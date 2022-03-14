Stock information

Dividend information

Access Invesco’s dividend information for NYSE IVZ, including record date, payment date & dividend paid per share.

Dividend reinvestment payment program

Invesco has introduced an Investor Services Program (Program) which allows Invesco Ltd. shareholders to reinvest all or a portion of their dividends in additional shares of Invesco common stock.

The Program, administered by Computershare, also allows for new and current investors to purchase shares of Invesco common stock electronically through Computershares' Investor ServiceDirect®.

For additional information, visit Computershares' Investor Services' website, to read the plan summary and access the Program brochure that describes in detail its features and services, including costs for certain services. Alternatively, you may request that a copy of the brochure and enrollment form be sent to you by calling toll free, 1-877-254-8578.  

Announced dividends

Test Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2025 Fourth quarter Feb. 13, 2026 March 3, 2026 21.00
2025 Third quarter November 14, 2025 December 2, 2025 21.00
2025 Second quarter August 14, 2025 September 2, 2025 21.00
2025 First quarter May 14, 2025 June 3, 2025 21.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2024 Fourth Quarter Feb. 14, 2025 March 4, 2025 20.50
2024 Third Quarter Nov. 14, 2024 Dec. 3, 2024 20.50
2024 Second Quarter Aug. 16, 2024

Sept. 4, 2024

 20.50
2024 First Quarter May 14, 2024 June 4, 2024 20.50

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2023 Fourth Quarter Feb. 16, 2024 March 4, 2024 20.00
2023 Third Quarter Nov. 10, 2023 Dec. 4, 2023 20.00
2023 Second Quarter Aug. 11, 2023 Sept. 5, 2023 20.00
2023 First Quarter May 9, 2023 June 2, 2023 20.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2022 Fourth Quarter February 16, 2023 March 2, 2023 18.75
2022 Third Quarter November 11, 2022 December 2, 2022 18.75
2022 Second Quarter
 August 12, 2022 September 2, 2022 18.75
2022 First Quarter May 10, 2022 June 2, 2022 18.75

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2021 Fourth Quarter February 16, 2022 March 2, 2022 17.00
2021 Third Quarter November 12, 2021 December 2, 2021 17.00
2021 Second Quarter August 13, 2021 September 1, 2021 17.00
2021 First Quarter May 11, 2021 June 3, 2021 17.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2020 Fourth Quarter Feburary 16, 2021 March 2, 2021 15.50
2020 Third Quarter November 12, 2020 December 2, 2020 15.50
2020 Second Quarter August 14, 2020 September 1, 2020 15.50
2020 First Quarter May 11, 2020 June 3, 2020 15.50

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2019 Fourth Quarter February 13, 2020 March 2, 2020 31.00
2019 Third Quarter November 12, 2019 December 2, 2019 31.00
2019 Second Quarter August 15, 2019 September 3, 2019 31.00
2019 First Quarter May 10, 2019 June 3, 2019 31.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2018 Fourth Quarter February 14, 2019 March 1, 2019 30.00
2018 Third Quarter November 13, 2018 December 3, 2018 30.00
2018 Second Quarter August 16, 2018 September 4, 2018 30.00
2018 First Quarter May 11, 2018 June 1, 2018 30.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2017 Fourth Quarter February 15, 2018 March 2, 2018 29.00
2017 Third Quarter November 14, 2017 December 4, 2017 29.00
2017 Second Quarter August 17 2017 September 1, 2017 29.00
2017 First Quarter May 12, 2017 June 2, 2017 29.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2016 Fourth Quarter February 16, 2017 March 3, 2017 28.00
2016 Third Quarter November 15, 2016 December 5, 2016 28.00
2016 Second Quarter August 18, 2016 September 2, 2016 28.00
2016 First Quarter May 13, 2016 June 3, 2016 28.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2015 Fourth Quarter February 18, 2016 March 4, 2016 27.00
2015 Third Quarter November 17, 2015 December 7, 2015 27.00
2015 Second Quarter August 20, 2015 September 4, 2015 27.00
2015 First Quarter May 15, 2015 June 5, 2015 27.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2014 Fourth Quarter February 19, 2015 March 6, 2015 25.00
2014 Third Quarter November 18, 2014 December 5, 2014 25.00
2014 Second Quarter August 21, 2014 September 5, 2014 25.00
2014 First Quarter May 16, 2014 June 6, 2014 25.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2013 Fourth Quarter February 20, 2014 March 7, 2014 22.50
2013 Third Quarter November 19, 2013 December 9, 2013 22.50
2013 Second Quarter August 21, 2013 September 6, 2013 22.50
2013 First Quarter May 17, 2013 June 7, 2013 22.50

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2012 Fourth Quarter February 21, 2013 March 8, 2013 17.25
2012 Third Quarter November 19, 2012 December 7, 2012 17.25
2012 Second Quarter August 22, 2012 September 7, 2012 17.25
2012 First Quarter May 18, 2012 June 8, 2012 17.25

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2011 Fourth Quarter February 23, 2012 March 9, 2012 12.25
2011 Third Quarter November 18, 2011 December 7, 2011 12.25
2011 Second Quarter August 22, 2011 September 8, 2011 12.25
2011 First Quarter May 20, 2011 June 8, 2011 12.25

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2010 Fourth Quarter February 23, 2011 March 9, 2011 11.00
2010 Third Quarter November 19, 2010 December 8, 2010 11.00
2010 Second Quarter August 23, 2010 September 9, 2010 11.00
2010 First Quarter May 24, 2010 June 9, 2010 11.00

Period Record Date Payment Date U.S. Cents per Share
2009 Fourth Quarter February 23, 2010 March 10, 2010 10.25
2009 Third Quarter November 18, 2009 December 2, 2009 10.25
2009 Second Quarter August 19, 2009 September 2, 2009 10.25
2009 First Quarter May 20, 2009 June 3, 2009 10.25

Our products and services

At Invesco, we want to make sure you have access to the right information, including regional products, tools and insights. Explore our investment capabilities, vehicles and other content by selecting the appropriate region and role.

Americas

Explore now

Transcript

Asia Pacific

Explore now

Transcript

Europe

Explore now

Transcript

Middle East

Explore now

Transcript

About us

As one of the world’s leading independent global investment firms, we’re dedicated to rethinking possibilities for our clients around the world.

 

Stock Data ›

Shareholder Services ›

 

Our Company & Culture ›

Investor Relations Hub ›