Analisi

Vent'anni, un unico approccio | Quest'anno Invesco Euro Corporate Bond Fund compie 20 anni

21 maggio 2026
Julien Eberhardt
Julien Eberhardt
Fund Manager
Tom Hemmant
Tom Hemmant
Fund Manager
Il nuovo edificio della Banca centrale europea (in tedesco: EZB) nel distretto di Ostend a Francoforte sul Meno è la sede della Banca centrale europea (BCE). L'edificio con un'antenna sulla torre è alto in totale 201 metri.

Punti chiave

1

La gestione attiva disciplinata ha guidato i risultati nel lungo termine. In 20 anni, Invesco Euro Corporate Bond Fund ha ottenuto una sovraperformance costante adeguando attivamente il rischio di credito e la duration nei diversi cicli di mercato, anche quando ciò ha significato accettare sottoperformance a breve termine.

2

Il rischio viene aumentato o ridotto ponderatamente, non in modo reattivo. La caratteristica distintiva del fondo è la flessibilità in entrambe le direzioni – aumentando il rischio quando le valutazioni sono interessanti e riducendolo quando la compensazione non è sufficiente – come dimostrato nei precedenti periodi di stress e nell'efficace riduzione del rischio di duration prima del 2022.

3

Il posizionamento attuale privilegia la mitigazione del rischio e opportunità future. Con gli spread creditizi prossimi ai minimi storici, il portafoglio ha un posizionamento difensivo nei settori del credito di più alta qualità e difensivo, rimanendo al contempo costruttivo sulla duration per beneficiare dei rendimenti e di potenziali scenari di "fuga verso la qualità".

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Per due decenni, il nostro team ha gestito il capitale in uno dei segmenti più competitivi dell'obbligazionario, un mercato in cui il rendimento medio annuo è di appena il 2,7%1. Il conseguimento del miglior rendimento cumulato nel nostro peer group, con una sovraperformance annualizzata dell'1,5% rispetto all'EAA Fund EUR Corporate Bond2, richiede un processo ripetibile, la disciplina necessaria per applicarlo nei diversi contesti di mercato e la convinzione di mantenere la rotta anche quando i risultati a breve termine non sono soddisfacenti. Il nostro track record ventennale riflette ciascuna di queste qualità.

Performance standardizzata su 12 mesi consecutivi (crescita %) di Invesco Euro Corporate Bond Fund

 

31/03/2006
31/03/2007

 31/03/2007
31/03/2008		 31/03/2008
31/03/2009		 31/03/2009
31/03/2010		 31/03/2010
31/03/2011		 31/03/2011
31/03/2012		 31/03/2012
31/03/2013		 31/03/2013
31/03/2014		 31/03/2014
31/03/2015		 31/03/2015
31/03/2016		 31/03/2016
31/03/2017		 31/03/2017
31/03/2018		 31/03/2018
31/03/2019		 31/03/2019
31/03/2020		 31/03/2020
31/03/2021
 31/03/2021
31/03/2022		 31/03/2022
31/03/2023		 31/03/2023
31/03/2024		 31/03/2024
31/03/2025		 31/03/2025
31/03/2026

Invesco Euro Corp Bond Fund Z Acc

2,7

-2,5

-0,8

29,3

3,9

5,7

10,0

6,1

8,5

-3,0

3,1

2,4

1,6

-1,9

10,4

-4,2

-7,2

7,6

3,7

1,4

EAA Fund EUR Corporate Bond2

2,0

 

-3,3

 

-9,6

 

22,5

 

1,8

 

5,3

 

7,6

 

4,3

 

6,64

-0,87

2,9

1,3

1,1

-3,9

8,5

-5,4

-7,4

6,8

4,3

1,6

Benchmark di riferimento3

3,7

 

-2,1

 

-6,7

 

26,5

 

2,6

 

7,3

 

9,0

 

5,2

 

7,0

0,4

3,5

2,2

2,3

-4,2

10,5

-5,2

-7,2

7,5

5,0

2,1

EAA Fund EUR Corporate Bond è la categoria Morningstar utilizzata per il confronto con il peer group.

Fonte: Morningstar. I dati relativi alla performance riportati non tengono conto di commissioni e costi sostenuti all'emissione e al rimborso di quote. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Reddito lordo reinvestito al 31 marzo salvo altrimenti indicato. Il fondo non è gestito con riferimento a un benchmark. L'investimento riguarda l'acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non di un determinato asset sottostante.

Gestione attiva in entrambe le direzioni

La gestione attiva è la caratteristiche distintiva del fondo. Gestiamo sia il rischio di credito sia la duration all'interno di intervalli significativi, con l'obiettivo di allineare il rischio al rendimento in ciascuna fase del ciclo di mercato. Tale flessibilità opera in entrambe le direzioni: quando i rendimenti sono interessanti e gli spread sono ampi, incrementiamo il rischio, viceversa, lo riduciamo.

Ad esempio, l'incremento del rischio di credito nella fase di stress del mercato del 2011 ha pesato sulla nostra performance in quell'anno civile, dal momento che gli spread continuavano ad ampliarsi. Successivamente nel 2012 i mercati obbligazionari hanno messo a segno una forte ripresa, generando un periodo di solida sovraperformance. Lo stesso schema si è registrato nel 2018 e 2019: l'aumento del rischio di credito e di duration in una fase di incremento dei rendimenti e di ampliamento degli spread ha generato una sottoperformance a breve termine, seguita da rendimenti relativi solidi non appena i mercati obbligazionari hanno recuperato terreno.

L'esempio più recente di riduzione del rischio è stato la nostra gestione della duration prima del 2022. Con i rendimenti dei bund sotto lo zero, abbiamo scelto di non mantenere l'intero livello di rischio di duration del mercato, posizionandoci vicino al limite inferiore del nostro intervallo di circa 1,5 anni al di sopra o al di sotto dell'indice. Quando le aspettative di inflazione sono cambiate rapidamente e i rendimenti sono aumentati, tale posizionamento ha contribuito per 143 punti base alla performance relativa nei 12 mesi fino a novembre 2022.

Il nostro posizionamento attuale: prudente sul credito

Gli spread creditizi si sono contratti ai minimi storici. A nostro avviso, tale livello di compressione non giustifica l'assunzione di un rischio di credito significativo.

Gli spread hanno trascorso gran parte degli ultimi due anni vicini al limite inferiore del loro intervallo storico. Gli investitori che hanno mantenuto livelli più elevati di rischio di credito hanno continuato a guadagnare rendimenti incrementali nel corso del periodo. Noi abbiamo scelto di ridurre il rischio di credito del nostro portafoglio, con un livello di spread creditizi che è diminuito più rapidamente rispetto all'indice, rinunciando a quel rendimento incrementale per proteggerci da un ampliamento degli spread e per costruire la liquidità necessaria a investire a prezzi più interessanti. 

Pertanto, abbiamo assunto un posizionamento difensivo, con un'esposizione più elevata del solito ai titoli con rating A e un'esposizione limitata alle obbligazioni con rating BBB. La nostra allocazione settoriale predilige i settori difensivi come quello delle utility, delle telecomunicazioni e della tecnologia, rispetto a quelli ciclici come industriali e auto. Manteniamo un'esposizione modesta alle obbligazioni Additional Tier 1 (AT1), ai titoli ibridi societari e ai titoli assicurativi subordinati, riflettendo una riduzione del rischio di credito selettiva piuttosto che generalizzata.

Il nostro posizionamento attuale: costruttivo sulla duration

Sulla duration, manteniamo un leggero sovrappeso rispetto all'indice. I rendimenti dei titoli di Stato sono molto più elevati che nel 2021 e, nonostante il recente appiattimento, la curva è sostanzialmente irripidita. Il rapporto rischio-rendimento è migliorato, a nostro avviso. In questa attuale fase di aumento del rischio geopolitico, i mercati dei tassi di interesse non hanno svolto il loro ruolo tradizionale di copertura del rischio, beneficiando della "fuga verso la sicurezza". Tuttavia, riteniamo che tale relazione potrebbe riaffermarsi qualora gli investitori dovessero percepire una minaccia alla crescita. 

Performance recente nel contesto

Il credito è rimasto resiliente per un periodo più lungo rispetto alle attese. Nel 2024 gli spread sono aumentati, assestandosi vicino ai minimi storici per tutto il 2024 e il 2025, e gli investitori che avevano mantenuto livelli di rischio di credito più elevati hanno continuano a conseguire un rendimento incrementale. Abbiamo, pertanto, sottoperformato rispetto al nostro peer group in entrambi gli anni, con un rendimento del 4,4% rispetto al 4,9% nel 2024 e del 2,6% rispetto al 2,8% nel 2025.

Nel medio e lungo termine, la situazione è diversa. All'interno del nostro peer group ci collochiamo nel primo quartile a cinque anni e dal lancio. Negli ultimi 10 anni, il nostro approccio di investimento ha sottoperformato il benchmark nel 78% dei periodi di tre anni consecutivi4, un indicatore di coerenza che conta quanto, se non più, del rendimento di un singolo anno.

La nostra postura difensiva potrebbe continuare a sottoperformare se gli spread dovessero rimanere compressi, tuttavia la nostra logica è coerente con un approccio che ha saputo affrontare con successo la Crisi finanziaria globale, la crisi del debito sovrano europeo e la pandemia di COVID-19. 

Con un costo opportunità relativamente contenuto nel detenere credito di qualità più elevata, riteniamo di essere ben posizionati per proteggere il capitale in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e per investirlo a prezzi più interessanti qualora gli spread dovessero ampliarsi.

Dopo 20 anni, tale disciplina – accettazione di compromessi a breve termine per preservare il posizionamento a lungo termine – rimane il filo conduttore del nostro track record. Non ha sempre prodotto risultati positivi, ma nel tempo si è rivelata efficace.

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Analisi correlate

  • Note a piè di pagina

    1 ICE BofA Euro Corporate Index, yield to maturity, 31 March 2006 to 31 March 2026. Fonte: Bloomberg

    2 EAA Fund EUR Corporate Bond is the Morningstar category used as the peer group for comparison.

    Benchmark di riferimento L'indice di riferimento composto all'85% dall'ICE BofA Euro Corporate (Total Return) e al 15% dall'ICE BofA Euro High Yield (Total Return) ha reso il -2,33%. This is a comparator benchmark. Given its asset allocation the fund’s performance can be compared against the benchmark. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un benchmark. Benchmark figures are total return, in EUR. Prior to 01/11/2021, the performance of the Share class was compared to the performance of another benchmark: Indice ICE BofA US Corporate 

    Dati sorgente: Morningstar, Invesco.

    Invesco Euro Corporate Bond Fund Esposizione al credito

    Rendimenti cumulati (%)

     

    Fondo

    Peer group

    Benchmark di riferimento

    Quartile Rank

    3m

    -1,4

    -1,2

    -1,1

    4

    6m

    -1,2

    -1,0

    -0,8

    4

    Da inizio anno

    -1,4

    -1,2

    -1,1

    4

    1y

    1,4

    1,6

    2,1

    3

    3y

    13,1

    13,1

    15,2

    3

    5y

    0,6

    -0,9

    1,3

    1

    Dal lancio (31/03/2006)

    102,1

    50,5

    88,9

    1

    Rendimenti annualizzati, %

     

    Fondo

    Peer group

    Benchmark di riferimento

    3y

    4,2

    4,2

    4,8

    5y

    0,1

    -0,2

    0,3

    Dal lancio (31/03/2006)

    3,6

    2,1

    3,2

    Rendimenti per anno civile, %

     

    Fondo

    Peer group

    Benchmark di riferimento

    2025

    2,6

    2,7

    3,4

    2024

    4,4

    4,9

    5,3

    2023

    8,0

    7,8

    8,7

    2022

    -12,0

    -13,3

    -13,5

    2021

    -0,1

    -1,0

    -0,4

    I dati relativi alla performance riportati non tengono conto di commissioni e costi sostenuti all’emissione e al rimborso di quote. L’investimento riguarda l’acquisizione di quote di un fondo e non è effettuato in un determinato asset sottostante. I dati relativi alla performance del fondo sono riportati in euro su base mid-to-mid, comprensivi del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. As at 02/08/21, this share class is now the Primary share class for this fund. Poiché il fondo è stato lanciato il 21 agosto 2013, i dati di performance relativi ai periodi precedenti tale data di lancio si basano sulla classe di azioni a capitalizzazione, senza aggiustamenti per le commissioni. I dati non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione pagate dai singoli investitori. La performance settoriale media è calcolata su base equivalente.

    Fonte: © 2026 Morningstar. L’indice di riferimento è riportato unicamente per confrontare le performance. Il Fondo non replica il settore. Morningstar (2026). Tutti i diritti riservati. Il contenuto del presente documento è destinato a utenti esperti. Deve essere utilizzato esclusivamente da istituzioni specializzate. (1) sono proprietarie di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate, adattate o distribuite e (3) non sono coperte da alcuna garanzia di accuratezza, completezza o tempestività. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono in alcun caso responsabili di danni o perdite derivanti dall’uso delle presenti informazioni, salvo ove tali danni o perdite non possano essere limitati o esclusi ai sensi di legge nella giurisdizione interessata. La performance finanziaria conseguita in passato non costituisce alcuna garanzia di risultati futuri. The performance shown in the chart prior to 8 March 2018 was based on an objective and investment policy that no longer applies. Visita etf.invesco.com per maggiori dettagli.

    Maggiori informazioni sui peer group sono reperibili all’indirizzo www.morningstar.com

    Rischi di investimento

    Per un'informativa completa sui rischi, si rinvia alla documentazione legale. Il valore degli investimenti e di qualsiasi reddito fluttuerà (questo può essere in parte il risultato delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito. I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare il capitale alla data del rimborso. Le variazioni dei tassi d'interesse faranno oscillare il valore del fondo. Il Fondo può ricorrere a derivati (strumenti complessi) a fini di investimento, il che può assoggettarlo a leva finanziaria e provocare fluttuazioni significative del suo valore. Il fondo può investire in titoli di società in difficoltà e pertanto presentare un rischio significativo di perdita del capitale. Il fondo può investire in obbligazioni convertibili contingenti che possono comportare un rischio significativo di perdita del capitale in base a determinati eventi scatenanti.

    Informazioni importanti

    I dati sono aggiornati al 31 marzo 2026 e provengono da Invesco, salvo diversa indicazione.

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  • EMEA5414561/2026