Fund Manager Julien Eberhardt
MFin, CFA
Este fondo de renta fija flexible invierte sin restricciones sectoriales, regionales o de clase de activos, y adapta su asignación de activos para responder a cambios en las condiciones del mercado.Consulta todos los detalles del producto
Los bonos gubernamentales y los bonos corporativos de mejor calidad siguen ofreciendo una rentabilidad relativamente atractiva, a pesar de haber caído a medida que han empezado a bajar los tipos de interés. Dado que los diferenciales de crédito (la prima de rendimiento con respecto a los bonos gubernamentales) siguen siendo bajos, creemos que el entorno es propicio sin necesidad de asumir demasiado riesgo de crédito. Los nuevos recortes de los tipos de interés deberían resultar favorables. La flexibilidad del fondo permitirá al equipo de gestión adaptarlo en función de las oportunidades que surjan.
El objetivo de inversión del fondo es maximizar la rentabilidad total, principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda y liquidez.
No estamos sujetos a las restricciones de un índice de referencia y podemos distribuir de forma activa la cartera entre bonos corporativos, deuda pública, bonos high yield y liquidez en los mercados de renta fija de todo el mundo.
La estrategia flexible del fondo es característica de nuestra filosofía como equipo de inversión: invertimos únicamente cuando creemos que el potencial de rentabilidad es lo bastante elevado como para compensar el riesgo. Nuestro objetivo es obtener buenos resultados en distintos entornos de mercado.
Al mantener un enfoque flexible de la duración, creemos que podemos reducir el impacto de las subidas de tipos en la rentabilidad y la volatilidad de la cartera.
Al mismo tiempo, cuando los tipos resultan atractivos, nuestro objetivo es aprovechar la rentabilidad ofrecida.
El equipo de gestión puede reducir el riesgo de duración asignando hasta el 100% a liquidez y a productos similares. También puede tener una exposición de hasta el 20% al riesgo de divisas.
Nuestro enfoque probado a lo largo del tiempo se basa en el análisis fundamental, con un fuerte énfasis en la valoración.
Las más de 40 personas que forman nuestro equipo cuentan con una amplia experiencia en el sector y llevan más de 25 años gestionando con éxito fondos de renta fija.
Lanzado en 2010, este fondo ha superado una amplia gama de entornos de mercado. Para obtener más información y los KIIDs, consulta la página de producto del Invesco Global Total Return Bond Fund.
Julien Eberhardt y Asad Bhatti son los responsables de la gestión del fondo y cuentan con el apoyo del resto del equipo de renta fija de Invesco. Juntos, Julien y Asad cuentan con más de 40 años de experiencia en el sector.
El mandato que tenemos en este fondo nos permite realmente alinear el riesgo y la rentabilidad en diferentes entornos de mercado.
Diversificación: los bonos desempeñan un papel esencial a la hora de diversificar las carteras y ayudar a mitigar las pérdidas durante periodos de rentabilidades negativas de la renta variable.
Obtención de rentas: los bonos proporcionan rentas fijas a intervalos regulares en forma de pago de cupones.
La rentabilidad total incluye los intereses, las plusvalías, las distribuciones y los dividendos obtenidos durante un periodo determinado. Los inversores más orientados hacia la rentabilidad total pueden optar por centrarse en el crecimiento de la cartera frente a la obtención de rentas de un valor, como los dividendos, los intereses o los cupones.
La duración mide la sensibilidad de un bono a las variaciones de los tipos de interés. El tiempo hasta el vencimiento y el tipo del cupón de un bono son dos factores que afectan a su duración. Por lo general, cuanto mayor sea la duración de un bono, más aumentará su precio cuando bajen los tipos de interés y viceversa.
La duración de una cartera de renta fija se calcula como la media ponderada de la duración de cada uno de los bonos de la cartera, por lo que el equipo de gestión del fondo puede modificarla activamente según sus necesidades, para reducir o aumentar el riesgo de la cartera.
