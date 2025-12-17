Report mensile sulla strategia Global Fixed Income

Nella nostra analisi macroeconomica offriamo su base periodica una previsione sui tassi d'interesse e sulle valute e analizziamo quali sono gli asset a reddito fisso che preferiamo nei diversi contesti di mercato.

In questo numero:

Macro

Riteniamo che il contesto macroeconomico globale offra delle opportunità per gli investitori obbligazionari. Preferiamo posizionarci in un contesto di dollaro statunitense più debole, curve dei rendimenti globali più ripide e un'esposizione selettiva al credito.

Credito

Gli hyperscaler stanno investendo migliaia di miliardi di dollari in data center e ricorrono sempre più al finanziamento tramite debito, il che aumenta i rischi per gli investitori. Evidenziamo le opportunità e le sfide di questa tendenza.

Outlook sui tassi d'interesse

Siamo neutrali rispetto ai tassi d'interesse europei. Prevediamo che la BCE manterrà la sua posizione invariata nel breve termine, sebbene un taglio dei tassi a fine 2025 o inizio 2026 sia possibile se l'inflazione dovesse risultare inferiore alle aspettative e i rischi per la crescita dovessero aumentare. Siamo sovrappesati sui tassi del Regno Unito, poiché l'inflazione core e i salari sono stati inferiori alle aspettative della Bank of England, il che supporta le aspettative di futuri tagli dei tassi.

Outlook sulle valute

Manteniamo una posizione sovrappesata sull'euro, sulla base delle aspettative di una continua debolezza del dollaro statunitense e di una riduzione dei differenziali dei tassi di interesse. Manteniamo una posizione neutrale in relazione alla sterlina britannica.

Conclusione:

Dialoghiamo con Mark Paris, CIO e Head of Municipals, sui recenti eventi che hanno avuto un impatto sul mercato municipale statunitense, tra cui il taglio dei tassi operato dalla Fed a ottobre, l'elezione del sindaco di New York e il fitto calendario di nuove emissioni.