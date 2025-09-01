¿Cómo podrían evolucionar las inversiones mundiales en activos inmobiliarios estadounidenses?

Ante la incertidumbre de los aranceles estadounidenses, los inversores internacionales están replanteándose su exposición a los activos del país, como los bienes inmuebles comerciales (CRE, por sus siglas en inglés). ¿Qué implicaciones tendría este cambio de mentalidad para los CRE tanto en EE. UU. como en el resto del mundo? Si esto se materializase y se prolongase en el tiempo, ¿cómo afectaría a los precios y la liquidez?

Hemos analizado la composición histórica de las inversiones transfronterizas en CRE para responder a estas preguntas y evaluar los posibles impactos de cualquier cambio. En este artículo, compartimos los principales hallazgos.

Si quieres conocer los detalles de nuestras perspectivas para Estados Unidos y el resto del mundo, consulta los informes completos:

Estados Unidos: el impacto dependería de la ubicación, el tipo de inmueble y el tamaño del activo

En la última década (2015-2024), las inversiones transfronterizas en CRE estadounidenses se centraron principalmente en sectores tradicionales, especialmente en almacenes industriales y oficinas de centros financieros, y en mercados clave, como la ciudad de Nueva York en determinados sectores. Es decir, el foco estaba en los activos más grandes de las zonas más caras.

Si nos basamos en esta tendencia, el impacto de una posible caída importante y prolongada en las inversiones de capital transfronterizas en bienes inmuebles estadounidenses variaría tal y como se detalla a continuación.

Impacto mínimo o nulo:

En sectores poco tradicionales como las consultas médicas, las viviendas prefabricadas, las residencias geriátricas y los trasteros.

En activos más pequeños y de tamaño medio, sobre todo en mercados secundarios.

Impacto moderado o significativo:

En combinaciones de mercados o sectores en las que los inversores internacionales se han mostrado más activos de forma proporcional, como los centros financieros, los hoteles de servicio completo y los apartamentos de mediana y gran altura en el área metropolitana de Nueva York.

En activos de mayor envergadura en las principales áreas metropolitanas, como la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Washington DC y Boston.

Impacto leve o moderado:

En activos de mayor tamaño en otras áreas metropolitanas importantes, como Atlanta, Dallas, Denver, Florida Central, Charlotte, Chicago, Houston, Miami/Florida del Sur, Phoenix, y Seattle.

Formas de gestionar el riesgo en los CRE de EE. UU.

Si se produjera una caída en las inversiones de capital transfronterizas de Estados Unidos, vemos dos formas principales de gestionar los riesgos del impacto sobre la liquidez y los precios.

Centrarse en adquirir nuevos activos más pequeños y de tamaño medio, principalmente en mercados secundarios. Aumentar las asignaciones a sectores poco tradicionales que ofrezcan una demanda más saludable de los arrendatarios, limitaciones a la nueva oferta y precios relativos atractivos.

Internacional: impacto de las reasignaciones transfronterizas en EE. UU.

El mercado de CRE de Estados Unidos es el más grande del mundo. En la última década, sus operaciones han representado el 38% de la actividad mundial.1 Para determinar el posible impacto que tendría la caída de las inversiones en Estados Unidos en otros mercados inmobiliarios internacionales, hemos examinado los flujos de capital transfronterizos históricos del país.

Tras analizar las inversiones transfronterizas en CRE desde 2010, hemos observado lo siguiente:

Estados Unidos constituye el mayor mercado de inversión transfronteriza entrante en CRE a nivel mundial.

Sin embargo, en cuanto al porcentaje de la actividad de inversión total, la inversión transfronteriza en CRE de Estados Unidos es inferior a la de otros mercados inmobiliarios clave mundiales.

Los inversores canadienses son los que más invierten en CRE de Estados Unidos: invierten en este país más del doble que en los siguientes 10 mercados principales juntos.

Si las inversiones se reasignasen a otros países distintos de EE. UU., los mercados inmobiliarios que le siguen, como Reino Unido, Alemania, Francia y Australia, notarían mucho el impacto.