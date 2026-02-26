Articolo

Cosa spinge il prezzo dell'oro? ... e altre domande importanti

26 febbraio 2026
Invesco
Cosa spinge il prezzo dell'oro?

L'oro è considerato in tutto il mondo un bene prezioso da millenni. È stato utilizzato come moneta e per il baratto, come un simbolo di ricchezza e in tempi più recenti per le sue caratteristiche d'investimento.

In questo articolo risponderemo ad alcune delle domande più comuni degli investitori.

Perché l'oro e l'argento hanno messo a segno performance così buone negli ultimi anni? Perché si registra una maggiore volatilità dei prezzi in questo momento? A questi livelli l'oro è ancora uno strumento di diversificazione?

Risponderemo anche ad alcune delle domande inevitabili: questi asset sono idonei agli investitori interessati ai temi ambientali o sociali? Quali strumenti sono esposti a un aumento dei prezzi dei metalli preziosi?

Perché i metalli preziosi  hanno registrato rialzi tanto importanti negli ultimi anni?

L'oro ha toccato massimi storici superando i 5.500 dollari  l'oncia a fine gennaio 2026. Analogamente, l'argento ha superato la soglia di 120 dollari l'oncia. Questi prezzi segnano un aumento pressoché costante da diversi anni, ma hanno registrato una rapida accelerazione a gennaio. Ovviamente nessuno è in grado di prevedere il futuro con certezza, ma possiamo esaminare l'attività recente e cercare di spiegare cosa riteniamo si celi dietro la spettacolare impennata di questo metallo prezioso.

  • Acquisti delle banche centrali Dal momento che l'offerta di questi metalli è limitata, quella che spinge il prezzo è la domanda. Negli ultimi anni è stato registrato un aumento della domanda da parte delle banche centrali e dei gestori delle riserve di tutto il mondo a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Banca centrale russa nel 2022. Alcune di queste banche centrali in questo momento mirano al volume anziché al valore delle posizioni, il che indica che da parte di questo gruppo dovrebbe persistere un livello elevato di acquisti di oro. La National Bank of Poland, ad esempio, ha recentemente approvato i piani per aumentare le proprie riserve auree a 700 tonnellate. Ad oggi la banca detiene circa 550 tonnellate.
  • Indebolimento del dollaro USA. Il valore relativo del dollaro USA e la sua posizione di valuta percepita come “bene rifugio”  spesso possono avere un effetto concreto sul prezzo dell'oro. Nel 2025, il dollaro USA si è notevolmente indebolito, il che ha reso l'oro meno costoso per gli investitori non statunitensi e altri consumatori. Questo è ciò che è successo di recente agli investitori europei quando l'euro ha messo a segno il maggiore rialzo degli ultimi tre anni sul dollaro USA.
  • Incertezza geopolitica ed economica. La percezione che l'oro tenda a essere relativamente stabile durante i periodi di volatilità rispetto all'azionario e agli altri asset rischiosi comporta che l'oro goda spesso di una maggiore domanda nei periodi caratterizzati da un intensificarsi dei timori e dell'incertezza. Poiché in questo momento gli investitori si interrogano sulle caratteristiche di bene rifugio del dollaro USA, alcuni cercano asset alternativi come l'oro quale strumento di diversificazione dei propri portafogli. Le banche centrali, in particolare nei mercati emergenti, hanno continuato a comprare oro per diversificare i propri bilanci rispetto agli asset in USD, contribuendo nel contempo a gestire i rischi geopolitici ed economici.
  • Cina. Si fa un gran parlare della domanda della Cina. L'interesse degli investitori cinesi sembra essere maggiore, ma rispetto al mercato occidentale questo spazio è ancora limitato. Dovrebbe rappresentare una fonte di futura domanda, ma al momento non si tratta di un operatore importante.
  • Facilità di esposizione. Gli investitori possono acquisire esposizione all' oro direttamente tramite l'acquisto di monete e piccoli lingotti d'oro o tramite ETP (exchange-traded products) sull'oro fisico. La quantità di oro detenuta dagli investitori al dettaglio e istituzionali è notevolmente aumentata negli ultimi decenni, principalmente grazie agli ETP sull'oro che ne facilitano l'acquisizione dell'esposizione. Il quadro è molto simile per gli ETP sull'argento.

Perché i prezzi si sono mostrati così volatili all'inizio del 2026? 

I metalli preziosi e le azioni delle società estrattive hanno messo a segno un importante rally per gran parte del mese di gennaio 2026, per poi cedere notevolmente terreno a fine mese. Malgrado i forti cali, al 10 febbraio 2026 questi metalli registrano ancora guadagni positivi per l'anno.

  • Tensioni geopolitiche. L'intensificarsi delle tensioni geopolitiche probabilmente ha svolto un ruolo nella domanda di metalli preziosi e degli strumenti associati. L'accelerazione dei prezzi all'inizio dell'anno è stata molto rapida, per cui secondo svariati indicatori tecnici questi metalli si collocavano su livelli di ipercomprato. In apparenza le posizioni nei futures occidentali non erano favorite, tuttavia, abbiamo rilevato un aumento nell'attività sulle opzioni, in particolare sulle opzioni call verso la fine del 2025 e l'inizio del 2026.
  • Notizie sulla Fed e rally del dollaro USA. A fine gennaio, l'indebolimento dell'oro e dell'argento è stato in parte motivato dalle notizie della nomina, da parte del Presidente Trump, di Kevin Warsh, anziché di Rick Rieder, quale Presidente della Federal Reserve. Si ritiene che Warsh preferisca un orientamento più restrittivo. Sebbene il rapporto tra tassi di interesse e l'oro si sia indebolito negli ultimi anni, esiste ancora un certo legame in questo ambito. La situazione si è ulteriormente aggravata a causa degli utili deludenti pubblicati da Microsoft che hanno scontentato il mercato e indebolito le azioni. Queste due notizie hanno determinato il rally del dollaro USA e alcuni investitori hanno venduto la componente più liquida dei propri portafogli, comprese le posizioni nei metalli preziosi.
  • Irrigidimento della liquidità. Per quanto riguarda l'argento permane una condizione di irrigidimento della liquidità sul mercato di Londra in quanto alcuni operatori di mercato hanno dato la massima priorità alla capacità di acquisire il metallo fisico. Ciò ha comportato un aumento dei tassi, un classico segnale di irrigidimento del mercato e del rischio di contrazione dei mercati e di una maggiore volatilità.

L'oro offre protezione dagli eventi avversi?

Se si analizza il mercato degli ETP sull’oro fisico degli ultimi cinque anni, si nota che la domanda degli investitori è stata più elevata in due diversi periodi: nei primi mesi della pandemia di COVID e quando la Russia ha invaso l'Ucraina. In entrambi i casi si sono manifestati un forte aumento dell'incertezza e una maggiore volatilità.

È importante evidenziare che l'oro non offre alcuna “protezione” effettiva nel senso che non vi sono garanzie. Come per gli altri investimenti, il prezzo dell'oro può diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito.

Tuttavia, i precedenti storici suggeriscono che l'oro è stato spesso in grado offrire un "cuscinetto" rispetto ai rischi di ribasso che possono presentarsi su un portafoglio azionario a causa dell'incertezza e della volatilità. Inoltre, l'oro ha tendenzialmente mostrato una buona tenuta durante le brusche impennate dell'inflazione o nei periodi di "stagflazione" quando l'economia risente contemporaneamente di un'inflazione elevata, dell'aumento della disoccupazione e di una bassa crescita.

Nel corso degli ultimi 50 anni, l'oro è stato una delle sole classi di asset ad aver mostrato una tendenza a muoversi nella stessa direzione sia a livello di inflazione che di variazione dell'inflazione. In altre parole, il prezzo dell'oro è tendenzialmente aumentato sia quando l'inflazione era superiore alla norma che in fase di aumento.

I metalli preziosi sono sopravvalutati a questi livelli?

Valutare gli asset finanziari in genere significa prevedere in qualche modo il flusso di reddito e quindi scontare nei prezzi tali flussi di cassa. Ciò non è possibile per l'oro e gli altri metalli preziosi, che di norma hanno un costo di detenzione e non generano flussi di cassa.

Rispetto ad asset quali il petrolio, i metalli preziosi presentano valutazioni elevate contro i rapporti storici. Tuttavia, se confrontati a molti altri asset finanziari,  non presentano valutazioni elevate.

Dal momento che l'offerta di oro e argento è relativamente costante, è la domanda di questi metalli che tende a far oscillare i prezzi. Inoltre, i mercati dell'oro, dell'argento e del platino sono ancora molto ridotti rispetto a quelli azionari (come illustrato nel grafico di seguito). Pertanto, se gli investitori spostano anche solo una piccola parte delle esposizioni dai portafogli di asset tradizionali su posizioni in metalli preziosi, questo può avere un grosso impatto sul mercato.

Riteniamo vi sia un notevole margine di diversificazione negli strumenti su metalli preziosi di alcuni dei portafogli degli investitori privati.

L’oro è un investimento etico? 

I settori dell'estrazione e della raffinazione dell'oro si stanno concentrando sul miglioramento della sostenibilità, della responsabilizzazione e della trasparenza. L'obiettivo è quello di offrire agli investitori e ai consumatori maggiore chiarezza e garanzie sul fatto che l'oro acquistato sia stato estratto e lavorato in base a una serie di standard elevati.

  • World Gold Council Il World Gold Council ha lanciato il Conflict-Free Gold Standard (CFGS) nel 2012, introducendo una serie di processi per le società estrattive al fine di tutelare dal rischio che l'oro venisse utilizzato per finanziare o supportare conflitti armati illegali. La norma CFGS è stata ora integrata nei più completi principi del Consiglio, i cosiddetti Responsible Gold Mining Principles, entrati in vigore nel 2019, per i suoi 32 membri del settore estrattivo. Questo quadro normativo definisce ciò che costituisce le prassi di estrazione responsabili dell'oro.
  • London Bullion Market Association. Analogamente, l'associazione LBMA prevede un programma obbligatorio di "Responsible Sourcing", ossia di provenienza responsabile, per qualsiasi operatore del settore della raffinazione che intenda negoziare sul mercato London Bullion. La LBMA ha pubblicato la sua Responsible Gold Guidance nel 2012 e ha aggiornato il documento più volte per integrare linee guida progressivamente ottimizzate e indicazioni sulle attività di controllo in merito alle questioni pertinenti. L'associazione continua a collaborare con le società estrattive per sviluppare le migliori prassi in tutto il settore.
  • Un quadro normativo combinato. Il World Gold Council e la LBMA stanno ora collaborando su un quadro normativo combinato, sperimentando una soluzione blockchain per il monitoraggio del percorso dell'oro dalla miniera alla filiera.

L'industria estrattiva è un'attività ad alta intensità energetica e spesso influisce sull'ecologia locale. Sarà difficile che risulti mai completamente neutrale in termini ambientali , ma è possibile apportare miglioramenti per ridurne l'impatto negativo, compresa la predisposizione di piani per il risanamento ecologico al termine della vita utile della miniera. In Invesco, queste tematiche ambientali in genere rappresentano una priorità nell'interazione con l'alta dirigenza delle società estrattive di cui abbiamo partecipazioni azionarie. Ci proponiamo di capire meglio i loro punti di vista e le misure che stanno adottando per mitigare i rischi e ridurre la propria impronta di carbonio.

L'etica, naturalmente, si spinge oltre l'ambiente e le società estrattive possono influire positivamente sulle problematiche socio-economiche. Considerato che una miniera produttiva potrebbe essere operativa da diversi decenni, le società estrattive spesso aiutano a sviluppare infrastrutture a livello locale nei settori abitativo, dei trasporti, dell'istruzione e medico. Questo può avere vantaggi concreti effettivi nel lungo termine per le economie emergenti.

L’oro ha un valore intrinseco?

Gran parte del valore dell'oro è legato alle sue caratteristiche di investimento e al significato culturale nei principali mercati di gioielli quali l'India e la Cina. Tuttavia, le proprietà fisiche di questo metallo prezioso lo rendono importante anche in una serie di applicazioni tecnologiche di fascia alta, compresi i settori che si estendono da quello medico all'aerospaziale. L'oro è un ottimo conduttore elettrico, ma soprattutto non si ossida né si corrode nel tempo. Pertanto, la sua bassa resistenza rimane costante,  contrariamente al rame e all'argento per esempio.

La domanda totale di questo settore ammonta a circa il 10% della domanda annua di oro, ma la quantità utilizzata è stata pressoché costante nell'ultimo decennio, in base ai dati pubblicati dal World Gold Council.

  • Semiconduttori. Il settore dell'elettronica incide per circa l'80% della domanda e l'oro rappresenta un elemento essenziale nella produzione di chip per semiconduttori.
  • Sanità. Le nanoparticelle di oro sono impiegate in molti dei kit di test diagnostici come quelli adottati durante tutto il periodo della pandemia di COVID .

Quale ruolo può rivestire l'oro in un portafoglio?

Alcuni investitori potrebbero aggiungere una posizione nell'oro per gli stessi motivi che li spingono a investire in altri asset, ossia poiché ritengono che il prezzo potrebbe salire. Probabilmente uno dei motivi più comuni potrebbe essere il fatto che gli investitori desiderano diversificare i propri portafogli oppure offrire un potenziale cuscinetto contro le perdite in caso di aumento dell'inflazione, della volatilità del mercato azionario, dell'incertezza economica o dei rischi geopolitici. Sebbene l'oro non offra alcuna garanzia e possa scendere anche quando ci si aspetta un comportamento diverso, storicamente ha tendenzialmente mostrato una buona tenuta nei periodi di forti ribassi dei mercati azionari.

L'oro può essere un utile strumento di diversificazione in quanto il suo prezzo tende a muoversi in modo differente rispetto a gran parte degli altri asset in un portafoglio tradizionale. I precedenti storici indicano che il prezzo dell'oro spesso si comporta in maniera indipendente rispetto alle azioni in particolare ma anche rispetto alle obbligazioni in misura minore e persino rispetto a un ampio paniere di materie prime. Questa caratteristica comporta che l'oro possa potenzialmente fungere da "cuscinetto" per il resto del portafoglio quando calano i prezzi degli altri asset.

L'oro ha mostrato una bassa correlazione con le altre classi di asset

 

Oro 

Bloomberg Commodity Index

MSCI World 

S&P 500 

Agg globale 

Treasury USA 

Oro

1,00

 

 

 

 

 

Bloomberg Commodity Index

0,33

1,00

 

 

 

 

MSCI World

0,12

0,43

1,00

 

 

 

S&P 500

0,02

0,32

0.92

1,00

 

 

Agg globale

0,42

0,14

0,11

-0,03%

1,00

 

Treasury USA

0,12

0,17%

0,26%

-0.28

-0,61%

1,00

Fonte: Invesco, Bloomberg,  al 30 gennaio 2026. Le correlazioni si basano sui rendimenti settimanali nell'arco degli ultimi 20 anni. Tutti i benchmark sono rappresentati in dollari USA. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Quali aree sono sensibili ai prezzi dei metalli preziosi?

Il modo più diretto per ottenere esposizione a questi asset potrebbe essere tramite un ETP che replica il prezzo di questi metalli.

Per gli investitori che mirano ad acquisire esposizione tramite l'azionario, le società estrattive rappresentano un modo per realizzare questo obiettivo. I titoli di queste società tendono a registrare rialzi e ribassi in misura maggiore rispetto al prezzo delle materie prime sottostanti, il che significa che possono essere più volatili. Tuttavia, hanno anche il vantaggio di pagare dividendi.

Infine, alcuni mercati azionari regionali, come quello del Regno Unito, hanno un peso maggiore nelle società estrattive e tendono a mostrare alcuni elementi di un rapporto positivo con i prezzi dei metalli preziosi.

  • Performance

    Le performance passate non sono indicative di pari rendimenti futuri. 

    Le seguenti tabelle mostrano le performance passate dell'Invesco Physical Gold ETC e dell'LBMA Gold Price (il benchmark), entrambi in USD, al 31 dicembre 2025. I rendimenti possono aumentare o diminuire  in funzione delle  fluttuazioni dei tassi di cambio.

    Performance discreta

     

    gen 25 - 
    gen 26 

    gen 24 - 
    gen 25 

    gen 23 - 
    gen 24 

    gen 22 - 
    gen 23 

    gen 21 - 
    gen 22 

    gen 20 - 
    gen 21 

    gen 19 - 
    gen 20 

    gen 18 - 
    gen 19 

    gen 17 - 
    gen 18 

    gen 16 - 
    gen 17 

    Da inizio anno a fine T 

    dic 24 - 
    dic 25 

    dic 22 - 
    dic 25 

    LBMA Gold Price PM USD1

    77.16% 

    36.96% 

    6.72% 

    7,17%

    -3.68% 

    17.65% 

    19.72% 

    -1,62%

    10.90% 

    9.08% 

    65.00% 

    137.70% 

    Invesco Physical Gold ETC 

    76.95% 

    36.79% 

    6.60% 

    7.04% 

    -3.82% 

    17.45% 

    19.43% 

    -1.90% 

    10.58% 

    8.77% 

    64.80% 

    136.84% 

     

