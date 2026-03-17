Per informazioni complete sui rischi si rimanda alla documentazione legale. I rischi di investimento includono: Oscillazione del valore, rischio di credito, rischio di tasso d’interesse, prestito di titoli e rischio di liquidità. Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Rischio di concentrazione a livello di Paese: Per ulteriori informazioni clicca qui.

Un approccio intelligente che mira a ottimizzare i rendimenti totali nel credito IG

I gestori di fondi attivi possono fare leva in diversi modi per cercare di generare rendimenti più elevati nel credito investment grade, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti alle strategie di duration e della curva dei rendimenti. Queste decisioni tattiche spesso si traducono in un portafoglio con caratteristiche diverse rispetto all'indice di riferimento core e le leve macro possono influire maggiormente su un aumento del rischio connesso al portafoglio quando gli spread sono ridotti. La nostra gamma di ETF “Yield Plus” replica indici che possono offrire un'esposizione focalizzata su obbligazioni societarie sottovalutate con un approccio sistematico basato su regole proposto tramite la nostra piattaforma ETF estremamente efficiente.

Indicizzazione intelligente

I nuovi ETF IG Corporate Bond Yield Plus UCITS di Invesco sono concepiti per replicare la performance degli indici iBoxx Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA, con esposizioni mirate a emissioni denominate in USD o EUR. Gli indici adottano un approccio semplice seppur innovativo per l'individuazione delle obbligazioni a più alto rendimento.

Alla ricostituzione trimestrale dell'indice iBoxx pertinente, ciascuna obbligazione dell'indice principale viene collocata in una delle 20 fasce in base a una combinazione della vita a scadenza e della classificazione settoriale.