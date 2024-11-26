Azioni indiane: Opportunità di investimento in un mercato destinato a crescere

Azionario Invesco India Equity Fund
Scopri Invesco India Equity Fund per accedere al mercato azionario indiano. L'India sta emergendo come nuovo leader della crescita economica in Asia.
Riteniamo che nei prossimi anni il mercato azionario indiano sarà sostenuto da una robusta crescita degli utili societari e del PIL
Nonostante le valutazioni elevate sostenute da solidi utili, per valutare i titoli gli investitori devono considerare diversi parametri finanziari
Riteniamo che i settori finanziario, dei consumi e manifatturiero siano motori di crescita e abbiano un potenziale di investimento
Nei prossimi anni, il mercato azionario indiano è destinato a registrare una crescita significativa e riteniamo che la performance sarà sostenuta da una robusta crescita degli utili societari e del PIL. Beneficia inoltre di un panorama globale in evoluzione, in quanto l'economia indiana ha subito una trasformazione significativa e ha registrato una rapida crescita economica partendo da una base bassa.
Gli utili societari in India hanno evidenziato una maggiore stabilità e prevedibilità rispetto ad altri mercati emergenti. Inoltre, negli ultimi 10 anni hanno tenuto il passo del PIL, una rarità nelle economie emergenti. Vedere la Figura 1.
Negli ultimi quattro anni, gli utili aziendali sono aumentati annualmente del 15% grazie alla robusta crescita dei ricavi e al miglioramento dei margini. Negli ultimi 20 anni, le aziende indiane hanno registrato una crescita degli utili a due cifre, intorno al 15%, nonostante i periodi di crescita debole durante la crisi finanziaria globale o il Covid-19.1
Poiché l’economia è cresciuta partendo da una base bassa, c’è ampio margine per ulteriori sviluppi e progressi. Nei prossimi anni, si prevede che l’India registrerà uno dei tassi di crescita del PIL più alti al mondo. Solo nell’esercizio 2023/2024, il contributo dell’India alla crescita del PIL reale mondiale è stato il più alto dal 1980, raggiungendo il 18,5%.
La forte crescita degli utili sostiene valutazioni più elevate e il mercato azionario indiano scambia ai massimi storici.2
Riteniamo che la valutazione dei titoli e degli indici debba essere esaminata con un approccio globale e utilizzando parametri diversi, come la sostenibilità o la crescita degli utili e la redditività del capitale proprio (ROE).
Pur essendo entusiasti della crescita, è fondamentale considerare anche il prezzo ad essa associato.
Dall’analisi dei parametri finanziari emerge che le società indiane hanno livelli di indebitamento ragionevoli, non sono soggette a leva finanziaria e supporteranno una crescita sostenibile degli utili. Il ROE sarà probabilmente sostenuto dal miglioramento dei margini e dal maggiore potere di determinazione dei prezzi.
In calo anche i rapporti P/U grazie alla robusta performance degli utili, con le azioni che rappresentano potenzialmente un'opportunità interessante per gli investitori.
Sta cambiando anche l'importanza dell'India all'interno dei principali indici mondiali. La ponderazione e l’influenza del Paese all'interno dell'indice MSCI Emerging Markets è aumentata significativamente, passando dal 7% nel 2015 al 20% nel 2024.3
Il miglioramento degli utili e la loro stabilità hanno instillato fiducia tra gli investitori, attirando flussi di investimento e sostenendo il mercato.
Si sono registrati forti afflussi interni, con una buona partecipazione degli investitori locali con oltre 30 miliardi di dollari USA provenienti dai fondi comuni.4
Se si considerano i dati relativi al trimestre conclusosi a settembre 2024, gli investitori di portafoglio esteri (Foreign Portfolio Investors - FPI) hanno investito oltre 87.000 crore di rupie (più di 10 miliardi di dollari USA) in azioni nazionali, registrando l'afflusso più elevato dal secondo trimestre 2023.5
In prospettiva, riteniamo che siano tre i cambiamenti strutturali che alimentano l'economia e gli investimenti a lungo termine: la trasformazione finanziaria, l'esplosione dei consumi e la ripresa manifatturiera.
Il settore finanziario ha subito una trasformazione ed è emerso come leader globale nei pagamenti digitali. La digitalizzazione ha fatto sì che i prodotti e i servizi siano più facilmente disponibili sul mercato e accessibili a un maggior numero di persone.
L'aumento dell'inclusione finanziaria ha portato a un'impennata sostanziale delle aperture di conti bancari, da 123 milioni nel gennaio 2015 a 530 milioni nell'agosto 2024.6
Prevediamo un aumento dei consumi di beni voluttuari. Il Paese ha una popolazione giovane e numerosa, con un reddito disponibile in aumento, e le persone spendono di più in servizi e beni di consumo.
Nei prossimi anni, inoltre, ci aspettiamo che l'India supererà la soglia cruciale dei 4.000 dollari USA di PIL pro capite, con un aumento del numero di persone che fanno il loro ingresso nella classe media.7 Ciò creerà probabilmente maggiori opportunità di lavoro nel Paese.
Un settore in cui la spesa per i consumi è stata elevata è quello dei matrimoni, che è cresciuto a un tasso annuo del 7-8%. Ogni anno in India si celebrano 10 milioni di matrimoni e le coppie spendono in media 1-2 milioni di rupie per ogni matrimonio.8Siamo convinti che il business dei matrimoni abbia un potenziale a lungo termine e che sia un mercato altamente redditizio a cui attingere.
Il settore manifatturiero ha registrato un rialzo e ha attirato investimenti stranieri grazie a politiche come gli incentivi legati alla produzione (PLI) e il programma "Make in India". Il Paese offre inoltre un bacino crescente di manodopera qualificata a costi competitivi.
Nell’ambito dello schema PLI, il governo eroga incentivi alle imprese nazionali per aumentare la produzione di beni e servizi. Quanto al programma Make in India, il governo offre incentivi per gli investimenti nel settore manifatturiero.
Questi programmi hanno posizionato il Paese come un interessante polo produttivo alternativo per i giganti della tecnologia e le multinazionali. Di conseguenza, si è registrato un aumento degli investimenti nelle strutture di produzione, con alcune aziende che hanno raddoppiato la quantità prodotta nel Paese.
Queste iniziative hanno rafforzato le esportazioni del Paese, riducendo al contempo la dipendenza dalle importazioni.
La trasformazione digitale, la solidità dei consumi e l'incremento delle esportazioni contribuiscono a sostenere la crescita dell'economia. A nostro giudizio sarà questo, insieme ai solidi utili societari, a sostenere il mercato azionario indiano in futuro.
