati emergenti stanno dimostrando di essere in grado di adeguarsi a questo nuovo ordine.

Il cambiamento più ampio nelle dinamiche di mercato negli Stati Uniti, inclusa la correlazione positiva tra azioni e obbligazioni statunitensi, sta spingendo gli investitori a cercare strumenti di diversificazione alternativi. A nostro avviso, le azioni e le obbligazioni dei mercati emergenti possono offrire tali caratteristiche di diversificazione.

Le società asiatiche sono pronte a beneficiare dell'intelligenza artificiale (IA)

La narrativa sull'IA sta cambiando. Le società di IA statunitensi non vengono più premiate senza riserve per l'incremento della spesa, mentre cresce l'attenzione sulle società i cui modelli aziendali potrebbero essere stravolti dall'IA. A causa della discrepanza di valutazione, sono le società statunitensi più che quelle dei ME e dei ME asiatici a essere le più vulnerabili al cambiamento di questa narrativa.

Non riteniamo che la spesa per l'IA e lo sviluppo dei data center siano destinati a rallentare in modo significativo nel breve termine. Le società continuano a puntare su una forte crescita degli investimenti in conto capitale. Assumendo che perdurino, molti titoli in Asia, in particolare nell'area degli hardware, possono continuare a beneficiarne.

Alcuni mercati e azioni dei ME sono saliti sensibilmente in risposta alla narrativa sull'IA, tuttavia molte di questi titoli sono scambiati a sconti significativi rispetto ai loro pari statunitensi. Le società di hardware hanno registrato una performance particolarmente positiva in Asia, supportate da una solida domanda di memoria correlata all'IA. Di norma, prezzi per la memoria elevati potrebbero incentivare un aumento dell'offerta che potrebbe a sua volta determinare un calo dei prezzi, ma finora non rileviamo alcuna evidenza che ciò stia avvenendo. Questa situazione supporta l'outlook sugli utili per i principali operatori del settore dei semiconduttori nei ME e, per coloro che desiderano investire sul tema dell'IA a valutazioni più interessanti, riteniamo che i ME offrano più opportunità rispetto agli Stati Uniti.

Le azioni coreane hanno messo a segno una performance eccellente lo scorso anno, tuttavia una crescita robusta degli utili indica che sono ancora scambiati a sconto rispetto all'indice dei ME generale e a forte sconto rispetto ai mercati sviluppati in termini di multipli prezzo/utili. Gran parte di tale crescita degli utili è riconducibile a Samsung Electronics e SK Hynix, che hanno beneficiato sensibilmente dell'aumento dei prezzi per la memoria. Questi due titoli rappresentano circa il 47% dell'Indice MSCI Korea.

A nostro avviso, è probabile che il tema dello sviluppo dell'IA, l'aumento della spesa per la difesa e industriale in Europa e una crescita più robusta negli Stati Uniti nel 2026 determinino un aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare quelli dei metalli di base. Se la nostra opinione risultasse corretta, ciò fornisce un ulteriore sostegno ai mercati emergenti, che hanno da sempre mostrato una correlazione positiva con i prezzi delle materie prime. Gli utili societari dei mercati emergenti tendono a essere correlati più con i prezzi dei metalli che quelli del petrolio. Brasile, Indonesia, Sudafrica e Cile sono i principali produttori e dovrebbero trarre vantaggio da un aumento dei prezzi.

Un dollaro USA più debole è favorevole per i mercati emergenti

In passato, i mercati emergenti hanno tendenzialmente sovraperformato i mercati sviluppati nelle fasi di debolezza del dollaro USA. Per gran parte del periodo dalla Crisi finanziaria globale, la forza del dollaro USA ha rappresentato un fattore sfavorevole per la performance delle azioni e obbligazioni dei ME.