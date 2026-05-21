Gestione attiva in entrambe le direzioni

La gestione attiva è la caratteristiche distintiva del fondo. Gestiamo sia il rischio di credito sia la duration all'interno di intervalli significativi, con l'obiettivo di allineare il rischio al rendimento in ciascuna fase del ciclo di mercato. Tale flessibilità opera in entrambe le direzioni: quando i rendimenti sono interessanti e gli spread sono ampi, incrementiamo il rischio, viceversa, lo riduciamo.

Ad esempio, l'incremento del rischio di credito nella fase di stress del mercato del 2011 ha pesato sulla nostra performance in quell'anno civile, dal momento che gli spread continuavano ad ampliarsi. Successivamente nel 2012 i mercati obbligazionari hanno messo a segno una forte ripresa, generando un periodo di solida sovraperformance. Lo stesso schema si è registrato nel 2018 e 2019: l'aumento del rischio di credito e di duration in una fase di incremento dei rendimenti e di ampliamento degli spread ha generato una sottoperformance a breve termine, seguita da rendimenti relativi solidi non appena i mercati obbligazionari hanno recuperato terreno.

L'esempio più recente di riduzione del rischio è stato la nostra gestione della duration prima del 2022. Con i rendimenti dei bund sotto lo zero, abbiamo scelto di non mantenere l'intero livello di rischio di duration del mercato, posizionandoci vicino al limite inferiore del nostro intervallo di circa 1,5 anni al di sopra o al di sotto dell'indice. Quando le aspettative di inflazione sono cambiate rapidamente e i rendimenti sono aumentati, tale posizionamento ha contribuito per 143 punti base alla performance relativa nei 12 mesi fino a novembre 2022.