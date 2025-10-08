El objetivo de inversión del fondo es maximizar la rentabilidad total, principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda y liquidez.

No estamos sujetos a las restricciones de un índice de referencia y podemos distribuir de forma activa la cartera entre bonos corporativos, deuda pública, bonos high yield y liquidez en los mercados de renta fija de todo el mundo.

La estrategia flexible del fondo es característica de nuestra filosofía como equipo de inversión: invertimos únicamente cuando creemos que el potencial de rentabilidad es lo bastante elevado como para compensar el riesgo. Nuestro objetivo es obtener buenos resultados en distintos entornos de mercado.