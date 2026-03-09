¿Por qué invertir en mercados emergentes?

Tras varios años sin contar con el favor de los inversores, el año pasado el MSCI Emerging Markets Index registró una rentabilidad total superior al 34 %, frente al 21 % del MSCI Developed World Index1. Ahora, la cuestión es si las acciones de los mercados emergentes podrán seguir superando a las de los mercados desarrollados en los próximos años. En nuestra opinión podrán, y lo harán gracias a una serie de cuestiones estructurales y factores cíclicos.

Cabe señalar que el argumento a favor de los mercados emergentes se basa tanto —o incluso más— en reducir las posiciones largas en EE. UU. como en los factores positivos que vemos en la propia región.

Se prevé que las valoraciones se adapten a un cambio en la narrativa.

Durante mucho tiempo, la renta variable de los mercados emergentes ha cotizado con un descuento con respecto a la de los mercados desarrollados, sobre todo a la de EE. UU. Las diferencias de valoración pueden ampliarse durante largos periodos, pero no eternamente. Hacen falta catalizadores para que estas diferencias de valoración se acorten y, actualmente, vemos algunos.

Durante los últimos años, la tendencia de crecimiento en muchos mercados emergentes se ha frenado. De hecho, parece que China está enfriando sus previsiones de crecimiento futuro. Sin embargo, prevemos que el entorno global será más favorable en 2026, y creemos que el crecimiento en muchos mercados emergentes está tocando fondo. Pero no es solo una cuestión de crecimiento, sino más bien de una combinación de crecimiento e inflación en los mercados emergentes que, a día de hoy, resulta mucho más prometedora en la mayoría de ellos que en muchos mercados desarrollados, lo que permitirá a los bancos centrales de los ME aplicar bajadas de tipos. Tales perspectivas deberían favorecer tanto a la renta variable como a la deuda de mercados emergentes.

El catalizador cíclico para reducir esta brecha se produjo en 2025, cuando los participantes del mercado empezaron a poner en tela de juicio el discurso del excepcionalismo estadounidense, hasta entonces vigente durante muchos años. La singular política comercial de EE. UU. ha provocado un reajuste de las rutas comerciales globales, pero no un colapso de las mismas, y muchos mercados emergentes están demostrando ser capaces de adaptarse a este cambio de paradigma.

Por otro lado, los cambios más amplios en las dinámicas en EE. UU., incluida la correlación positiva entre los bonos y las acciones estadounidenses, han empujado a los inversores a la búsqueda de vías de diversificación alternativas. En nuestra opinión, las acciones y los bonos de mercados emergentes pueden ofrecer esa diversificación.

Las empresas asiáticas, bien posicionadas para beneficiarse de la inteligencia artificial (IA)

La narrativa de la IA está cambiando. Las acciones de IA estadounidenses ya no se ven recompensadas sistemáticamente por gastar más. Ahora, es mayor el escrutinio sobre aquellas empresas cuyos modelos de negocio podrían verse afectados por la IA. Dada la discrepancia de valoraciones, el cambio en la narrativa hace que las empresas más vulnerables sean las estadounidenses, en favor de las de mercados emergentes, incluidas las asiáticas.

No obstante, no creemos que el gasto en IA y el desarrollo de centros de datos vayan a desacelerar de forma repentina y significativa. Las empresas siguen decididas a aumentar de forma considerable su inversión en activos fijos y, siempre y cuando esta tendencia se mantenga, muchas compañías de Asia, sobre todo del ámbito del hardware, seguirán beneficiándose.

Aunque algunos mercados y empresas de ME han subido con fuerza apoyándose en la narrativa de la IA, muchos cotizan con descuentos significativos frente a los estadounidenses. En Asia, las acciones de hardware han tenido un comportamiento particularmente positivo gracias a la fuerte demanda de chips para la IA. Aunque lo lógico sería que el alto precio de los chips diese lugar a una mayor oferta y a una posterior bajada de los precios, no vemos ningún indicio de que esto vaya a ocurrir. Esta situación favorece las perspectivas de beneficios de las empresas de semiconductores de ME, así como de quienes quieren participar de la temática de la IA a unas valoraciones más atractivas. En este aspecto, consideramos que los ME ofrecen más oportunidades que EE. UU.

Las acciones coreanas registraron muy buenos resultados el año pasado. No obstante, pese a la solidez del crecimiento de sus beneficios, aún cotizan con descuento frente al conjunto de los ME, y con un gran descuento en comparación con los múltiplos de precio-beneficio de los mercados desarrollados. La mayor parte de ese crecimiento de los beneficios procede de Samsung Electronics y de SK Hynix, que se han visto ampliamente favorecidas por el aumento de los precios de los chips. Estas dos empresas representan en torno al 47 % del MSCI Korea Index.

En nuestra opinión, la temática del despliegue de la IA, el mayor gasto en defensa e industria en Europa, así como el mayor crecimiento de EE. UU. en 2026, probablemente tendrán como resultado un aumento de los precios de materias primas, sobre todo de los metales básicos. Si estamos en lo cierto, este será otro factor favorable para los mercados emergentes, que históricamente han presentado una correlación positiva con los precios de materias primas. En los mercados emergentes, los beneficios corporativos están, por lo general, más vinculados con los metales que con los precios del petróleo. Brasil, Indonesia, Sudáfrica y Chile son los principales productores, por lo que deberían beneficiarse del encarecimiento de los metales.

Un dólar más débil favorece a los mercados emergentes

Históricamente, los mercados emergentes han tendido a comportarse mejor que los desarrollados con un dólar débil. Durante gran parte del periodo desde la crisis financiera mundial, la fortaleza del USD ha supuesto un obstáculo para la renta variable y los bonos de los ME.