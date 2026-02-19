Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Anlagerisiken . Die vollständigen Informationen zu Risiken finden Sie in den rechtlichen Dokumenten.

Additional Tier 1 (AT1) CoCo-Anleihen könnten eine der attraktivsten Gelegenheiten für Anleger darstellen, die höhere Renditen suchen, ohne auf Emittenten geringer Qualität zurückgreifen zu müssen. Da Banken ihre AT1s nun verstärkt in EUR begeben, könnte dies eine gute Nachricht für europäische Anleger sein, die ein diversifiziertes Engagement in dieser Assetklasse ohne Währungsrisiko anstreben.

Was sind AT1s?

AT1s sind eine spezielle Art von bedingten Wandelschuldverschreibungen (Contingent Convertible Bonds, kurz: CoCos), die von Banken ausgegeben werden. Sie wurden nach der globalen Finanzkrise geschaffen und sollen als Kapitalpuffer dienen, falls die emittierende Bank in eine schwere finanzielle Notlage gerät. Die AT1s würden abgeschrieben oder in Eigenkapital umgewandelt, basierend auf einem spezifischen Auslöser (Trigger) – etwa wenn die harte Kernkapitalquote (CET1) der Bank unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt (üblicherweise 5,125 % oder 7 %).

In der Hierarchie der Verlustabsorption stehen AT1s unmittelbar über dem Eigenkapital der Bank und unter ihren vorrangigen Verbindlichkeiten. Das Kreditrisiko eines AT1 wird durch diese Nachrangigkeit bestimmt und nicht durch die mangelnde Bonität des Emittenten, wie es bei traditionellen Hochzinsanleihen der Fall ist. Mit anderen Worten: AT1s können ähnliche Renditeniveaus bei Emittenten höherer Qualität bieten.