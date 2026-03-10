Artikel

Anlagechancen im europäischen Upper Middle Market für Versicherer

10. März 2026
Michael Craig
Head of European Senior Loans / Senior Portfolio Manager
Joe Steidl
Head UK Insurance Distribution
Nikhil Gangwani
Senior Portfolio Specialist, Insurance Client Solutions
Kurz zusammengefasst

Finanzierungsoptionen

Kreditnehmer im europäischen Upper Middle Market (UMM) wechseln zwischen zwei Finanzierungsarten: bankarrangierte Kredite und direkt initiierte Kredite.

Ein flexibler Ansatz

Um einen konsistenten Kapitaleinsatz zu gewährleisten, müssen Anleger zunehmend flexibel agieren und sowohl syndizierte Kredite als auch Direct Lending-Darlehen in ihren Portfolios nutzen.

Vorteile für Versicherer

Für britische und europäische Versicherer können vorrangig besicherte europäische Kredite im Upper Middle Market ein attraktives risikobereinigtes Renditeprofil, Portfoliodiversifikation und eine hohe Kapitalrendite im Rahmen des Solvency-Regimes bieten.

Innerhalb des europäischen Private Credit-Marktes ist die Kreditvergabe an größere, kapitalstarke Unternehmen – den sogenannten Upper Middle Market – unseres Erachtens besonders attraktiv, da die Bilanzen dieser Unternehmen durch Stabilität und Stärke überzeugen. Diese Kreditnehmer wechseln zunehmend zwischen zwei Finanzierungsarten: bankarrangierte Kredite (syndizierte oder breit syndizierte Kredite) und direkt initiierte Kredite (Direct Lending). Bei der Entwicklung eines Portfolios mit Schwerpunkt auf europäischen Upper Middle Market-Unternehmen verknüpfen wir den Direct-Lending-Markt, der den Vorteil eines Renditeaufschlags bietet, mit dem syndizierten Markt, der konsistenten Kapitaleinsatz und Liquidität als Vorteile mit sich bringt.

Unserer Ansicht nach ist dies besonders interessant für Investoren, einschließlich britischer und europäischer Versicherer, die nach Evergreen-Lösungen suchen, die sich auf größere, etablierte europäische Unternehmen konzentrieren und auf einer stabilen Asset-Basis hohe, variabel verzinsliche Erträge liefern. Investoren können gleichzeitig von der Direct Lending-Spreadprämie profitieren, die sie für die Übernahme des Kreditrisikos dieser Unternehmen erhalten, während sie voll investiert bleiben.

Private Credit im Wandel

Nach der globalen Finanzkrise schränkten regulatorische Änderungen und Kapitalanforderungen die Kreditvergabekapazitäten der Banken ein, wodurch ein Vakuum entstand, das von Nicht-Bank-Kreditgebern gefüllt wurde. Historisch gesehen ließ sich der Private-Credit-Markt für Unternehmen in zwei Segmente unterteilen: den Markt für syndizierte Kredite für größere Unternehmen und den Direct Lending-Markt für kleinere Firmen. Trotz unterschiedlicher Zugangspunkte konzentrieren sich beide Märkte auf vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Schuldtitel (Senior Secured Floating Rate Debt). Ihr wesentlicher Unterschied liegt in der technischen Ausgestaltung der Kreditgeberbeteiligung:

  • Der syndizierte Markt umfasst Kredite, die von Banken initiiert und kurz danach an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Angesichts der breiten Marktbekanntheit und der Größe der Kreditnehmer zeichnen sich syndizierte Kredite anschließend durch einen starken Sekundärmarkt und regelmäßige Liquidität aus.
  • Der Direct Lending-Markt zeichnet sich durch Kredite aus, die direkt von Nicht-Bank-Kreditgebern an Kreditnehmer vergeben werden. Diese direkten Darlehen bieten einen Renditeaufschlag gegenüber syndizierten Krediten, allerdings mit der Einschränkung, dass kaum ein Sekundärmarkt oder Liquidität existiert und die Kreditgeber das Darlehen in der Regel bis zur Rückzahlung oder Fälligkeit halten.

Da das nicht investierte Kapital im Bereich Direct Lending im Laufe der Zeit wuchs, wurde ein erheblicher Teil in größeren Unternehmen eingesetzt. Die Unterscheidung zwischen syndizierten und direkten Kreditmärkten wurde zunehmend künstlich und war primär durch Fondsbeschränkungen statt durch Kreditrisiken getrieben (d. h. Investorenvehikel, die sich entweder auf die syndizierte oder auf die direkte Kreditvergabe konzentrieren, aber nur eine geringe Flexibilität zwischen den beiden Möglichkeiten haben).

Heutzutage ziehen europäische Upper Middle Market-Kreditnehmer Finanzierungslösungen aus beiden Märkten in Betracht, wobei viele zwischen den beiden Möglichkeiten wechseln, je nach dem gerade vorliegenden Preis-/Spread-Gefälle:

  • In Zeiten schwacher Emissionen an den Märkten für syndizierte Kredite weiten sich die Spreads für neue Deals aus (wie 2022), woraufhin die Direct Lending-Aktivität zunimmt.
  • Wenn der Broadly Syndicated Loans-Neuemissionsmarkt stark ist und die Spreads sinken (wie 2024), ziehen sich viele Upper Middle Market-Kreditnehmer vom Direct Lending-Markt zurück und wenden sich syndizierten Märkten zu.

Aus unserer Sicht können vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Kredite an europäische Upper Middle Market-Kreditnehmer hohes Einkommen aus stabilen Unternehmen bieten. Upper Middle Market-Unternehmen, also solche mit einem EBITDA von mindestens 50 Mio. EUR, werden im Allgemeinen als stärkere Kreditnehmer mit krisenfesteren Cashflows betrachtet. Wir sind der Ansicht, dass das Risiko-Ertrags-Profil europäischer Upper Middle Market-Unternehmen besser ist als das von Unternehmen im Lower Middle Market.

Prämie des Lower Mid-Market (Bp.)

Quelle: KBRA DLD Research, Stand. 3. Quartal 2025: Nur 1L-Term-Loans; Unitranche basiert auf dem Verschuldungsgrad: >4,0x bei einer rein vorrangigen (All-Senior-)Struktur; Lower Mid-Market definiert als <20 Mio. EUR EBITDA.

Ein Gesamtbild auf Anlagechancen im Upper Middle Market

Um einen konsistenten Kapitaleinsatz zu gewährleisten, müssen Anleger zunehmend flexibel agieren und sowohl syndizierte Kredite als auch Direct Lending-Darlehen in ihren Portfolios nutzen, da größere Kreditnehmer auch künftig zwischen diesen Märkten wechseln werden.

Trotz der Unterschiede beim Kapitalzugang aus Sicht der Kreditnehmer sind wir der Meinung, dass aus Sicht des Kunden das Portfoliomanagement und die Kreditrisikoüberlegungen für dieses Engagement einheitlich betrachtet werden sollten: als vorrangig besicherte, variabel verzinsliche europäische Upper Middle Market-Unternehmenskredite.

Der europäische Upper Middle Market für Versicherer

Für britische und europäische Versicherer bieten vorrangig besicherte europäische Upper Middle Market-Kredite ein attraktives, risikobereinigtes Renditeprofil und eine hohe Kapitalrendite im Rahmen des Solvency-Regimes. Aus Sicht der Portfoliokonstruktion verknüpfen Upper Middle Market-Strategien in der Regel ein Engagement in breit syndizierten Krediten mit direkt initiierten Transaktionen, wobei der Großteil auf Privatkredite entfällt. In Verbindung mit einer verbesserten Rendite führt diese Struktur zu einer attraktiven Kapitalrendite, also einem Verhältnis von Spread zu Spread-Risikokapital, im Vergleich zu anderen Kreditalternativen. 

Die Kreditvergabe an Upper Middle Market-Unternehmen erlaubt ferner eine sinnvolle Diversifikation der Kernportfolios von Versicherern, in denen üblicherweise festverzinsliche Anleihen dominieren. Durch die Einführung von variabel verzinslichen Engagements mit eigenen Renditefaktoren trägt sie zum Ausgleich der Zinssensitivität bei und erhöht die Portfolioresilienz in verschiedenen Zinsszenarien. Im Verhältnis zur Kreditvergabe im Lower Middle Market bietet die Strategie vergleichbares Renditepotenzial bei einem konservativeren Risikoprofil und strikteren Schutzklauseln. Dies sorgt für eine widerstandsfähigere und effizientere Portfoliokonstruktion. 

Der Zugriff auf vorrangig besicherte Upper Middle Market-Kredite über eine Evergreen-Struktur versetzt Versicherer in die Lage, sich dieses attraktive Segment des Kreditmarktes zu erschließen und gleichzeitig eine wesentliche Herausforderung rund um die Skalierbarkeit des Kapitaleinsatzes sowie den Zugang zu privaten Märkten zu meistern, und zwar innerhalb eines kosteneffizienten Gebührenrahmens.

Erfahrung und Expertise bei Krediten im europäischen Upper Middle Market

Sourcing und Due Diligence sind entscheidende Werttreiber bei der Vergabe von Krediten an europäische Upper Middle Market-Unternehmen.

  • Sourcing: Unseres Erachtens ist die wichtigste Überlegung beim Sourcing der Umfang der Beziehungen zu den größten Deal-Sponsoren am Markt, da diese die Eigentümer der Unternehmen im Upper Middle Market sind. Stand November 2025 ist Invesco einer der größten Finanzierer von globalem Private Equity, mit ausstehenden Krediten von über 30 Mrd. EUR an die größten Sponsoren des Marktes. Zusätzlich unterhält Invesco jahrzehntelange Beziehungen zu einigen der größten europäischen Banken, die eine immer wichtigere Rolle im Private Credit-Markt spielen.
  • Due Diligence: Invesco nutzt tiefgreifende Sektorexpertise, um potenzielle Anlagen gründlich zu bewerten und sicherzustellen, dass wir die einzigartige Dynamik und die Risiken jeder Branche verstehen. Unsere Nähe zu den Kreditnehmern, gestützt auf langjährige Beziehungen und historische Performance-Daten, stärkt unsere Fähigkeit zur Bewertung der Kreditwürdigkeit. Darüber hinaus ermöglichen die robusten Kreditresearch-Fähigkeiten von Invesco eine sorgfältige Analyse und fundierte Entscheidungsfindung.

Die Upper Middle Market-Strategie von Invesco zielt auf ein diversifiziertes Engagement in großen europäischen Unternehmenskrediten über Direct Lending und Broadly Syndicated Loans ab. Diese flexible Struktur ermöglicht einen kontinuierlichen Kapitaleinsatz ohne Kapitalabrufe und optimiert die Renditen über verschiedene Marktzyklen hinweg. Während Direct Lending eine Illiquiditätsprämie von 100–300 Basispunkten bietet, liefern syndizierte Kredite Größe und Liquidität. Durch Investitionen in beiden Formaten verfolgt unsere Strategie das Ziel, hohe Erträge, regelmäßige Liquiditätsintervalle und Zugang zu stabilen, kapitalstarken Unternehmen zu sichern.

Relevante Insights

  • Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 31. Januar 2026, sofern nicht anders angegeben. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

