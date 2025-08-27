Renta fija Actualización de la renta fija
Los gestores de cartera de Invesco Fixed Income (IFI) analizan los factores que impulsan el grado de inversión en Estados Unidos y cómo están navegando el entorno actual de renta fija. Leer
Este fondo global de activos mixtos asigna de forma flexible entre un 35% y un 65% a bonos y acciones para obtener rentas y crecimiento del capital.Ver todos los detalles del producto
El Invesco Global Income Fund es un producto diversificado a nivel global orientado a la obtención de rentas, que utiliza un enfoque flexible para hacer frente a la incertidumbre de los mercados. El fondo gestiona de forma activa sus exposiciones a diferentes regiones y clases de activos con el objetivo de aprovechar las mejores oportunidades de inversión.
El equipo Fixed Income de Invesco lleva 30 años invirtiendo en bonos corporativos y de alta rentabilidad. El fondo invierte en bonos corporativos con grado de inversión, bonos high yield y deuda subordinada emitida por entidades financieras y mercados emergentes. Con analistas de crédito en todo el mundo, el equipo que gestiona el fondo puede seleccionar emisores que ofrezcan la mejor combinación de rentabilidad-riesgo a nivel global.
El equipo de renta variable también cuenta con una larga trayectoria, ya que Stephen Anness, gestor de la renta variable del fondo, tiene más de 20 años de experiencia en inversiones. Stephen colabora con el equipo Global Equities de Invesco, con sede en Henley, para seleccionar las mejores oportunidades orientadas a dividendos.
El fondo no tiene que replicar ningún índice de referencia y el equipo de gestión puede modificar la asignación de activos en función de las condiciones del mercado y de dónde considera que se encuentra el mejor valor.
El componente de renta variable aumenta las rentas del fondo mediante dividendos, pero su verdadero valor reside en el potencial de crecimiento del capital. Las acciones se seleccionan cuidadosamente por parte del equipo Global Equities de Invesco, con sede en Henley. El componente de renta variable consiste de 3 elementos:
Ver la página de producto del fondo Invesco Global Income Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un activo subyacente determinado.
Los experimentados equipos de préstamos bancarios, préstamos directos y crédito distressed de Invesco comparten sus opiniones sobre el segundo trimestre de 2025.
Consideramos que los motivos para invertir en bonos son los más sólidos desde la crisis financiera mundial. Los especialistas de Invesco de diferentes equipos de renta fija y clases de activos comparten sus puntos de vista sobre las perspectivas y oportunidades.
Alexandra Ivanova y Stuart Edwards, que gestionan la asignación de activos y las inversiones en renta fija del fondo, cuentan cada uno con más de 20 años de experiencia en los mercados de renta fija. Stephen Anness gestiona la asignación de renta variable y también cuenta con más de 20 años de experiencia en inversiones. Su enfoque es flexible y se adapta al mercado. Se centran en el riesgo y la rentabilidad absolutos sin las limitaciones de un índice.
El amplio mandato de este fondo me ofrece la mayor variedad posible de inversiones orientadas a la obtención de rentas.
Una de las ventajas de la parte de renta fija de una cartera de activos mixtos es que tiene el potencial de proporcionar un flujo de rentas periódicas al tiempo que compensa la volatilidad de los mercados bursátiles. Por otro lado, el componente de renta variable puede ofrecer mayores rentabilidades a largo plazo.
La diversificación es la principal ventaja de una inversión global. Una cartera diversificada aporta estabilidad durante periodos de volatilidad en los mercados. Además, el universo de inversión no está limitado desde una perspectiva geográfica, y los gestores del fondo pueden invertir donde encuentren las mejores oportunidades a escala mundial.
La inversión value es una estrategia de inversión que consiste en seleccionar valores que parecen cotizar por debajo de su valor intrínseco o contable. Para identificar inversiones infravaloradas, quienes invierten en value utilizan su propio análisis financiero en lugar de "seguir al rebaño" y se caracterizan por invertir a largo plazo en empresas de calidad.
