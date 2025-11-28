Gestione dei rischi

Il rischio principale dell'utilizzo degli swap è quello che la controparte non sia in grado di onorare i propri impegni contrattuali. In questo scenario, l'ETF finirebbe per detenere il paniere dei titoli, che potrebbe avere un valore superiore o minore rispetto all'indice, in base alle oscillazioni del mercato. Forti di oltre 15 anni di esperienza nella strutturazione e nella gestione degli ETF swap-based, ecco come gestiamo il rischio:

utilizzo di più controparti di swap (fino a sei per ETF) per diversificare il rischio e assicurare una determinazione dei prezzi competitiva;

rigoroso monitoraggio del rischio prima e dopo l'onboarding, compresa la valutazione a lungo termine;

norme rigorose sul paniere di titoli, compresi limiti di liquidità e di concentrazione; e

azzeramento degli swap ogni giorno lavorativo in modo da limitare l'esposizione residua per entrambe le parti.

Conclusione

La domanda di ETF a reddito fisso ha continuato a registrare una forte crescita negli ultimi cinque anni a fronte della necessità di soluzioni più mirate ma anche innovative e della disponibilità di nuove esposizioni. I nostri nuovi Overnight Return Swap UCITS ETF rappresentano una soluzione interessante per gli investitori che desiderano mantenere elevata liquidità e basso rischio di duration.

Per l'allocazione di eventuale liquidità superiore al fabbisogno destinato a coprire i requisiti di liquidità immediati o a brevissimo termine, gli investitori possono prendere in considerazione gli AAA CLO UCITS ETF. Questi potrebbero essere un'efficace integrazione degli Overnight Return Swap o di altri strumenti di gestione della liquidità in quanto offrono alcuni dei rendimenti più interessanti tra gli asset a reddito fisso con rating elevati oltre ad avere una duration molto bassa. Ulteriori informazioni di seguito in "Comprendere i CLO: una guida sulle collateralised loan obligation".

