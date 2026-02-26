Perché i prezzi si sono mostrati così volatili all'inizio del 2026?

I metalli preziosi e le azioni delle società estrattive hanno messo a segno un importante rally per gran parte del mese di gennaio 2026, per poi cedere notevolmente terreno a fine mese. Malgrado i forti cali, al 10 febbraio 2026 questi metalli registrano ancora guadagni positivi per l'anno.

Tensioni geopolitiche. L'intensificarsi delle tensioni geopolitiche probabilmente ha svolto un ruolo nella domanda di metalli preziosi e degli strumenti associati. L'accelerazione dei prezzi all'inizio dell'anno è stata molto rapida, per cui secondo svariati indicatori tecnici questi metalli si collocavano su livelli di ipercomprato. In apparenza le posizioni nei futures occidentali non erano favorite, tuttavia, abbiamo rilevato un aumento nell'attività sulle opzioni, in particolare sulle opzioni call verso la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Notizie sulla Fed e rally del dollaro USA. A fine gennaio, l'indebolimento dell'oro e dell'argento è stato in parte motivato dalle notizie della nomina, da parte del Presidente Trump, di Kevin Warsh, anziché di Rick Rieder, quale Presidente della Federal Reserve. Si ritiene che Warsh preferisca un orientamento più restrittivo. Sebbene il rapporto tra tassi di interesse e l'oro si sia indebolito negli ultimi anni, esiste ancora un certo legame in questo ambito. La situazione si è ulteriormente aggravata a causa degli utili deludenti pubblicati da Microsoft che hanno scontentato il mercato e indebolito le azioni. Queste due notizie hanno determinato il rally del dollaro USA e alcuni investitori hanno venduto la componente più liquida dei propri portafogli, comprese le posizioni nei metalli preziosi.

Irrigidimento della liquidità. Per quanto riguarda l'argento permane una condizione di irrigidimento della liquidità sul mercato di Londra in quanto alcuni operatori di mercato hanno dato la massima priorità alla capacità di acquisire il metallo fisico. Ciò ha comportato un aumento dei tassi, un classico segnale di irrigidimento del mercato e del rischio di contrazione dei mercati e di una maggiore volatilità.

L'oro offre protezione dagli eventi avversi?

Se si analizza il mercato degli ETP sull’oro fisico degli ultimi cinque anni, si nota che la domanda degli investitori è stata più elevata in due diversi periodi: nei primi mesi della pandemia di COVID e quando la Russia ha invaso l'Ucraina. In entrambi i casi si sono manifestati un forte aumento dell'incertezza e una maggiore volatilità.

È importante evidenziare che l'oro non offre alcuna “protezione” effettiva nel senso che non vi sono garanzie. Come per gli altri investimenti, il prezzo dell'oro può diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito.

Tuttavia, i precedenti storici suggeriscono che l'oro è stato spesso in grado offrire un "cuscinetto" rispetto ai rischi di ribasso che possono presentarsi su un portafoglio azionario a causa dell'incertezza e della volatilità. Inoltre, l'oro ha tendenzialmente mostrato una buona tenuta durante le brusche impennate dell'inflazione o nei periodi di "stagflazione" quando l'economia risente contemporaneamente di un'inflazione elevata, dell'aumento della disoccupazione e di una bassa crescita.

Nel corso degli ultimi 50 anni, l'oro è stato una delle sole classi di asset ad aver mostrato una tendenza a muoversi nella stessa direzione sia a livello di inflazione che di variazione dell'inflazione. In altre parole, il prezzo dell'oro è tendenzialmente aumentato sia quando l'inflazione era superiore alla norma che in fase di aumento.

I metalli preziosi sono sopravvalutati a questi livelli?

Valutare gli asset finanziari in genere significa prevedere in qualche modo il flusso di reddito e quindi scontare nei prezzi tali flussi di cassa. Ciò non è possibile per l'oro e gli altri metalli preziosi, che di norma hanno un costo di detenzione e non generano flussi di cassa.

Rispetto ad asset quali il petrolio, i metalli preziosi presentano valutazioni elevate contro i rapporti storici. Tuttavia, se confrontati a molti altri asset finanziari, non presentano valutazioni elevate.

Dal momento che l'offerta di oro e argento è relativamente costante, è la domanda di questi metalli che tende a far oscillare i prezzi. Inoltre, i mercati dell'oro, dell'argento e del platino sono ancora molto ridotti rispetto a quelli azionari (come illustrato nel grafico di seguito). Pertanto, se gli investitori spostano anche solo una piccola parte delle esposizioni dai portafogli di asset tradizionali su posizioni in metalli preziosi, questo può avere un grosso impatto sul mercato.

Riteniamo vi sia un notevole margine di diversificazione negli strumenti su metalli preziosi di alcuni dei portafogli degli investitori privati.