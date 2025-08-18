Schwellenländeranleihen sind festverzinsliche Schuldinstrumente, die von Staaten mit aufstrebenden Volkswirtschaften sowie Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, emittiert werden. sowohl in Lokal- als auch in Fremdwährung. Da sich die Staaten in unterschiedlichen Stadien des Konjunkturzyklus befinden können, können auch Zinsen und Renditen unkorreliert gegenüber Industrieländern sein. Die eingebettete Option von Schwellenländeranleihen ermöglicht es Anlegern, von sich verändernden Marktbedingungen zu profitieren, während sie über mehrere Hebel verfügt, die sowohl eine Minderung des Verlustrisikos als auch ein bedeutendes Alpha-Potenzial bieten können.