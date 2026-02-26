ETC ETF Snapshot: Un mese da record per dare il via al nuovo anno
Il mese di gennaio ha rappresentato un ottimo inizio di 2026, con 54,7 miliardi di dollari USA di nuovi asset netti (NNA).
A fine gennaio l'oro ha toccato massimi storici prima di cedere bruscamente parte di quei guadagni. Le condizioni che hanno sostenuto i guadagni negli ultimi anni restano in essere, ma gli investitori dovrebbero tenersi pronti ad affrontare livelli più elevati di volatilità.
Storicamente l'oro è stato una fonte di valore a lungo termine e ha offerto un potenziale "cuscinetto" contro gli effetti indesiderati della volatilità del mercato azionario, dell'incertezza e dell'inflazione.
Per gli investitori, gli ETP sull'oro fisico rappresentano il modo più facile e conveniente di acquisire esposizione al prezzo dell'oro.
Avvisi di rischio
Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, il metallo prezioso sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente. Gli strumenti che offrono un'esposizione alle materie prime sono generalmente considerati ad alto rischio, il che significa che vi è un maggior rischio di forti fluttuazioni nel valore dello strumento. Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC, Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC: La copertura valutaria tra la valuta in cui è quotato il metallo prezioso sottostante e la valuta dei certificati potrebbe non eliminare completamente le fluttuazioni dei tassi di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance dei certificati.
L'oro è considerato in tutto il mondo un bene prezioso da millenni. È stato utilizzato come moneta e per il baratto, come un simbolo di ricchezza e in tempi più recenti per le sue caratteristiche d'investimento.
In questo articolo risponderemo ad alcune delle domande più comuni degli investitori.
Perché l'oro e l'argento hanno messo a segno performance così buone negli ultimi anni? Perché si registra una maggiore volatilità dei prezzi in questo momento? A questi livelli l'oro è ancora uno strumento di diversificazione?
Risponderemo anche ad alcune delle domande inevitabili: questi asset sono idonei agli investitori interessati ai temi ambientali o sociali? Quali strumenti sono esposti a un aumento dei prezzi dei metalli preziosi?
L'oro ha toccato massimi storici superando i 5.500 dollari l'oncia a fine gennaio 2026. Analogamente, l'argento ha superato la soglia di 120 dollari l'oncia. Questi prezzi segnano un aumento pressoché costante da diversi anni, ma hanno registrato una rapida accelerazione a gennaio. Ovviamente nessuno è in grado di prevedere il futuro con certezza, ma possiamo esaminare l'attività recente e cercare di spiegare cosa riteniamo si celi dietro la spettacolare impennata di questo metallo prezioso.
I metalli preziosi e le azioni delle società estrattive hanno messo a segno un importante rally per gran parte del mese di gennaio 2026, per poi cedere notevolmente terreno a fine mese. Malgrado i forti cali, al 10 febbraio 2026 questi metalli registrano ancora guadagni positivi per l'anno.
Se si analizza il mercato degli ETP sull’oro fisico degli ultimi cinque anni, si nota che la domanda degli investitori è stata più elevata in due diversi periodi: nei primi mesi della pandemia di COVID e quando la Russia ha invaso l'Ucraina. In entrambi i casi si sono manifestati un forte aumento dell'incertezza e una maggiore volatilità.
È importante evidenziare che l'oro non offre alcuna “protezione” effettiva nel senso che non vi sono garanzie. Come per gli altri investimenti, il prezzo dell'oro può diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito.
Tuttavia, i precedenti storici suggeriscono che l'oro è stato spesso in grado offrire un "cuscinetto" rispetto ai rischi di ribasso che possono presentarsi su un portafoglio azionario a causa dell'incertezza e della volatilità. Inoltre, l'oro ha tendenzialmente mostrato una buona tenuta durante le brusche impennate dell'inflazione o nei periodi di "stagflazione" quando l'economia risente contemporaneamente di un'inflazione elevata, dell'aumento della disoccupazione e di una bassa crescita.
Nel corso degli ultimi 50 anni, l'oro è stato una delle sole classi di asset ad aver mostrato una tendenza a muoversi nella stessa direzione sia a livello di inflazione che di variazione dell'inflazione. In altre parole, il prezzo dell'oro è tendenzialmente aumentato sia quando l'inflazione era superiore alla norma che in fase di aumento.
Valutare gli asset finanziari in genere significa prevedere in qualche modo il flusso di reddito e quindi scontare nei prezzi tali flussi di cassa. Ciò non è possibile per l'oro e gli altri metalli preziosi, che di norma hanno un costo di detenzione e non generano flussi di cassa.
Rispetto ad asset quali il petrolio, i metalli preziosi presentano valutazioni elevate contro i rapporti storici. Tuttavia, se confrontati a molti altri asset finanziari, non presentano valutazioni elevate.
Dal momento che l'offerta di oro e argento è relativamente costante, è la domanda di questi metalli che tende a far oscillare i prezzi. Inoltre, i mercati dell'oro, dell'argento e del platino sono ancora molto ridotti rispetto a quelli azionari (come illustrato nel grafico di seguito). Pertanto, se gli investitori spostano anche solo una piccola parte delle esposizioni dai portafogli di asset tradizionali su posizioni in metalli preziosi, questo può avere un grosso impatto sul mercato.
Riteniamo vi sia un notevole margine di diversificazione negli strumenti su metalli preziosi di alcuni dei portafogli degli investitori privati.
I settori dell'estrazione e della raffinazione dell'oro si stanno concentrando sul miglioramento della sostenibilità, della responsabilizzazione e della trasparenza. L'obiettivo è quello di offrire agli investitori e ai consumatori maggiore chiarezza e garanzie sul fatto che l'oro acquistato sia stato estratto e lavorato in base a una serie di standard elevati.
L'industria estrattiva è un'attività ad alta intensità energetica e spesso influisce sull'ecologia locale. Sarà difficile che risulti mai completamente neutrale in termini ambientali , ma è possibile apportare miglioramenti per ridurne l'impatto negativo, compresa la predisposizione di piani per il risanamento ecologico al termine della vita utile della miniera. In Invesco, queste tematiche ambientali in genere rappresentano una priorità nell'interazione con l'alta dirigenza delle società estrattive di cui abbiamo partecipazioni azionarie. Ci proponiamo di capire meglio i loro punti di vista e le misure che stanno adottando per mitigare i rischi e ridurre la propria impronta di carbonio.
L'etica, naturalmente, si spinge oltre l'ambiente e le società estrattive possono influire positivamente sulle problematiche socio-economiche. Considerato che una miniera produttiva potrebbe essere operativa da diversi decenni, le società estrattive spesso aiutano a sviluppare infrastrutture a livello locale nei settori abitativo, dei trasporti, dell'istruzione e medico. Questo può avere vantaggi concreti effettivi nel lungo termine per le economie emergenti.
Gran parte del valore dell'oro è legato alle sue caratteristiche di investimento e al significato culturale nei principali mercati di gioielli quali l'India e la Cina. Tuttavia, le proprietà fisiche di questo metallo prezioso lo rendono importante anche in una serie di applicazioni tecnologiche di fascia alta, compresi i settori che si estendono da quello medico all'aerospaziale. L'oro è un ottimo conduttore elettrico, ma soprattutto non si ossida né si corrode nel tempo. Pertanto, la sua bassa resistenza rimane costante, contrariamente al rame e all'argento per esempio.
La domanda totale di questo settore ammonta a circa il 10% della domanda annua di oro, ma la quantità utilizzata è stata pressoché costante nell'ultimo decennio, in base ai dati pubblicati dal World Gold Council.
Alcuni investitori potrebbero aggiungere una posizione nell'oro per gli stessi motivi che li spingono a investire in altri asset, ossia poiché ritengono che il prezzo potrebbe salire. Probabilmente uno dei motivi più comuni potrebbe essere il fatto che gli investitori desiderano diversificare i propri portafogli oppure offrire un potenziale cuscinetto contro le perdite in caso di aumento dell'inflazione, della volatilità del mercato azionario, dell'incertezza economica o dei rischi geopolitici. Sebbene l'oro non offra alcuna garanzia e possa scendere anche quando ci si aspetta un comportamento diverso, storicamente ha tendenzialmente mostrato una buona tenuta nei periodi di forti ribassi dei mercati azionari.
L'oro può essere un utile strumento di diversificazione in quanto il suo prezzo tende a muoversi in modo differente rispetto a gran parte degli altri asset in un portafoglio tradizionale. I precedenti storici indicano che il prezzo dell'oro spesso si comporta in maniera indipendente rispetto alle azioni in particolare ma anche rispetto alle obbligazioni in misura minore e persino rispetto a un ampio paniere di materie prime. Questa caratteristica comporta che l'oro possa potenzialmente fungere da "cuscinetto" per il resto del portafoglio quando calano i prezzi degli altri asset.
|
|
Oro
|
Bloomberg Commodity Index
|
MSCI World
|
S&P 500
|
Agg globale
|
Treasury USA
|
Oro
|
1,00
|
|
|
|
|
|
Bloomberg Commodity Index
|
0,33
|
1,00
|
|
|
|
|
MSCI World
|
0,12
|
0,43
|
1,00
|
|
|
|
S&P 500
|
0,02
|
0,32
|
0.92
|
1,00
|
|
|
Agg globale
|
0,42
|
0,14
|
0,11
|
-0,03%
|
1,00
|
|
Treasury USA
|
0,12
|
0,17%
|
0,26%
|
-0.28
|
-0,61%
|
1,00
Fonte: Invesco, Bloomberg, al 30 gennaio 2026. Le correlazioni si basano sui rendimenti settimanali nell'arco degli ultimi 20 anni. Tutti i benchmark sono rappresentati in dollari USA. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.
Il modo più diretto per ottenere esposizione a questi asset potrebbe essere tramite un ETP che replica il prezzo di questi metalli.
Per gli investitori che mirano ad acquisire esposizione tramite l'azionario, le società estrattive rappresentano un modo per realizzare questo obiettivo. I titoli di queste società tendono a registrare rialzi e ribassi in misura maggiore rispetto al prezzo delle materie prime sottostanti, il che significa che possono essere più volatili. Tuttavia, hanno anche il vantaggio di pagare dividendi.
Infine, alcuni mercati azionari regionali, come quello del Regno Unito, hanno un peso maggiore nelle società estrattive e tendono a mostrare alcuni elementi di un rapporto positivo con i prezzi dei metalli preziosi.
Scopri come acquisire esposizione al prezzo dell'oro grazie a uno dei principali e più convenienti ETP sull'oro in Europa.
Il mese di gennaio ha rappresentato un ottimo inizio di 2026, con 54,7 miliardi di dollari USA di nuovi asset netti (NNA).
Le opzioni sono strumenti finanziari versatili, utilizzabili per generare reddito, gestire il rischio e migliorare i rendimenti degli investimenti. Scopri perché nel nostro ultimo articolo.
Le strategie di reddito basate sulle opzioni possono essere utilizzate in un portafoglio per ottenere un flusso di reddito più regolare, diversificare le fonti di entrata e ridurre l’esposizione azionaria, pur continuando a investire nei mercati azionari.
Per raggiungere la pagina richiesta, segui i passaggi indicati di seguito.