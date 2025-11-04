Questi veicoli sono ideati in modo da sfruttare lo spread tra gli interessi guadagnati dai prestiti sottostanti e gli interessi corrisposti agli investitori, creando potenziali rendimenti interessanti.

A differenza degli strumenti a reddito fisso tradizionali, i CLOs offrono:

Accesso a una classe di attività resiliente : storicamente i prestiti con leva finanziaria hanno mostrato solide performance, soprattutto in contesti di tassi in aumento.

: storicamente i prestiti con leva finanziaria hanno mostrato solide performance, soprattutto in contesti di tassi in aumento. Gestione attiva del portafoglio: i gestori dei CLOs adeguano in modo dinamico le posizioni per rispondere ai cambiamenti del mercato.

i gestori dei CLOs adeguano in modo dinamico le posizioni per rispondere ai cambiamenti del mercato. Esposizione al rischio personalizzabile: gli investitori possono selezionare le tranche in linea con le loro preferenze di rischio-rendimento.

Funzionamento dei CLOs

Un CLO inizia con un pool di 200-400 mutuatari distinti, in genere società coinvolte in operazioni di fusione e acquisizione o garantite da private equity. Questi prestiti vengono raggruppati in una società veicolo (SPV) e venduti in tranche, dal debito con rating AAA al capitale azionario.

La "cascata di flussi di cassa" garantisce che i pagamenti fluiscano prima alle tranche senior, poi alle tranche junior e infine agli azionisti. Questa struttura consente ai CLOs di offrire profili di rischio differenziati e un potenziale di rendimento maggiore.

Considerazioni chiave per gli investitori

Sebbene riteniamo che i CLOs offrano vantaggi interessanti, questi presentano anche delle complessità:

Rischio di credito: la performance dipende dalla qualità creditizia dei prestiti sottostanti.

la performance dipende dalla qualità creditizia dei prestiti sottostanti. Rischio di liquidità: alcune tranche potrebbero essere più difficili da negoziare in mercati sotto stress.

alcune tranche potrebbero essere più difficili da negoziare in mercati sotto stress. Sensibilità ai tassi di interesse: i prestiti a tasso variabile possono beneficiare dell'aumento dei tassi ma possono anche introdurre volatilità.

I CLOs sono più adatti a investitori professionali e sofisticati che sanno valutare questi rischi e comprendere le sfumature del credito strutturato.

Conclusione

I CLOs rappresentano un'opportunità di investimento unica, in quanto consentono di accedere al mercato dei leveraged loan. Grazie alla gestione attiva e alla distribuzione strutturata dei flussi di cassa, riteniamo che i CLOs possono essere un'opzione valida per gli investitori esperti che desiderano diversificare i propri portafogli e ottenere rendimenti interessanti. Come per qualsiasi altro investimento, è fondamentale che gli investitori svolgano un'accurata due diligence e comprendano i relativi rischi prima di procedere con l’investimento nei CLOs.

