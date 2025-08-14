Buscamos un enfoque verdaderamente global más allá de los sesgos regionales. Analizamos oportunidades en todo el mundo para crear carteras que permitan ofrecer a nuestra clientela rentas periódicas y un crecimiento del capital.

A diferencia de la gestión tradicional de bonos corporativos, no nos centramos únicamente en seleccionar el momento oportuno y los valores adecuados a la hora de invertir. Vamos más allá. Identificamos los principales factores que impulsan la economía y utilizamos este análisis para mejorar nuestra selección de emisores. Entre estos factores se incluyen:

Descarbonización/transición hacia las cero emisiones netas

El impacto de la guerra de Rusia en los sectores de la energía y los servicios públicos

La transición de las economías mundiales desde la estanflación al estancamiento

Y otros muchos más...

También aplicamos "coberturas macro" para gestionar el riesgo global del fondo a través de todo el ciclo. Esto implica el uso de derivados, que ayudan a reducir los costes de transacción en comparación con las operaciones de entrada y salida en bonos corporativos.



