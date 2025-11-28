Analisi

Valorizzare meglio la componente di liquidità

28 novembre 2025
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
A distanza, un giovane sportivo che corre in città.

Punti chiave

1

Il contesto di maggiore incertezza economica e di tassi di interesse in calo spinge gli investitori a concentrarsi sulle esposizioni di gestione della liquidità

2

Nel 2025, gli ETF per la gestione della liquidità sono stati i prodotti più richiesti tra tutti gli asset a reddito fisso 

3

Gli Invesco Overnight Return Swap UCITS ETF offrono il potenziale di rendimenti superiori

Questi prodotti comportano rischi di investimento come l'utilizzo dei derivati per la replica di un indice e il rischio connesso a ETF sintetici. Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda alla documentazione legale oppure fare clic qui

 

In un contesto di tassi di interesse bassi o in calo, ogni punto base di performance può fare la differenza quando si tratta della propria allocazione di liquidità. La nuova gamma di Overnight Return Swap UCITS ETF di Invesco offre un potenziale di rendimenti che possono superare quelli dei benchmark del mercato monetario.

I tassi di interesse hanno registrato un calo negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito

Fonti: Federal Reserve (limite superiore dell'intervallo target per il tasso sui Fed Fund), BCE (tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali) e Bank of England (tasso di riferimento), al 30 settembre 2025

Attualmente a farla da padrone è la liquidità

Quest'anno, i fondi di gestione della liquidità hanno attratto oltre un terzo di tutti i flussi netti degli ETF a reddito fisso. Dall'inizio del 2025[i], questi fondi hanno raccolto circa 17 miliardi di dollari statunitensi, vale a dire oltre il triplo rispetto alla somma confluita nei titoli di Stato europei e il quadruplo rispetto a quella confluita nei Treasury USA.

Tuttavia, questi fondi non sono tutti uguali. La categoria comprende diversi tipi di fondi, alcuni dei quali detengono obbligazioni a breve scadenza emessi da governi, mentre altri possono detenere obbligazioni societarie, crediti bancari o strumenti del mercato monetario tradizionali. In ragione delle posizioni detenute, molti di questi fondi inseriscono nel portafoglio la duration e/o il rischio di credito.

Un'altra opzione utilizza gli swap per ottenere rendimenti passivi di un indice e per evitare potenzialmente molti dei rischi intrinseci delle obbligazioni. Questi ETF innovativi ampliano le alternative disponibili per gli investitori, consentendo loro di scegliere il fondo in grado di conseguire meglio i loro obiettivi di rischio e rendimento.

Ottenere un vantaggio grazie al nostro modello swap-based

Gli Overnight Return Swap UCITS ETF lanciati recentemente da Invesco mirano a replicare la performance di indici specifici di ciascuna valuta forniti da Solactive, che sono concepiti per rispecchiare un deposito liquido reinvestito quotidianamente al tasso di interesse overnight pertinente.  I fondi utilizzano la stessa comprovata struttura e lo stesso modello operativo adottati nella nostra piattaforma leader di mercato di ETF swap-based, che attualmente conta oltre 80 miliardi di dollari di patrimonio gestito (AUM).

Gli ETF swap-based conseguono il proprio obiettivo d'investimento mantenendo posizioni in un paniere di titoli obbligazionari o azionari e stipulando contemporaneamente contratti swap con le banche. Le due parti si accordano per scambiarsi flussi di cassa, dove l'ETF si impegna a scambiare il rendimento di un proprio paniere di titoli con il rendimento preciso dell'indice che intende replicare, normalmente al netto di una commissione di swap pagata alla banca.

Come funziona un modello di ETF swap-based

Contratto swap

A puro titolo illustrativo

Tuttavia, in questo caso la struttura dell'ETF offre alle controparti bancarie un mezzo per finanziare posizioni azionarie, riducendo i costi di bilancio per le banche. Questo incentivo spinge le banche a offrire condizioni economiche molto competitive, che potrebbero tradursi in rendimenti superiori rispetto al benchmark.

Cosa significa per la performance

La sovraperformance dell'indice dipende dalla commissione di swap negoziata con le controparti bancarie e questo potrebbe variare in base al fondo. Utilizzeremo Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF come esempio per illustrare come potrebbe realizzarsi.

Questo ETF mira a replicare la performance del Solactive €STR Overnight Total Return Index, "al netto" dell'impatto delle commissioni. Il grafico riportato di seguito è un esempio basato sulla performance simulata di un ETF con una commissione di swap positiva pari a 40 punti base, vale a dire che sono le controparti bancarie a pagare la commissione all'ETF. 

Performance simulata di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF

Le performance passate, reali o simulate, non sono indicative di pari rendimenti futuri

Fonte: Invesco, al 30 settembre 2025. La performance simulata dell'ETF Invesco rispecchia la performance del Solactive €STR Overnight Total Return Index più lo 0,33% (commissione di swap dello 0,43% meno la commissione di gestione annua dello 0,10% dell'ETF).

Gestione dei rischi

Il rischio principale dell'utilizzo degli swap è quello che la controparte non sia in grado di onorare i propri impegni contrattuali. In questo scenario, l'ETF finirebbe per detenere il paniere dei titoli, che potrebbe avere un valore superiore o minore rispetto all'indice, in base alle oscillazioni del mercato. Forti di oltre 15 anni di esperienza nella strutturazione e nella gestione degli ETF swap-based, ecco come gestiamo il rischio:

  • utilizzo di più controparti di swap (fino a sei per ETF) per diversificare il rischio e assicurare una determinazione dei prezzi competitiva;
  • rigoroso monitoraggio del rischio prima e dopo l'onboarding, compresa la valutazione a lungo termine;
  • norme rigorose sul paniere di titoli, compresi limiti di liquidità e di concentrazione; e
  • azzeramento degli swap ogni giorno lavorativo in modo da limitare l'esposizione residua per entrambe le parti.

Conclusione

La domanda di ETF a reddito fisso ha continuato a registrare una forte crescita negli ultimi cinque anni a fronte della necessità di soluzioni più mirate ma anche innovative e della disponibilità di nuove esposizioni. I nostri nuovi Overnight Return Swap UCITS ETF rappresentano una soluzione interessante per gli investitori che desiderano mantenere elevata liquidità e basso rischio di duration.

Per l'allocazione di eventuale liquidità superiore al fabbisogno destinato a coprire i requisiti di liquidità immediati o a brevissimo termine, gli investitori possono prendere in considerazione gli AAA CLO UCITS ETF. Questi potrebbero essere un'efficace integrazione degli Overnight Return Swap o di altri strumenti di gestione della liquidità in quanto offrono alcuni dei rendimenti più interessanti tra gli asset a reddito fisso con rating elevati oltre ad avere una duration molto bassa. Ulteriori informazioni di seguito in "Comprendere i CLO: una guida sulle collateralised loan obligation".

    Fonte: Bloomberg, Invesco al 30 settembre 2025

    Avvisi di rischio

    Per informazioni complete sui rischi, si prega di consultare la documentazione legale.

    il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Questo può essere in parte il risultato di variazioni nei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito.

    La capacità del Fondo di seguire la performance del benchmark dipende dal fatto che le controparti forniscano continuamente la performance del benchmark in linea con gli accordi di swap e sarebbe anche influenzata da qualsiasi spread tra il prezzo degli swap e il prezzo del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituzione che fornisce servizi come la custodia degli asset o che agisce come controparte per i derivati o altri strumenti, può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà accordi swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. Di conseguenza, il Fondo ha un’esposizione all’Indice (composto da un deposito in contanti) e non alle partecipazioni fisiche del Fondo (costituite da azioni globali e titoli correlati alle azioni). In circostanze molto limitate (ad esempio, se non è possibile per il Fondo stipulare accordi di Swap), il Fondo potrà, temporaneamente, avere un’esposizione alle partecipazioni fisiche del Fondo (costituite da azioni globali e titoli correlati alle azioni). Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo.

    Informazioni importanti

    Dati al 1 ottobre 2025, salvo ove diversamente specificato.

    Il presente documento costituisce materiale di marketing e non rappresenta una consulenza finanziaria. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione.

    Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

    Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può porre fine agli accordi di marketing.

    Le quote/azioni dell'UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono di solito essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano quote/azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono.

    Per gli obiettivi e la politica d'investimento completa, consultare il prospetto in vigore.

    Solactive AG is the licensor of the Solactive €STR Overnight Total Return Index, Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index and Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index. The financial instruments that are based on the Index are not sponsored, endorsed, promoted or sold by Solactive in any way and Solactive makes no express or implied representation, guarantee or assurance with regard to: (a) the advisability in investing in the financial instruments; (b) the quality, accuracy and/or completeness of the Index; and/or (c) the results obtained or to be obtained by any person or entity from the use of the Index. Solactive reserves the right to change the methods of calculation or publication with respect to the Index. Solactive shall not be liable for any damages suffered or incurred as a result of the use (or inability to use) of the Index.

    La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia e i documenti di offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili: (i) su etf.invesco.com (insieme al rapporto annuale certificato e ai rapporti semestrali non certificati); e (ii) sul sito web della Borsa Italiana borsaitaliana.it.

    Gli ETF sono domiciliati in Irlanda.

    Regno Unito: Pubblicato da Invesco Management S.A., Succursale Italia, Via Bocchetto 6, 20123 Milano - This fund is authorised overseas, not in the UK. The UK Financial Ombudsman Service is unlikely to be able to consider complaints about this fund, its management company, or its depositary. Any losses related to the management company or depositary are unlikely to be covered by the UK Financial Services Compensation Scheme.

