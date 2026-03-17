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Un approccio intelligente che mira a ottimizzare i rendimenti totali nel credito IG

17 marzo 2026
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
Profilo di un trader o uomo d'affari di successo con gli occhiali e in abbigliamento formale che lavora su grafici e rapporti di mercato seduto davanti a dei monitor nel suo ufficio moderno.

Punti chiave

Alla ricerca di qualcosa in più nel credito IG

1

La ricerca di rendimenti più elevati da parte degli investitori sta facendo crescere la domanda di esposizione non-core al credito investment grade.

Difficoltà da superare

2

Concentrarsi sulla realizzazione di rendimenti più elevati può determinare un incremento del rischio rispetto all'indice di riferimento e può risultare molto complicato quando gli spread sono ridotti.

Lancio di nuovi prodotti

3

I nuovi ETF Yield Plus di Invesco replicano indici che mirano a significativi miglioramenti del rendimento attraverso un approccio passivo sistematico.

Per informazioni complete sui rischi si rimanda alla documentazione legale. I rischi di investimento includono: Oscillazione del valore, rischio di credito, rischio di tasso d’interesse, prestito di titoli e rischio di liquidità. Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Rischio di concentrazione a livello di Paese: Per ulteriori informazioni clicca qui.

Un approccio intelligente che mira a ottimizzare i rendimenti totali nel credito IG

I gestori di fondi attivi possono fare leva in diversi modi per cercare di generare rendimenti più elevati nel credito investment grade, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti alle strategie di duration e della curva dei rendimenti. Queste decisioni tattiche spesso si traducono in un portafoglio con caratteristiche diverse rispetto all'indice di riferimento core e le leve macro possono influire maggiormente su un aumento del rischio connesso al portafoglio quando gli spread sono ridotti. La nostra gamma di ETF “Yield Plus” replica indici che possono offrire un'esposizione focalizzata su obbligazioni societarie sottovalutate con un approccio sistematico basato su regole proposto tramite la nostra piattaforma ETF estremamente efficiente. 

Indicizzazione intelligente

I nuovi ETF IG Corporate Bond Yield Plus UCITS di Invesco sono concepiti per replicare la performance degli indici iBoxx Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA, con esposizioni mirate a emissioni denominate in USD o EUR.  Gli indici adottano un approccio semplice seppur innovativo per l'individuazione delle obbligazioni a più alto rendimento.

Alla ricostituzione trimestrale dell'indice iBoxx pertinente, ciascuna obbligazione dell'indice principale viene collocata in una delle 20 fasce in base a una combinazione della vita a scadenza e della classificazione settoriale.

Obbligazioni raggruppate in 20 fasce di scadenze e settoriali

 

 

 

 

 

 

 

Scadenza

 >10 anni
7-10 anni
5-7 anni
3-5 anni
1-3 anni
  Finanza

Beni di consumo e

prodotti industriali

Materie prime

(ad es. energia)

Titoli difensivi

(ad es. servizi di pubblica utilità)
                                                                                        Settore

Le obbligazioni di ciascuna fascia vengono pertanto classificate per spread di riferimento, che è definito come il premio rispetto al rendimento di un'obbligazione non soggetta al rischio di insolvenza con una vita a scadenza simile. Nell'ambito di ciascuna fascia, l'indice seleziona quindi la metà con lo spread più elevato.

L'approccio di “indicizzazione intelligente” è volto a creare un maggiore allineamento con l'indice principale in termini di settore e pesi delle scadenze, con volatilità analoghe, mirando al contempo ad aumentare in modo significativo i rendimenti totali. 

Scopri i nostri nuovi ETF

Scopri di più sui nuovi ETF IG Corporate Bond Yield Plus UCITS di Invesco e su come replicano gli indici con un approccio più intelligente e sistematico volto a ottimizzare il rendimento rispetto all'indice principale in generale.    

Un investimento in questo fondo costituisce un’acquisizione di quote di un fondo gestito passivamente che replica l’indice anziché gli asset sottostanti detenuti dal fondo. I costi possono aumentare o diminuire in funzione delle valute e delle oscillazioni dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

Analisi correlate

  • Rischi di investimento

    Per informazioni complete sui rischi, si prega di consultare la documentazione legale.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. L'affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito high yield. Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie.

    Le variazioni dei tassi d'interesse faranno oscillare il valore del fondo. Il Fondo potrebbe avere difficoltà ad acquistare o vendere determinati strumenti in condizioni di tensione dei mercati. Di conseguenza, il prezzo ottenuto all’atto della vendita di tali strumenti può essere inferiore a quello ottenuto in normali condizioni di mercato.

    Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Poiché questo Fondo investe in una particolare regione geografica, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni del suo valore più elevate rispetto a quelle di un fondo con un mandato d'investimento più ampio.

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinato, né deve essere distribuito o consegnato, al pubblico.

    Dati al 31 gennaio 2026, salvo ove diversamente specificato.

    La presente comunicazione costituisce materiale di marketing e non rappresenta una consulenza finanziaria. Non è intesa come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione.

    Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

    Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, fare riferimento ai Documenti contenenti le Informazioni Chiave/Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (nelle lingue locali) e al Prospetto (in inglese, francese, tedesco), e ai rapporti finanziari, su www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può porre fine agli accordi di marketing.

    Le quote/azioni dell'UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono di solito essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano quote/azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Per gli obiettivi e la politica d'investimento completi, consultare il prospetto in vigore.

    The iBoxx EUR and USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Indices  (the “Indices”)  are products of S&P Dow Jones Indices GmbH (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) (“SPDJI”), and have been licensed for use by Invesco. S&P China A MidCap 500 è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o i suoi affiliati (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza per l'uso da parte di Invesco. Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); questi marchi registrati sono stati concessi in licenza a SPDJI e in sub-licenza per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P, o i loro rispettivi affiliati, e nessuna di tali parti fornisce una rappresentazione sulle opportunità di investimento nel/i prodotto/i, né sarà ritenuta responsabile per qualsiasi errore, omissione o interruzione dell'indice S&P China A MidCap 500.  &&P”);  & 

    Per gli obiettivi e la politica d'investimento completi, consultare il prospetto in vigore.

    Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurigo, Svizzera. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regolamentata in Irlanda dalla Banca centrale irlandese.

    La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia e i documenti di offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili: (i) su etf.invesco.com (insieme al rapporto annuale certificato e ai rapporti semestrali non certificati); e (ii) sul sito web della Borsa Italiana borsaitaliana.it.

  • EMEA5224001/2026