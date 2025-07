Comprare in corrispondenza di valutazioni più basse porta a maggiori rendimenti per gli investitori. Per questo acquistiamo titoli azionari sottovalutati che scambiano ben al di sotto del proprio fair value. Ci avvaliamo dell’analisi fondamentale, concentrandoci su solidità del bilancio, redditività, dinamiche dei flussi di cassa e qualità delle prassi contabili per farci un’idea del fair value della società e della futura crescita degli utili.