Exchange Traded Funds

Als ETF's nieuw voor u zijn en u niet zeker weet hoe het beleggen werkt, zou u doorgaans kopen en verkopen via een effectenmakelaar of online handelsplatform, net als gewone aandelen.



Er zijn veel manieren waarop ETF’s kunnen worden verhandeld om aan te sluiten bij de behoeften van beleggers. Dit kan bijvoorbeeld via een plaatselijke broker, een platform of rechtstreeks via de beurs (ook wel de secondaire markt genoemd). Market-makers die het ETF verhandelen bieden meer liquiditeit via de doorlopende notering van hun eigen bied- en laatkoersen. Uw broker of online platform kan u meer informatie verstrekken over de verhandeling van onze ETF’s.



Essentiële beleggersinformatie en prospectussen zijn te vinden op de ETF productpagina’s.