Emprende el viaje hacia un mundo con bajas emisiones de carbono con este fondo de activos mixtos, que combina renta fija y renta variable mundial.Datos del fondo
El fondo Invesco Transition Global Income Fund tiene como objetivo contribuir a medio y largo plazo a la transición hacia una economía con bajas emisiones en carbono, con el fin de ayudar a alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París. Para lograr su objetivo de inversión sostenible, el fondo tiene libertad para asignar sus activos a títulos de deuda y renta variable mundial.
A medida que avancemos hacia un mundo de cero emisiones netas, habrá quien gane y quien pierda, ya que algunas empresas prosperarán y otras no lograrán adaptarse. Las empresas mal preparadas o que no se adapten a la nueva economía podrían sufrir impagos, pérdidas y depreciaciones. Seleccionamos empresas con marcadas características medioambientales y bien posicionadas para el futuro. Creemos que esto ayudará a reducir el riesgo de inversión a largo plazo.
No todas las empresas sostenibles emiten bonos verdes, por lo que no nos limitamos únicamente a este tipo de activos. Por ejemplo, si una empresa que nos interesa emite bonos tanto verdes como no verdes, elegimos los que ofrecen el mejor valor.
Además, podemos financiar a empresas de sectores con altas emisiones de carbono si están yendo un paso más allá que sus competidores para reducirlas. Buenos ejemplos de ello son las empresas de los sectores energético y automovilístico. Consideramos que esta es la mejor manera de fomentar un cambio real en el mundo.
Además de cumplir nuestro objetivo climático, pretendemos proporcionar rentas y crecimiento invirtiendo en renta fija y variable a escala mundial. Asignamos entre un 35% y un 65% a renta fija de todo el espectro crediticio y el resto de la cartera, a renta variable mundial. Una de las ventajas de incluir renta variable es que ofrece la posibilidad de hacer crecer el capital y obtener dividendos.
Ver la página de producto del fondo Invesco Transition Global Income Fund para consultar los KIIDs/KIDs y las fichas del fondo.
Edward Craven, Alexandra Ivanova, Stephen Anness y Andrew Hall, que gestionan la cartera, suman más de 80 años de experiencia en el sector. Pertenecen a los equipos de inversión de Henley y llevan varios años trabajando juntos. Cuentan con la ayuda de los equipos Fixed Interest y Global Equities. El equipo Global ESG de Invesco también ofrece su apoyo y análisis.
Este fondo utiliza un enfoque muy activo en la selección de valores. Buscamos financiar empresas que puedan marcar la diferencia.
Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, los países, las empresas y los consumidores tendrán que tomar medidas para reducir su huella de carbono. La transición desde una economía con altas emisiones de carbono requerirá enormes inversiones de los sectores público y privado en tecnología innovadora e infraestructura verde. Mientras tanto, cualquier retraso en el paso a las cero emisiones netas podría agravar la crisis climática y plantear riesgos para las carteras y los activos. Las carteras de inversión y la asignación de activos reflejarán cada vez más las realidades de la transición hacia las cero emisiones netas.
Los bonos verdes son títulos de deuda destinados a financiar proyectos climáticos y medioambientales. Por ejemplo, pueden apoyar la eficiencia energética, la agricultura sostenible, el transporte limpio, la gestión sostenible del agua, etc.
Los bonos verdes pueden ser útiles para promover los resultados ESG, pero también es importante recordar que algunas empresas que son sostenibles no emiten bonos verdes. Por eso no nos limitamos únicamente a los bonos verdes en la gestión del fondo, sino que utilizamos nuestros propios criterios para evaluar las credenciales financieras y ecológicas de las empresas. Por ejemplo, si una empresa que nos interesa emite bonos tanto verdes como no verdes, podemos elegir los que ofrecen el mejor valor.
Una de las ventajas de la parte de renta fija de una cartera mixta es que tiene el potencial de proporcionar un flujo de rentas periódicas al tiempo que compensa la volatilidad de los mercados bursátiles. Por otro lado, el componente de renta variable tiene el potencial de aportar valor a los partícipes.
SFDR hace referencia al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Se trata de un reglamento europeo que entró en vigor en 2021. Su objetivo es aumentar la transparencia en torno a los productos de inversión sostenible y reducir el riesgo de "greenwashing". Los fondos se clasifican conforme al artículo 6, 8 o 9 en función de su enfoque ESG.
El artículo 9 se considera la clasificación "más ecológica". Para que un fondo sea clasificado en la categoría del artículo 9, su objetivo de inversión debe incluir la inversión sostenible o la reducción de las emisiones de carbono.
