Renta fija Actualización de la renta fija
Los gestores de cartera de Invesco Fixed Income (IFI) analizan los factores que impulsan el grado de inversión en Estados Unidos y cómo están navegando el entorno actual de renta fija. Leer
Este fondo del Artículo 9 ofrece la oportunidad de crear resiliencia para el futuro, al mismo tiempo que invierte en empresas que se están descarbonizando hoy.Consulta todos los detalles del producto
Las grandes empresas son responsables de casi una quinta parte de las emisiones mundiales totales de carbono. Creemos que una estrategia crediticia centrada en grandes empresas es adecuada para focalizar nuestros esfuerzos en el apoyo a los objetivos de cero emisiones netas. Este fondo sigue un enfoque Net Zero basado en un marco de inversión establecido por la iniciativa Paris Aligned Investment Initiative (PAII). Su objetivo es contribuir a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes, al mismo tiempo que trata de obtener rentas y un crecimiento del capital a largo plazo.
Nuestros análisis Net Zero incluyen más de dos tercios del valor de mercado del Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Nuestro objetivo es que la mitad de los activos del fondo estén alineados con el objetivo Net Zero para 2027.
El equipo gestiona 5.300 millones USD en activos globales con grado de inversión1.
Todos los sectores tendrán que descarbonizarse si queremos alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050. Siendo conscientes de este hecho, se asigna capital a algunos de los sectores que más emiten, con el objetivo de garantizar el progreso mediante compromisos de cero emisiones netas. Para continuar siendo seleccionables para el fondo, las empresas deben demostrar avances en la reducción de sus emisiones de acuerdo con los objetivos de temperatura de París. Consideramos que esta es la mejor manera de fomentar un cambio real en el mundo.
Los emisores que no estén preparados para la transición o que sean incompatibles con una economía Net Zero probablemente sufrirán impagos, pérdidas y deterioros. Creemos que la asignación de capital a empresas resilientes al cambio climático mejorará la calidad crediticia del fondo a largo plazo.
Buscamos un enfoque verdaderamente global más allá de los sesgos regionales. Analizamos oportunidades en todo el mundo para crear carteras que permitan ofrecer a nuestra clientela rentas periódicas y un crecimiento del capital.
A diferencia de la gestión tradicional de bonos corporativos, no nos centramos únicamente en seleccionar el momento oportuno y los valores adecuados a la hora de invertir. Vamos más allá. Identificamos los principales factores que impulsan la economía y utilizamos este análisis para mejorar nuestra selección de emisores. Entre estos factores se incluyen:
También aplicamos "coberturas macro" para gestionar el riesgo global del fondo a través de todo el ciclo. Esto implica el uso de derivados, que ayudan a reducir los costes de transacción en comparación con las operaciones de entrada y salida en bonos corporativos.
Ver la página de producto del Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo.
Los gestores de cartera de Invesco Fixed Income (IFI) analizan los factores que impulsan el grado de inversión en Estados Unidos y cómo están navegando el entorno actual de renta fija. Leer
Los experimentados equipos de préstamos bancarios, préstamos directos y crédito distressed de Invesco comparten sus opiniones sobre el segundo trimestre de 2025.
Consideramos que los motivos para invertir en bonos son los más sólidos desde la crisis financiera mundial. Los especialistas de Invesco de diferentes equipos de renta fija y clases de activos comparten sus puntos de vista sobre las perspectivas y oportunidades.
Los principales gestores del fondo son Lyndon Man y Luke Greenwood. Son los principales gestores de carteras de crédito global con grado de inversión desde 2013. Juntos suman más de 50 años de experiencia en el sector y han afrontado numerosos ciclos económicos. Cuentan con el apoyo de Michael Booth y Matthew Henly y con los recursos de la plataforma global de renta fija de Invesco. La plataforma está integrada por más de 180 profesionales, con una media de 18 años de experiencia en el sector y 12 años en Invesco.
Alcanzar las cero emisiones netas solo será posible si colaboramos. Trabajamos con nuestros clientes para entender sus objetivos y colaboramos con las empresas en las que invertimos para garantizar el progreso e impulsar el cambio en el mundo real.
Cero emisiones netas se refiere a un estado en el que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se equilibran con la eliminación de GEI de la atmósfera. El "neto" de cero neto es importante porque será difícil reducir todas las emisiones a cero en el plazo requerido. Además de una reducción drástica y generalizada de las emisiones, es probable que sea necesario aumentar la retirada de GEI. El Acuerdo de París destaca la urgencia del objetivo cero neto y exige a los Estados que aspiren a limitar el calentamiento global por debajo de 2°C, preferiblemente a 1,5°C.
El Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático que se adoptó en diciembre de 2015. Su objetivo es limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2°C, preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales.
La iniciativa Net Zero Asset Managers es una red de gestoras de activos. Invesco se unió a la iniciativa en marzo de 2021.
La iniciativa Paris Aligned Investment Initiative (PAII) establece un conjunto común de acciones, métricas y metodologías recomendadas mediante las que quienes invierten pueden maximizar su contribución para lograr el objetivo global de cero emisiones netas mundiales para 2050 o antes. El Grupo de inversores institucionales sobre el cambio climático creó la iniciativa PAII en mayo de 2019. El objetivo de esta iniciativa es garantizar que quienes invierten puedan descarbonizar las carteras de inversión y aumentar la inversión en soluciones climáticas, de manera coherente con un futuro de cero emisiones netas con un aumento máximo de 1,5°C.
Selecciona una de las siguientes opciones: