Der Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Das Produkt zielt auf regelmäßige Erträge und langfristiges Wachstum ab und soll zugleich von Diversifikationsvorteilen und relativ höheren Renditen der Schwellenländer profitieren.Informationen zur Strategie
Zugang zu Renditechancen in Schwellenländern
Schwellenländeranleihen in Lokalwährung haben in der Vergangenheit einen attraktiven relativen Renditevorteil erzielt und geben Anlegern Zugang zu guten Staatsbilanzen in Schwellenländern. Wir setzen auf die Erfahrung und Kompetenz unserer Manager, um Mehrerträge gegenüber dem Markt zu erzielen und zugleich das mit dieser Anlageklasse verbundene Abwärtsrisiko zu minimieren.
Warum dieser Fonds?
Kein Markt und keine Region können isoliert betrachtet werden. In die Beurteilung müssen auch Themen wie der Handel und die internationalen Beziehungen einbezogen werden. Deshalb kombinieren wir Top-down-Makroanalysen mit Bottom-up-Länderanalysen.
Bei der Entwicklung unseres makroökonomischen Ausblicks berücksichtigen wir die robusten Verbindungen zwischen entwickelten und aufstrebenden Märkten, um ein besseres Verständnis der jeweiligen Markt- und Wirtschaftsdynamik zu erhalten.
Auf der Grundlage dieses makroökonomischen Ausblicks nehmen wir dann für einen neun- bis 18-monatigen Anlagehorizont die Allokation des Risikos auf Zinsen und ausländische Währungen vor.
Angesichts der relativen Volatilität der Anlageklasse meinen wir, dass ein asymmetrischer Ansatz des Risikomanagements und der Risikoaufteilung Anlegern zu einer längerfristig stabileren Investmentperformance verhelfen kann.
Unser Ziel ist eine Reduktion der Volatilität über den gesamten Marktzyklus hinweg. Daher weisen wir ex ante nicht mehr Risiko (Volatilität) zu als der Referenzindex. Gleichzeitig wenden wir die folgende Strategie zur Verlustbegrenzung an:
- Wahrung eines niedrigen Tracking Errors und einer hohen Volatilität in Phasen einer hohen Risikobereitschaft an den Märkten („Risk-on“)
- Wahrung eines hohen Tracking Errors und einer geringen Volatilität in Phasen einer hohen Risikoaversion an den Märkten („Risk-off“).
Als Treuhänder des Anlagevermögens unserer Kunden beziehen wir ESG-Faktoren in den Investmentprozess ein, da wir dies für ein wichtiges Instrument des Risikomanagements in Schwellenmärkten halten.
Um ein besseres Verständnis von ESG-Faktoren zu erlangen, verfolgen wir einen qualitativen und quantitativen Ansatz, führen Researchreisen durch und tauschen uns direkt mit Experten vor Ort aus. Dazu gehören politische Entscheider, leitende Regierungsbeamte, Zentralbankvertreter, Angehörige der staatlichen Verwaltung, Politiker, Nichtregierungsorganisationen und Vertreter des Privatsektors.
Die Gewichtung der einzelnen Positionen erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren, sofern die Finanz- und Bewertungskennzahlen unsere Anlagethese unterstützen.
ESG-Risiken werden ebenfalls berücksichtigt und aktiv gesteuert. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.
Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIIDs) und Factsheets finden Sie auf der Produktseite des Invesco Emerging Markets Local Debt Fund. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.
Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Fondsmerkmale, wie in den rechtlichen Unterlagen beschrieben, berücksichtigt werden. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter https://www.invescomanagementcompany.lu
Unser Team
Hemant Baijal und Wim Vandenhoeck sind die verantwortlichen Portfoliomanager des Fonds. Sie gehören zu unserem globalen Anleihenteam in New York. Die elf Investmentexperten des international zusammengesetzten Teams sprechen fast 15 Sprachen und verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz mit durchschnittlich 23 Jahren Zugehörigkeit zur Investmentindustrie und elf Jahren bei Invesco.
Wir meinen, dass Schwellenländeranleihen in Lokalwährung differenziertes Alpha- und Ertragspotenzial sowie bedeutende Diversifikationsvorteile für Kundenportfolios bieten.
FAQs - Häufig gestellte Fragen
Wir sehen ein günstiges Umfeld für Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern. Die fortgesetzte Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank ermöglicht auch in den Schwellenländern weitere Zinssenkungen. Diese führen zu einem höheren Wachstum der Binnenwirtschaft dieser Länder. Die Nominal- und Realzinsen sind in den Schwellenländern weiterhin hoch, während die Inflation im Allgemeinen weiter nachgelassen hat. Dadurch bieten diese Märkte attraktive Zinsaufschläge gegenüber Industrieländern.
Darüber hinaus eröffnen sich durch die unterschiedliche Wachstums- und Inflationsdynamik in den einzelnen Ländern gute Möglichkeiten, höhere Gesamtrenditen zu erwirtschaften. Unser Fokus liegt weiter auf Ländern mit einem höheren nominalen Wachstum wie Indien und Malaysia. Dank verstärkter Exportaktivitäten und eines robusten inländischen Konsums haben diese ein bedeutendes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Die größte Chance, die wir derzeit sehen, besteht in der Normalisierung der weltweiten Zinsstrukturkurven.
Bedeutende Risiken sind eine höhere Volatilität aufgrund der politischen Unsicherheit in den USA und mögliche Währungsauswirkungen. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund eines positiven externen Umfelds zu sehen, das durch eine weltweite Lockerung der Geldpolitik, die Aussicht auf zusätzliche Stimulusmaßnahmen in China und einen niedrigeren Ölpreis gekennzeichnet ist. Insgesamt sehen wir aussichtsreiche Anlagechancen mit erheblichem Alpha-Potenzial.
Schwellenländeranleihen sind festverzinsliche Schuldtitel, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden – entweder in einer lokalen Währung oder in Fremdwährung.
Lokalwährungsanleihen sind Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen in Lokalwährung begeben werden. Die Renditetreiber sind lokale Renditen, Kapitalwachstum (Veränderungen der Renditekurve oder Bonität) und Wechselkursveränderungen. Da sich die Staaten in unterschiedlichen Stadien des Konjunkturzyklus befinden können, können auch Zinsen und Renditen unkorreliert gegenüber Industrieländern sein. In einem Umfeld beständigen Wachstums sind Lokalwährungsanleihen tendenziell liquider als Hartwährungsanleihen und die Liste der Märkte mit investierbaren/liquiden Anleihemärkten, zu denen auch ausländische Investoren Zugang haben, wird immer länger.
Fremdwährungsanleihen sind Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen in anderen Währungen begeben werden – üblicherweise in der Währung eines Industrielandes wie USD oder EUR. Viele schwächere Schwellenländer mit niedrigerem Einkommen („Frontiermärkte“) emittieren Anleihen lieber in Fremdwährung als ihrer eigenen Lokalwährung, um ausländische Investoren anzuziehen (Emissionen in Währungen wie USD oder EUR gelten als weniger riskant).
Eine Investition in Schwellenländeranleihen in Lokalwährung bietet:
- Höhere Renditen: Eine üblicherweise höhere Verzinsung als Anleihen aus Industrieländern.
- Diversifikation: Eine geringere Korrelation mit anderen Anlageklassen.
- Wechselkursgewinne: Potenzial für eine Währungsaufwertung.
- Inflationsabsicherung: Anleihen können inflationsindexiert sein, d.h. Kupon und Rückzahlung werden proportional zur Inflation angepasst.
- Partizipation am Wachstum der Schwellenländer: Zugang zur attraktiven Wachstumsdynamik, die typisch für aufstrebende Volkswirtschaften ist.
Allerdings sollten sich Anleger auch der höheren Risiken wie der Wechselkursvolatilität und politischen Unsicherheit bewusst sein. Daher ist ein aktives Management in dieser Anlageklasse ein wichtiger Erfolgsfaktor.
