Comprendere i CLOs

4 novembre 2025
Invesco
Nell'attuale panorama finanziario in continua evoluzione, gli investitori sono costantemente alla ricerca di modi innovativi per diversificare potenzialmente i portafogli e ottimizzare i rendimenti. Uno strumento sempre più importante a loro disposizione potrebbe essere il CLO (Collateralised Loan Obligation), un veicolo di investimento strutturato che offre un'esposizione al mercato dei prestiti con leva finanziaria.

Cosa sono i CLOs e perché sono importanti?

I CLOs sono portafogli a gestione attiva di senior secured leveraged loan, suddivisi in tranche che distribuiscono flussi di cassa agli investitori in base a una struttura predefinita. Il mercato dei CLOs è cresciuto rapidamente e ora vale 1.300 miliardi USD, essendo quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni.

Mercato globale dei CLOs: le dimensioni del mercato hanno continuato a crescere

Fonte: BofA Global Research, Intex fino al 30 giugno 2025

[Questo grafico mostra i mercati dei CLOs statunitensi ed europei tra giugno 2005 e giugno 2025]

Questi veicoli sono ideati in modo da sfruttare lo spread tra gli interessi guadagnati dai prestiti sottostanti e gli interessi corrisposti agli investitori, creando potenziali rendimenti interessanti.

A differenza degli strumenti a reddito fisso tradizionali, i CLOs offrono:

  • Accesso a una classe di attività resiliente: storicamente i prestiti con leva finanziaria hanno mostrato solide performance, soprattutto in contesti di tassi in aumento.
  • Gestione attiva del portafoglio: i gestori dei CLOs adeguano in modo dinamico le posizioni per rispondere ai cambiamenti del mercato.
  • Esposizione al rischio personalizzabile: gli investitori possono selezionare le tranche in linea con le loro preferenze di rischio-rendimento.

Funzionamento dei CLOs

Un CLO inizia con un pool di 200-400 mutuatari distinti, in genere società coinvolte in operazioni di fusione e acquisizione o garantite da private equity. Questi prestiti vengono raggruppati in una società veicolo (SPV) e venduti in tranche, dal debito con rating AAA al capitale azionario.

La "cascata di flussi di cassa" garantisce che i pagamenti fluiscano prima alle tranche senior, poi alle tranche junior e infine agli azionisti. Questa struttura consente ai CLOs di offrire profili di rischio differenziati e un potenziale di rendimento maggiore.

Considerazioni chiave per gli investitori

Sebbene riteniamo che i CLOs offrano vantaggi interessanti, questi presentano anche delle complessità:

  • Rischio di credito: la performance dipende dalla qualità creditizia dei prestiti sottostanti.
  • Rischio di liquidità: alcune tranche potrebbero essere più difficili da negoziare in mercati sotto stress.
  • Sensibilità ai tassi di interesse: i prestiti a tasso variabile possono beneficiare dell'aumento dei tassi ma possono anche introdurre volatilità.

I CLOs sono più adatti a investitori professionali e sofisticati che sanno valutare questi rischi e comprendere le sfumature del credito strutturato.

Conclusione

I CLOs rappresentano un'opportunità di investimento unica, in quanto consentono di accedere al mercato dei leveraged loan. Grazie alla gestione attiva e alla distribuzione strutturata dei flussi di cassa, riteniamo che i CLOs possono essere un'opzione valida per gli investitori esperti che desiderano diversificare i propri portafogli e ottenere rendimenti interessanti. Come per qualsiasi altro investimento, è fondamentale che gli investitori svolgano un'accurata due diligence e comprendano i relativi rischi prima di procedere con l’investimento nei CLOs.

