Renta variable: un argumento cada vez más sólido a favor de la diversificación

1 de diciembre de 2025
Invesco
Principales conclusiones

1

Aunque los mercados bursátiles mundiales se han mostrado resilientes en algunos sectores, los riesgos geopolíticos y la inflación contribuyen a la incertidumbre sobre el futuro.

2

A medida que aumenta la incertidumbre en los mercados de Estados Unidos y EMEA, Asia está pasando a un primer plano, con su liderazgo en inteligencia artificial (IA) y tecnología. 

3

Las acciones de pequeña capitalización y diversos ETFs pueden servir como posibles vías de crecimiento y diversificación durante esta era, especialmente en el mercado estadounidense.  

2025 fue otro año de rendimientos muy sólidos para los mercados de renta variable. Aunque las acciones estadounidenses han trazado una evolución favorable, cuando se miden en una moneda común se evidencia que no son las que mejores resultados se han anotado. Los cambios en la política fiscal han ayudado a que los mercados europeo y japonés obtuvieran resultados mucho más positivos. Del mismo modo, la esfera emergente ha tenido un buen rendimiento gracias al debilitamiento del dólar estadounidense. Creemos que estas tendencias probablemente persistirán en 2026 y vemos numerosas oportunidades más allá de Estados Unidos

Con esto no decimos que se deban evitar los mercados estadounidenses, ni mucho menos. Si bien los mercados de renta variable estadounidenses siguen altamente concentrados, no queremos apostar en contra del relato de la IA, que sigue desafiando las expectativas, liderada por empresas con fundamentales sólidos. No obstante, para una gestión prudente del riesgo, debemos ser muy conscientes de esos riesgos de concentración. En nuestra opinión, cuanto más optimistas sean los inversores a la hora de apostar por el relato dominado por la IA en Estados Unidos, más se beneficiarán de la diversificación de sus carteras. 

En términos generales, esperamos que 2026 se caracterice por un contexto de crecimiento resiliente que mejore moderadamente en todo el mundo. Como señala nuestro equipo de Strategy & Insights, las empresas gozan de resiliencia; no han asumido un apalancamiento excesivo como en ciclos anteriores. Es probable que los riesgos geopolíticos sigan elevados en comparación con décadas anteriores, pero también es probable que sean menores que los que hemos experimentado en 2025. Es de suponer que una mayor confianza de las empresas dé lugar a importantes planes de gasto, lo cual podría dejar margen para una mejora del ciclo de crédito para el año que viene.

Las políticas más flexibles de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra van alcanzando el nivel de flexibilización que ya ha emprendido el Banco Central Europeo (BCE), extremo que debería suponer cierto apoyo para los consumidores, que siguen disponiendo de abundantes ahorros. El margen para una sorpresa positiva en el consumo es mayor en Europa, lo que refuerza la idea de adoptar una visión más positiva sobre la exposición interna en esa región.

Compartimos las reflexiones de nuestros especialistas de todos los equipos de renta variable británica, europea, global, asiática y de mercados emergentes, así como las opiniones de nuestro equipo de ETFs. Continúa leyendo para conocer en detalle sus perspectivas y análisis.

Renta variable global: sortear la incertidumbre con cauteloso optimismo

Stephen Anness, Head of Global Equities

Los mercados bursátiles de todo el mundo han seguido avanzando con fuerza, lo que refleja la resiliencia de los beneficios empresariales, especialmente en los sectores tecnológicos y relacionados con la IA, pero también suscita preocupación por los elevados múltiplos en un contexto de crecimiento mundial moderado. Seguimos centrándonos en las oportunidades infravaloradas y subestimadas a escala global.

Aunque el crecimiento económico parece estar mejorando con moderación de cara a 2026, las perspectivas siguen siendo frágiles y desiguales. Las expectativas de inflación están disminuyendo, pero siguen siendo inciertas, lo cual lleva a los bancos centrales a aplicar recortes cautelosos de los tipos de interés. Se espera que la Reserva Federal y el BCE sigan bajando los tipos, algo que debería favorecer a los activos de riesgo.

Los riesgos geopolíticos siguen ahí. La incertidumbre acerca de las políticas de Estados Unidos —especialmente, en torno a los aranceles y la inmigración— podría perturbar aún más el comercio y las cadenas de suministro, mientras que las tensiones en Oriente Medio y Asia podrían afectar a los sectores de la energía y los semiconductores. La posibilidad de que se desate una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y los cambios en las alianzas aumentan la volatilidad. 

Seguimos centrándonos en una selección de valores “bottom-up” y viendo oportunidades idiosincrásicas en valores defensivos, cíclicos y de distintas capitalizaciones bursátiles. Nos decantamos por una cartera de empresas ampliamente diversificada por exposición geográfica e industrial que trate de evitar un riesgo excesivo de estilo o factor. Consideramos que resulta ineludible que los gestores activos permanezcan atentos a las variaciones de las circunstancias macroeconómicas, que podrían ofrecer oportunidades de inversión.

Renta variable de Asia y mercados emergentes: exposición selectiva en una clase de activos en repunte

William Lam, Co-Head of Asian and Emerging Markets Equities

Asia y los mercados emergentes son buenos puntos de diversificación para los inversores de Estados Unidos y EMEA de cara a 2026. Aunque persisten los riesgos geopolíticos, los mercados reaccionaron bien a dos acontecimientos importantes: el hecho de que la relación entre Estados Unidos y China pareciera estabilizarse a lo largo de 2025, y la constatación de que Asia ofrece una exposición relativamente barata a la cadena de suministro de la IA.

Las valoraciones ya no son tan atractivas dada la fortaleza de los precios de las acciones en 2025. Sin embargo, el persistente descuento con respecto a los mercados estadounidenses y la amplia dispersión entre sectores y regiones refuerzan los argumentos a favor de una selección de valores activa. Las mejoras en las políticas de rentabilidad para los accionistas y la visibilidad acerca de los beneficios aumentan el atractivo.

El norte de Asia sigue siendo fundamental para el crecimiento relacionado con la IA, pues allí se encuentran fabricantes y empresas tecnológicas de primer orden que suministran infraestructuras críticas. India, el sudeste asiático y América Latina siguen beneficiándose del aumento de la demanda de los consumidores, la adopción de la tecnología digital y la expansión de las clases medias. Las entidades financieras bien capitalizadas ofrecen exposición al crecimiento de las rentas, mientras que los productores de materias primas desempeñan un papel estratégico en la transición energética. 

A pesar de los signos de exuberancia en algunos sectores tecnológicos y, en cierta medida, en India, nos entusiasman las oportunidades que ofrecen mercados menos populares, como Indonesia y Tailandia, así como la posibilidad de que la confianza de los consumidores chinos repunte por fin tras un largo periodo de caída. También nos alienta en gran medida la clara mejora de la rentabilidad para los accionistas en todos nuestros mercados, pero especialmente en Corea y China. En esta fase del ciclo, resulta esencial adoptar un enfoque selectivo y consciente del riesgo. Asia y los mercados emergentes, que cuentan con balances saneados y motores de crecimiento estructurales, ofrecen un potencial de rentabilidad diferenciado y posibles ventajas de diversificación para las carteras globales.

Renta variable europea: las bajas expectativas políticas podrían generar oportunidades

Oliver Collin, Co-Head of UK and European Equities

El pasado año, destacamos el pesimismo de los inversores hacia la renta variable europea. Con la combinación de unas expectativas bajas y unas valoraciones muy por debajo de su valor, debidas en gran medida a la incertidumbre política en Alemania, era muy fácil que esta clase de activos obtuviera buenos resultados. Desde entonces, hemos asistido al giro liderado por Merz en Alemania y al inicio de un mayor gasto en defensa. Los rendimientos de 2025 han sido muy sólidos, incluso más en dólares.

Entonces, ¿estamos ante lo mejor que podríamos esperar? Nos parece que la situación actual no es muy diferente de la de hace un año. Esta vez, la política francesa ocupa un lugar destacado en la mente de los inversores y existe una creciente inquietud por la falta, hasta la fecha, de gasto fiscal en Alemania. Aunque no estamos afirmando que exista una fórmula mágica para Francia, creemos que las noticias pueden sorprender positivamente en vista de las bajas expectativas.

En cuanto a Alemania, la ley de presupuestos no se aprobó hasta septiembre, lo que significa que el gasto en infraestructuras se acelerará a partir de finales de 2025. Con la desaparición de la incertidumbre en torno a los aranceles y la aceleración del apoyo fiscal, las perspectivas de crecimiento del PIB y de los beneficios por acción están mejorando. Las bajas expectativas suelen ser un buen telón de fondo para los rendimientos futuros de las inversiones. Este entorno supone un buen augurio para las acciones europeas, una clase de activos que muchas personas han ignorado durante mucho tiempo.

Renta variable británica: el pesimismo sienta las bases para una posible mejora 

Martin Walker, Co-Head of UK and European Equities

Además de ofrecer ventajas de diversificación a los inversores internacionales, las acciones de Reino Unido obtuvieron fuertes rendimientos en 2025 a pesar de las constantes preocupaciones por una inflación persistentemente alta, el bajo crecimiento y el empeoramiento de las finanzas públicas. Como resultado, la prima de riesgo de esta clase de activos sigue siendo elevada, pues los mercados se centran más en lo que puede salir mal a partir de este momento. 

Sin embargo, no todo es negativo. La bajada de los tipos podría, sin duda, ayudar y animar a los hogares reticentes a volver a gastar. Los hogares británicos tienen unos ahorros equivalentes al 14% del PIB que podrían utilizar según ganen confianza. El crecimiento de los salarios fijos del sector privado es en la actualidad del 4,2%, frente al máximo del 6,6% —un factor de influencia clave en la inflación subyacente—, lo que reduce las razones para que el Banco de Inglaterra no rebaje los tipos. 

Percibimos oportunidades interesantes en el ámbito de los suministros —especialmente, en aquellos que van a crecer con fuerza— y en los productos básicos de consumo orientados al mercado internacional, muchos de los cuales presentan valoraciones atractivas en comparación con sus homólogos extranjeros. La atención sanitaria sigue sin gozar del favor de numerosos inversores, por lo que es una oportunidad que queremos aprovechar. Aunque ya están obteniendo buenos resultados, los bancos nacionales del Reino Unido siguen gozando de buena posición para ofrecer rendimientos sólidos.

Renta variable global de pequeña capitalización: un contexto sólido para las oportunidades interregionales

Michael Oliveros, Head of Global Small Cap Equities

En nuestra opinión, el relato macroeconómico dominante sigue centrado en la interacción entre la política monetaria, los mercados de trabajo y la estabilidad y el impacto de los aranceles. La economía estadounidense ha mostrado un crecimiento nominal sólido, pero el optimismo del mercado podría superar a los fundamentales, por lo que podrían ser necesarias medidas adicionales para mantener las valoraciones. Entre los riesgos, se encuentra el retraso en la flexibilización de la política monetaria, que podría no servir de apoyo a los mercados de trabajo. Por otra parte, podría darse un aumento rápido e insostenible de los precios de los activos si las bajadas de tipos y los estímulos fiscales impulsan la confianza más allá de los sectores relacionados con la IA.

Europa se enfrenta a dificultades por la debilidad de la demanda, la fortaleza de la moneda y la competencia china. Sin embargo, podría surgir un ciclo de crédito si se evitan errores de política, con el respaldo de la solidez de los balances de los hogares y los bancos. Asia es cada vez más independiente: la demanda interna y las reformas en materia de gobernanza están ayudando a Japón y Corea, mientras que China sigue siendo incierta, con un mercado de exportaciones con excedente de oferta y competitivo. Las políticas contra la involución de China pueden ayudar a la recuperación del consumo, pero persisten los riesgos de ralentización y es probable que se apliquen nuevos estímulos a finales de 2025.

En un mundo fragmentado y menos integrado a escala global, las empresas ágiles adaptan las cadenas de suministro y aprovechan las nuevas oportunidades de forma más eficaz dado que las ventajas de escala de las empresas más grandes pueden disminuir. Este entorno es positivo para las empresas de pequeña capitalización. El carácter opcional inherente a las empresas de pequeña capitalización es el más atractivo en años, y la amplitud de oportunidades en todos los sectores y las regiones está aumentando.

ETFs: opciones para el crecimiento y potencial de diversificación

Chris Mellor, Head of Equity Product Management

Estados Unidos siempre representará una proporción considerable de las carteras de la mayoría de los inversores, incluso en momentos en los que las condiciones puedan favorecer a otras regiones, tal y como se plantea en las Perspectivas de inversión para 2026 del equipo Strategy & Insights de Invesco. Los inversores pueden plantearse una exposición pasiva de bajo coste a este mercado básico a través de los ETFs. Quien tema el riesgo de concentración en empresas de gran capitalización estadounidenses puede valorar alternativas de beta inteligente, como los ETFs de ponderación equitativa, que ofrecen un enfoque más equilibrado que la ponderación por capitalización bursátil e incluyen una metodología de reajuste automático basada en el principio de “comprar barato, vender caro”.

Las exposiciones a renta variable europea y global también pueden justificar un enfoque de ponderación equitativa o, de manera alternativa, una estrategia de gestión activa. Los ETFs activos se encuentran entre los segmentos de crecimiento más rápido del mercado de ETFs domiciliados en Europa y pueden ofrecer una opción de exposición regional a dicho continente, a los mercados globales y a la esfera emergente. Los ETFs activos suelen tener como objetivo superar al conjunto del mercado a largo plazo.

Estrategias de renta variable que se adaptan a tu perfil

Descubre todas las posibilidades y estrategias, desde la renta variable esencial y basada en factores hasta innovadores fondos cotizados (ETFs).

Descubre nuestras estrategias

Nuestras previsiones para el mercado de renta variable en 2024

Stephanie Butcher, Co-Head of Investments

En 2023, vimos cómo empezaban a moderarse algunos de los impulsos inflacionistas de la época pos-COVID. El crecimiento comenzó a ralentizarse, lo que suscitó un debate sobre el momento en el que los tipos de interés podrían alcanzar su punto máximo y, finalmente, bajar. Creemos que este dilema se mantendrá vivo durante algún tiempo, y que se examinará con lupa cada dato económico.

Aunque es posible que los tipos se moderen con respecto a los niveles actuales, la época de tipos cercanos a cero ha terminado y el aumento de los costes de capital es un factor con el que tendrán que lidiar los gobiernos, las empresas y los hogares. Esperamos que haya más tensiones inflacionistas en el sistema debido al gasto fiscal en la transición energética y los costes de las materias primas. Además, la compleja situación geopolítica está añadiendo presión a las cadenas de suministro, y los cambios demográficos en China repercutirán en los costes laborales mundiales.

Desde el punto de vista de la inversión, es probable que los fundamentales de las empresas adquieran más importancia en términos de rentabilidad. Sin los efectos de la caída constante de los tipos y del "dinero gratis", la capacidad de los equipos directivos para gestionar los balances, la fijación de precios y las cadenas de suministro y lograr beneficios y flujos de caja en periodos de tiempo previsibles será de vital importancia. En el pasado, la asignación de activos era relativamente sencilla: EE.UU., sector tecnológico y growth. A partir de ahora, esperamos que estos sean menos dominantes y que las oportunidades a la hora de seleccionar valores sean más diversas. Es un contexto difícil, pero muy interesante para quienes gestionan activos.

Renta variable de Reino Unido: una atractiva fuente de ingresos reales  

Martin Walker, Head of UK Equities  

Prevemos un contexto macroeconómico complicado a nivel mundial. Los bancos centrales y los gobiernos seguirán aplicando una política monetaria y fiscal que probablemente hará que la próxima década sea muy diferente a los últimos 10 años. Se caracterizará por unos tipos de interés y una inflación más elevados que los registrados desde la crisis financiera mundial.

A pesar de las preocupaciones macroeconómicas, seguimos siendo optimistas respecto a la renta variable de Reino Unido. En nuestra opinión, representa una atractiva fuente de ingresos reales. Es probable que tanto la inflación como la volatilidad continúen siendo elevadas, pero los dividendos deberían acompañar a la inflación a lo largo del tiempo, lo que ofrecería una buena protección a quienes invierten en busca de rentas.

En 2024 no perderemos de vista el sector de los servicios públicos. Creemos que sigue habiendo oportunidades atractivas asociadas a la transición energética y a la necesidad de seguir invirtiendo para mejorar las infraestructuras tanto eléctricas como hídricas.

En cuanto al sector industrial, el año pasado fue especialmente complicado para muchas empresas que se vieron sorprendidas tras la pandemia por el reajuste de las complejas cadenas de suministro. Esto provocó cambios repentinos e inesperados que afectaron a los pedidos de los clientes. De cara a 2024, esperamos que las más fuertes sobrevivan, prosperen y obtengan mejores resultados, dadas las menores expectativas.

Renta variable europea: se prevén cambios para quienes invierten a largo plazo

Oliver Collin, Co-Head of European Equities

Al igual que ocurría el año pasado por estas mismas fechas, las perspectivas de la renta variable europea se presentan complicadas y, como antes, nuestra estrategia se basa en una selección de valores por fundamentales que esté bien preparada para hacer frente a las dificultades. 

Según todas las métricas, los mercados de renta variable europeos siguen teniendo una valoración atractiva frente a otros mercados de renta variable regionales.  Con la reciente y rápida subida de los intereses, la renta variable europea es uno de los pocos mercados de renta variable que sigue teniendo un precio atractivo en relación con la renta fija.

Para quienes invierten a largo plazo, Europa está cambiando. El contexto financiero ha mejorado, la política regional está más cohesionada, hay más apoyo fiscal y, además, tanto la inversión como el consumo interno están aumentando. 

De cara a 2024, no esperamos que prevalezca ningún factor en particular, aunque es posible que la valoración marque el ritmo. Hallamos muchas oportunidades interesantes en diferentes temáticas gracias a nuestro modelo de búsqueda de empresas que están experimentando cambios positivos. Quienes invierten han pasado por alto estas empresas y el mercado las ha infravalorado. Pensamos que estos valores ofrecerán las mayores rentabilidades.  

Son interesantes los sectores cíclicos, no orientados al consumidor, como el industrial, donde las expectativas de beneficios ya están en mínimos recesivos. También son atractivos los sectores tradicionalmente defensivos, como el farmacéutico de gran capitalización, dado el potencial de crecimiento en investigación y desarrollo. Las empresas energéticas siguen beneficiándose del elevado precio del petróleo y de una importante generación de flujos de caja. La subida de los tipos de interés favorece en gran medida a los sectores intensivos en capital y a los bancos.

ETFs: podríamos ver un mayor interés en los sectores que antes se evitaban

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity y Commodity Product Management

La fuerte tendencia a que haya cada vez más personas que utilizan ETFs ha sido bastante constante durante la última década, y en diferentes condiciones de mercado, por lo que no hay razón para pensar que no continuará el próximo año. En todo caso, la elección y las características fundamentales de la estructura de los ETFs podrían resultar aún más atractivas dada la imprevisibilidad de los mercados en este entorno económico caracterizado por la incertidumbre.

Es probable que quienes invierten en renta variable se decanten por los mercados de alta calidad y gran capitalización, pero cuando las condiciones mejoren, podríamos ver cómo aumenta el interés por algunos de los mercados que el año pasado se evitaban. También es posible que aumente la demanda de exposiciones temáticas como las energías limpias, que cuentan con el apoyo estructural a largo plazo de la transición hacia una economía mundial con bajas emisiones de carbono. Igualmente, debería mantenerse la tendencia de quienes recurren a los ETFs para obtener exposiciones ESG transparentes y de bajo coste.

A menudo, los ETFs permiten realizar ajustes inmediatos en las carteras cuando cambian las condiciones, por lo que analizar los flujos de los ETFs puede ser un indicador útil del apetito por el riesgo de quienes invierten. Si bien esta información no afecta a lo que hacemos en nuestros fondos de gestión pasiva, puede aportar ciertas ideas a corto plazo sobre las tendencias del mercado.

Es posible que se produzcan movimientos desde los ETFs de menor riesgo hacia exposiciones de calidad en algunos de los mercados menos populares. También será aconsejable prestar atención a los mercados de fuera de EE.UU., ya que algunos pueden tener un comportamiento diferente debido al fin de las subidas de los tipos de interés y a las diferentes condiciones económicas a nivel local.

Asia y mercados emergentes (ME): la renta variable asiática se verá menos afectada por una desaceleración mundial

William Lam, Co-Head of Asian and Emerging Markets Equity en Henley

Desde que tocaron techo a principios de 2021, los mercados de renta variable de ME y Asia han pasado por momentos complicados en medio de un ciclo de restricción de la liquidez y un incremento de la negatividad en torno a China.&

La recuperación de China tras la COVID ha sido decepcionante, y la titubeante demanda en su mercado inmobiliario refleja la baja confianza de los consumidores, a pesar del abundante ahorro de los hogares y la solidez de los balances.

Sin embargo, las valoraciones de los índices regionales se sitúan por debajo de las medias históricas a largo plazo, en términos del precio/valor contable. Esta métrica financiera indica cuánto están dispuestos a pagar quienes invierten por cada USD de activos netos de una empresa. Los índices regionales tienen un descuento significativo con respecto a los mercados desarrollados, en particular, EE.UU. Creemos que esta diferencia podría reducirse.

La renta variable asiática y de ME también se encuentra bien posicionada para beneficiarse de una mejora de las condiciones de liquidez, a medida que nos acercamos al máximo de las expectativas sobre los tipos de interés, y es probable que la fortaleza del USD deje de ser un obstáculo.

Además, en comparación con anteriores ciclos de políticas restrictivas, las economías de ME y Asia gozan de unos fundamentales relativamente sólidos, lo que sugiere una mayor flexibilidad de la política monetaria en caso de que el crecimiento comience a resentirse.& 

En China, se está produciendo una relajación monetaria y fiscal coordinada y urgente para impulsar la confianza y favorecer el crecimiento.

En nuestra opinión, la continua discrepancia entre los resultados y las valoraciones de los distintos países y sectores del mundo en desarrollo ofrecerá interesantes oportunidades de inversión.

Asia - India y China: India tiene un elevado potencial de crecimiento y oportunidades en el ámbito digital

Mike Shiao, Chief Investment Officer, equipo Asia (excl. Japan) Regional Equity

La opinión de nuestro equipo de renta variable asiática, con sede en Hong Kong, es que la región está preparada para un crecimiento estable, gracias a unos niveles de inflación más bajos que los de las economías desarrolladas.

Este clima económico favorable ofrece condiciones propicias para que las empresas prosperen y se produzca una mayor expansión. Creemos que la recuperación del turismo en Asia impulsará el progreso económico de la región.

India sigue mostrando un elevado potencial de crecimiento, gracias a la solidez del consumo privado y al gasto de capital llevado a cabo por el gobierno. Nos fijamos especialmente en las empresas que se beneficiarán de la demanda interna, así como en los sectores manufacturero y de la construcción que cuentan con un fuerte apoyo gubernamental y están trasladando sus cadenas de suministro a India.

También vemos oportunidades en el ámbito digital, donde la innovación es constante. En nuestra opinión, India tiene una ventaja comparativa: su joven demografía utiliza cada vez más las tecnologías digitales y la clase media, en rápida expansión, está aumentando el consumo. Además, el gobierno favorece el gasto en infraestructuras.

En China, observamos signos de estabilización y mejora de las macrotendencias, gracias a las políticas gubernamentales específicas. Se trata de una evolución positiva que se prevé tenga un efecto dominó en la economía y que cambie el sentimiento negativo de los consumidores y las empresas.

Pensamos que la economía china se normalizará en 2024, y vemos oportunidades en la evolución de los patrones de consumo y los avances tecnológicos en innovación y producción. 

