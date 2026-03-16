Warum jetzt in Schwellenländer investieren?

Nachdem der MSCI Emerging Markets Index mehrere Jahre lang deutlich hinterherhinkte, erzielte er im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von mehr als 34 %, verglichen mit 21 % für den MSCI Developed World Index1. Die Frage ist nun, ob Aktien aus Schwellenländern auch in den kommenden Jahren jene aus Industrieländern übertreffen können. Wir sind der Ansicht, dass dies aufgrund mehrerer struktureller Gründe und zyklischer Faktoren möglich ist.

Wichtig ist, dass die Argumente für Schwellenländer ebenso viel oder vielleicht sogar mehr mit der Verkleinerung großer Positionen in den USA zu tun haben als mit den positiven Entwicklungen, die wir in den Schwellenländern selbst sehen.

Bewertungen dürften sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen

Aktien aus Schwellenländern wurden seit langem mit einem Abschlag gegenüber solchen aus Industrieländern gehandelt, insbesondere in den USA. Bewertungslücken können sich über einen längeren Zeitraum vergrößern, jedoch nicht dauerhaft. Es bedarf eines Katalysators, damit sich Bewertungslücken verringern, und wir sehen derzeit mehrere solche Katalysatoren.

In den letzten Jahren verzeichneten viele Schwellenländer ein geringeres Wachstum, und es scheint, dass China seine Wachstumsprognosen für die Zukunft nach unten korrigiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich das globale Umfeld 2026 verbessern wird und dass wir uns in vielen Schwellenländern dem Tiefpunkt des Wachstums nähern. Es ist nicht nur das Wachstum, sondern vielmehr das Verhältnis von Wachstum und Inflation in den Schwellenländern, das derzeit in vielen Schwellenländern besser aussieht als in vielen Industrieländern und den Zentralbanken der Schwellenländer Zinssenkungen ermöglicht. Dies dürfte sich sowohl für Anleihen als auch für Aktien aus Schwellenländern positiv auswirken.

Der zyklische Auslöser für die Verringerung dieser Lücke trat im Jahr 2025 ein, als Marktteilnehmer begannen, die seit vielen Jahren vorherrschende These der „amerikanischen Sonderstellung” in Frage zu stellen. Die unkonventionelle Handelspolitik der USA hat zu einer Verlagerung der globalen Handelswege geführt – jedoch nicht zu deren Zusammenbruch. Viele Schwellenländer zeigen sich anpassungsfähig an diese veränderte Ordnung.

Die sich wandelnden Beziehungen in den USA, einschließlich der positiven Korrelation zwischen US-Aktien und -Anleihen, veranlassen Anleger nun dazu, nach alternativen Möglichkeiten zur Diversifizierung zu suchen. Unserer Ansicht nach können Aktien und Anleihen aus Schwellenländern diese Diversifizierung bieten.

Asiatische Unternehmen dürften von künstlicher Intelligenz (KI) profitieren

Die Debatte um KI entwickelt sich weiter. KI-Unternehmen aus den USA werden nicht mehr automatisch für höhere Ausgaben belohnt, während Unternehmen, deren Geschäftsmodelle durch KI gestört werden könnten, stärker unter Druck geraten. Aufgrund der Bewertungsunterschiede sind US-Unternehmen stärker von dieser Entwicklung betroffen als Unternehmen in Schwellenländern und insbesondere in Asien.

Wir gehen nicht davon aus, dass die Ausgaben für KI und der Ausbau von Rechenzentren plötzlich deutlich zurückgehen werden. Die Unternehmen setzen weiterhin auf ein starkes Wachstum ihrer Investitionen. Unter der Annahme, dass dies anhält, dürften viele Unternehmen in Asien, vor allem im Hardwarebereich, weiterhin profitieren.

Einige Märkte und Aktien in Schwellenländern haben sich im Zuge der KI-Thematik stark entwickelt, viele dieser Unternehmen werden jedoch weiterhin mit erheblichen Abschlägen gegenüber ihrer US-Konkurrenz gehandelt. Hardwareunternehmen haben sich in Asien besonders gut entwickelt, unterstützt durch die starke Nachfrage nach Speicherchips im Zusammenhang mit KI. Normalerweise würden höhere Speicherpreise ein größeres Angebot anregen und schließlich zu sinkenden Preisen führen, doch derzeit sehen wir keine Anzeichen dafür. Dies stützt die Gewinnaussichten für wichtige Halbleiterunternehmen in Schwellenländern. Für Anleger, die vom KI-Thema profitieren möchten, bieten Schwellenländer unseres Erachtens attraktivere Bewertungen als die USA.

Koreanische Aktien haben sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt, doch trotz des Gewinnwachstums werden sie gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis weiterhin mit einem Abschlag gegenüber dem breiteren Schwellenländerindex und mit einem deutlichen Abschlag gegenüber Industrieländern gehandelt. Ein Großteil dieses Gewinnwachstums ist auf Samsung Electronics und SK Hynix zurückzuführen, die erheblich von steigenden Speicherpreisen profitiert haben. Diese beiden Aktien machen rund 47 % des MSCI Korea Index aus.

Das Thema KI-Ausbau, höhere Verteidigungs- und Industrieausgaben in Europa und ein stärkeres Wachstum in den USA im Jahr 2026 dürften unserer Ansicht nach zu höheren Rohstoffpreisen führen, insbesondere bei Basismetallen. Sollten wir mit unserer Einschätzung richtig liegen, wäre dies eine weitere Unterstützung für Schwellenländer, die in der Vergangenheit eine positive Korrelation mit Rohstoffpreisen aufgewiesen haben. Die Unternehmensgewinne in Schwellenländern hängen tendenziell stärker mit den Metallpreisen als mit den Ölpreisen zusammen. Brasilien, Indonesien, Südafrika und Chile sind wichtige Produzenten und dürften von höheren Preisen profitieren.

Ein schwächerer US- Dollar unterstützt die Schwellenländer

In der Vergangenheit haben sich Schwellenländer bei einem schwachen US-Dollar tendenziell besser entwickelt als Industrieländer. Seit der globalen Finanzkrise war die Stärke des US-Dollars für einen Großteil des Zeitraums ein Gegenwind für die Wertentwicklung von Aktien und Anleihen aus Schwellenländern.