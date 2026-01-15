Artikel

ETF Snapshot: Rekordhochs zum Jahresende

15. Jänner 2026
Invesco
Überblick über einen Kreisverkehr

Das Wichtigste auf einen Blick

Starker Abschluss des Jahres 2025

1

Europäische ETFs verbuchten 2025 Zuflüsse in Höhe von 373 Mrd. USD, davon allein 98 Mrd. USD im vierten Quartal.

Rotation bei Aktien

2

Die Schwellenländer und Europa gewannen im vierten Quartal an Dynamik und verdrängten die USA in der Rangliste nach unten.

Cash- und Rohstoffmärkte an der Spitze

3

Cash-orientierte Anleihen und Rohstoffe, mit Ausnahme von Gold, verzeichneten zum Jahresende eine starke Nachfrage.

Rückblick auf die ETF-Zuflüsse im vierten Quartal

Die monatlichen Zuflüsse in europäische ETFs setzten ihre beeindruckende Entwicklung auch am Jahresende fort. Mit dem im vierten Quartal verzeichneten Nettozufluss an Neugeldern (98 Mrd. USD) stieg dieser Wert im Gesamtjahr auf ein Rekordhoch von 373 Mrd. USD. Das gesamte verwaltete Vermögen belief sich am Jahresende 2025 auf 3,18 Bio. USD, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Obwohl die im Dezember beobachteten breiten Zuflüsse in die Anlageklasse fast perfekt mit der Aufteilung für das Gesamtjahr übereinstimmten – 74 % in Aktien, 21 % in Anleihen und 5 % in Rohstoffe –, zeichnete sich im vierten Quartal ein etwas anderes Bild ab, insbesondere wenn man genauer hinschaut. 

Aktien – Schwellenländer und Europa schneiden überdurchschnittlich ab

Die globalen Aktienengagements dominierten die Zuflüsse während des Gesamtjahres, die Nachfrage nach Aktien aus den Schwellenländern beschleunigte sich jedoch im vierten Quartal, wodurch die USA auf den dritten Platz zurückfiel. Die USA gaben im Dezember sogar noch mehr nach, da die Nachfrage nach europäischen Aktien deutlich anzog.

Anleihen machen fast ein Drittel aller ETF-Zuflüsse im vierten Quartal aus

Anleihen schnitten im Vergleich zum Rest des Jahres überdurchschnittlich gut ab. Cash-Management-Positionen, wie zum Beispiel Overnight Return Swap-ETFs, machen weiterhin den Löwenanteil aus, was wahrscheinlich auf die hohen Aktienbewertungen und die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit zurückzuführen ist.

Cash und Rohstoffe – starker Jahresabschluss wegen defensiverer Positionierung

Trotz Abflüssen aus physischen Gold-ETPs im Oktober waren die Zuflüsse in Rohstoffe in den letzten beiden Monaten positiv und beendeten das Jahr auf einem Höchststand. Neben Gold-ETPs verzeichneten physische Silber- und breit angelegte Rohstoffengagements bis zum Jahresende ebenfalls eine erhöhte Nachfrage

Schwerpunktthemen in diesem Monat

  1. Preis der Sonderstellung der USA
    Der schwache US-Dollar mindert die Renditen von US-Vermögenswerten für europäische Anleger.
  2. Trades zur Diversifikation
    Die Attraktivität von Gold und anderen Vermögenswerten mit geringer Korrelation
  3. Die Cash Rates dürften weiter sinken
    Für 2026 wird eine weitere Zinssenkung erwartet. 
Zusammenfassung herunterladen Opens in a new tab

Ähnliche Artikel

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Diese Marketing-Information richtet sich an professionelle Anleger in Österreich, Belgien, Dänemark, dem Dubai International Financial Centre (DIFC), Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien sowie an qualifizierte Kunden/erfahrene Anleger in Israel. Sie ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und darf somit weder an Dritte weitergegeben noch von diesen als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden.

    Quelle: Invesco/ Bloomberg. Stand der Daten: 31. Dezember 2025, sofern nicht anders angegeben.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

    Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

  • EMEA5123808 