Het eenvoudige antwoord is dat elke ETF die fysiek aandelen in een bedrijf aanhoudt, zijn rechten kan uitoefenen. Op één na repliceren onze ESG-ETF 's hun indexen door de aandelen fysiek aan te houden. Voor onze passieve ETF's stemmen we in lijn met de grootste actieve positie van Invesco, of volgens onze ESG-richtsnoeren als er geen actieve positie is. Ons wereldwijde ESG-team en onze beleggingsmanagers voeren een actieve dialoog met bedrijven over belangrijke ESG-kwesties, waaronder veel bedrijven in onze passieve ESG ETF's.