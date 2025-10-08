Presentación del Invesco Global Total Return Bond Fund

Presentación del Invesco Global Total Return Bond Fund

Este fondo de renta fija flexible invierte sin restricciones sectoriales, regionales o de clase de activos, y adapta su asignación de activos para responder a cambios en las condiciones del mercado.

Consulta todos los detalles del producto

La oportunidad para los inversores

Los bonos gubernamentales y los bonos corporativos de mejor calidad siguen ofreciendo una rentabilidad relativamente atractiva, a pesar de haber caído a medida que han empezado a bajar los tipos de interés. Dado que los diferenciales de crédito (la prima de rendimiento con respecto a los bonos gubernamentales) siguen siendo bajos, creemos que el entorno es propicio sin necesidad de asumir demasiado riesgo de crédito. Los nuevos recortes de los tipos de interés deberían resultar favorables. La flexibilidad del fondo permitirá al equipo de gestión adaptarlo en función de las oportunidades que surjan.

Icon

La flexibilidad es la base de nuestra estrategia

Tenemos más flexibilidad para cambiar la asignación de activos de la cartera que en los fondos tradicionales de renta fija.

Icon

Gestión activa de la duración

Sin restricciones sobre la duración, podemos mitigar el riesgo o aprovechar las oportunidades.

Icon

Atractivo potencial de rentabilidad ajustada al riesgo

Alineamos el riesgo y la rentabilidad a través de asignaciones adaptables y oportunistas en el mercado de renta fija.

¿Por qué este fondo?

El objetivo de inversión del fondo es maximizar la rentabilidad total, principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda y liquidez.

No estamos sujetos a las restricciones de un índice de referencia y podemos distribuir de forma activa la cartera entre bonos corporativos, deuda pública, bonos high yield y liquidez en los mercados de renta fija de todo el mundo.

La estrategia flexible del fondo es característica de nuestra filosofía como equipo de inversión: invertimos únicamente cuando creemos que el potencial de rentabilidad es lo bastante elevado como para compensar el riesgo. Nuestro objetivo es obtener buenos resultados en distintos entornos de mercado.

Al mantener un enfoque flexible de la duración, creemos que podemos reducir el impacto de las subidas de tipos en la rentabilidad y la volatilidad de la cartera.

Al mismo tiempo, cuando los tipos resultan atractivos, nuestro objetivo es aprovechar la rentabilidad ofrecida.

El equipo de gestión puede reducir el riesgo de duración asignando hasta el 100% a liquidez y a productos similares. También puede tener una exposición de hasta el 20% al riesgo de divisas.

Nuestro enfoque probado a lo largo del tiempo se basa en el análisis fundamental, con un fuerte énfasis en la valoración. 

Las más de 40 personas que forman nuestro equipo cuentan con una amplia experiencia en el sector y llevan más de 25 años gestionando con éxito fondos de renta fija.

Lanzado en 2010, este fondo ha superado una amplia gama de entornos de mercado.  Para obtener más información y los KIIDs, consulta la página de producto del Invesco Global Total Return Bond Fund.

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, que es la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Los cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo utiliza derivados (instrumentos complejos) para fines de inversión, lo que puede generar un apalancamiento significativo del fondo y generar grandes fluctuaciones en el valor del fondo. Las inversiones en instrumentos de deuda de menor calidad crediticia pueden generar grandes fluctuaciones en el valor del fondo. - - El fondo puede invertir de forma dinámica en distintos activos/clases de activos, lo que puede generar cambios periódicos en el perfil de riesgo, rendimiento inferior y/o costes de transacción más elevados.
Más información sobre el fondo Opens in a new tab

Conoce al equipo

Julien Eberhardt y Asad Bhatti son los responsables de la gestión del fondo y cuentan con el apoyo del resto del equipo de renta fija de Invesco. Juntos, Julien y Asad cuentan con más de 40 años de experiencia en el sector.

El mandato que tenemos en este fondo nos permite realmente alinear el riesgo y la rentabilidad en diferentes entornos de mercado.

Preguntas frecuentes

Diversificación: los bonos desempeñan un papel esencial a la hora de diversificar las carteras y ayudar a mitigar las pérdidas durante periodos de rentabilidades negativas de la renta variable.

Obtención de rentas: los bonos proporcionan rentas fijas a intervalos regulares en forma de pago de cupones.

La rentabilidad total incluye los intereses, las plusvalías, las distribuciones y los dividendos obtenidos durante un periodo determinado. Los inversores más orientados hacia la rentabilidad total pueden optar por centrarse en el crecimiento de la cartera frente a la obtención de rentas de un valor, como los dividendos, los intereses o los cupones. 

La duración mide la sensibilidad de un bono a las variaciones de los tipos de interés. El tiempo hasta el vencimiento y el tipo del cupón de un bono son dos factores que afectan a su duración. Por lo general, cuanto mayor sea la duración de un bono, más aumentará su precio cuando bajen los tipos de interés y viceversa.

La duración de una cartera de renta fija se calcula como la media ponderada de la duración de cada uno de los bonos de la cartera, por lo que el equipo de gestión del fondo puede modificarla activamente según sus necesidades, para reducir o aumentar el riesgo de la cartera.

  • Consideraciones de riesgo

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 de mayo de 2024, salvo mención expresa. - No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos reglamentarios que exigen imparcialidad en las recomendaciones de inversión o de estrategia de inversión, como tampoco lo son las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores.
success failure

¿Cómo te podemos ayudar?

Háznoslo saber a través de este formulario y uno de nuestros especialistas se pondrá rápidamente en contacto contigo.

¿Cómo te podemos ayudar?

Datos de contacto.

Cuando interactúas con nosotros, podemos recopilar información que constituye datos personales según las leyes y regulaciones aplicables. Nuestro aviso de privacidad explica cómo usamos y protegemos tus datos personales.

¿Cómo te podemos ayudar?

Esta página web está protegida por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.