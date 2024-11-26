Azioni indiane: Opportunità di investimento in un mercato destinato a crescere

Nei prossimi anni, il mercato azionario indiano è destinato a registrare una crescita significativa e riteniamo che la performance sarà sostenuta da una robusta crescita degli utili societari e del PIL. Beneficia inoltre di un panorama globale in evoluzione, in quanto l'economia indiana ha subito una trasformazione significativa e ha registrato una rapida crescita economica partendo da una base bassa.

Gli utili societari in India hanno evidenziato una maggiore stabilità e prevedibilità rispetto ad altri mercati emergenti. Inoltre, negli ultimi 10 anni hanno tenuto il passo del PIL, una rarità nelle economie emergenti. Vedere la Figura 1.