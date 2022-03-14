Dividend information

Invesco has introduced an Investor Services Program (Program) which allows Invesco Ltd. shareholders to reinvest all or a portion of their dividends in additional shares of Invesco common stock.

The Program, administered by Computershare, also allows for new and current investors to purchase shares of Invesco common stock electronically through Computershares' Investor ServiceDirect®.

For additional information, visit Computershares' Investor Services' website, to read the plan summary and access the Program brochure that describes in detail its features and services, including costs for certain services. Alternatively, you may request that a copy of the brochure and enrollment form be sent to you by calling toll free, 1-877-254-8578.