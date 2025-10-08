Actualización de la renta fija

En nuestro análisis macroeconómico incluimos perspectivas sobre tasas de interés y divisas, además de analizar los activos de renta fija más atractivos en la actual variedad de entornos de mercado.

En esta edición:

Macro

Es posible que la administración de EE. UU. declare pronto una emergencia nacional en materia de vivienda. Analizamos el fundamento de una posible emergencia, los cambios potenciales en las políticas gubernamentales y el impacto en el mercado.

Crédito

Destacamos el creciente número de divisiones corporativas en EE. UU. y lo que esto implica para los tenedores de bonos.

Tasas de interés

Nos mantenemos neutrales respecto a los tipos de interés europeos. Creemos que el BCE ha alcanzado su tasa neutral y esperamos que se mantenga estable, salvo que shocks externos requieran nuevas medidas. Tenemos una posición sobreponderada en tipos del Reino Unido y creemos que hay poco margen para que los tipos a corto plazo suban, salvo que la inflación aumente significativamente. Los tipos a largo plazo dependen del resultado presupuestario.

Divisas

Tenemos una posición sobreponderada en el euro ante la expectativa de una debilidad sostenida del dólar estadounidense y un desempeño económico positivo en Europa en 2026Tenemos una posición infraponderada en la libra esterlina debido a los riesgos fiscales y a la posible caída de los tipos a largo plazo en línea con otras economías desarrolladas.

Conclusiones

Conversamos con Daniel Phillips, estratega senior de mercados emergentes, sobre la reciente tendencia de debilitamiento del dólar estadounidense y por qué esto podría ser positivo para el rendimiento de la deuda de mercados emergentes.