Presentación del fondo Invesco Global Income Fund

Este fondo global de activos mixtos asigna de forma flexible entre un 35% y un 65% a bonos y acciones para obtener rentas y crecimiento del capital.

Gestión de la incertidumbre con un enfoque flexible

El Invesco Global Income Fund es un producto diversificado a nivel global orientado a la obtención de rentas, que utiliza un enfoque flexible para hacer frente a la incertidumbre de los mercados. El fondo gestiona de forma activa sus exposiciones a diferentes regiones y clases de activos con el objetivo de aprovechar las mejores oportunidades de inversión.

Cartera flexible de activos mixtos

El equipo que gestiona la cartera puede invertir donde considere que se encuentran las oportunidades más atractivas, tanto en renta fija como en renta variable.

Enfoque global sin restricciones

El fondo no replica ningún índice y se puede invertir a nivel global.

Experiencia del equipo

El equipo cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de fondos de activos mixtos.

¿Por qué elegir este fondo?

El equipo Fixed Income de Invesco lleva 30 años invirtiendo en bonos corporativos y de alta rentabilidad. El fondo invierte en bonos corporativos con grado de inversión, bonos high yield y deuda subordinada emitida por entidades financieras y mercados emergentes. Con analistas de crédito en todo el mundo, el equipo que gestiona el fondo puede seleccionar emisores que ofrezcan la mejor combinación de rentabilidad-riesgo a nivel global.

El equipo de renta variable también cuenta con una larga trayectoria, ya que Stephen Anness, gestor de la renta variable del fondo, tiene más de 20 años de experiencia en inversiones. Stephen colabora con el equipo Global Equities de Invesco, con sede en Henley, para seleccionar las mejores oportunidades orientadas a dividendos.

El fondo no tiene que replicar ningún índice de referencia y el equipo de gestión puede modificar la asignación de activos en función de las condiciones del mercado y de dónde considera que se encuentra el mejor valor.

El componente de renta variable aumenta las rentas del fondo mediante dividendos, pero su verdadero valor reside en el potencial de crecimiento del capital. Las acciones se seleccionan cuidadosamente por parte del equipo Global Equities de Invesco, con sede en Henley. El componente de renta variable consiste de 3 elementos:

  1. Empresas con un sólido historial de crecimiento de dividendos.

  2. Empresas “growth” en las que, aunque la rentabilidad por dividendo puede ser baja, el equipo de inversión considera que existe un potencial real de crecimiento rápido de los dividendos en el futuro.

  3. Empresas que el equipo encuentra atractivas por su potencial de cambio, ya que podrían volver a repartir dividendos.

Ver la página de producto del fondo Invesco Global Income Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un activo subyacente determinado.

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El fondo puede invertir de manera dinámica entre activos y clases de activos, lo que puede dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, resultados insuficientes o mayores costes de transacción. 
Alexandra Ivanova y Stuart Edwards, que gestionan la asignación de activos y las inversiones en renta fija del fondo, cuentan cada uno con más de 20 años de experiencia en los mercados de renta fija. Stephen Anness gestiona la asignación de renta variable y también cuenta con más de 20 años de experiencia en inversiones. Su enfoque es flexible y se adapta al mercado. Se centran en el riesgo y la rentabilidad absolutos sin las limitaciones de un índice.

El amplio mandato de este fondo me ofrece la mayor variedad posible de inversiones orientadas a la obtención de rentas.

Preguntas frecuentes

Una de las ventajas de la parte de renta fija de una cartera de activos mixtos es que tiene el potencial de proporcionar un flujo de rentas periódicas al tiempo que compensa la volatilidad de los mercados bursátiles. Por otro lado, el componente de renta variable puede ofrecer mayores rentabilidades a largo plazo.

La diversificación es la principal ventaja de una inversión global. Una cartera diversificada aporta estabilidad durante periodos de volatilidad en los mercados. Además, el universo de inversión no está limitado desde una perspectiva geográfica, y los gestores del fondo pueden invertir donde encuentren las mejores oportunidades a escala mundial. 

La inversión value es una estrategia de inversión que consiste en seleccionar valores que parecen cotizar por debajo de su valor intrínseco o contable. Para identificar inversiones infravaloradas, quienes invierten en value utilizan su propio análisis financiero en lugar de "seguir al rebaño" y se caracterizan por invertir a largo plazo en empresas de calidad.

  • Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 de mayo de 2024, salvo mención expresa. Datos a 2 de septiembre de 2024, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, francés, inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en www.invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores. Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. EMEA3850638/2024 La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    EMEA3843902/2024
