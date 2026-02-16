Artículo

¿Cómo potenciar tu cartera con estrategias de inversión de opciones?

16 de febrero de 2026
Invesco
Principales conclusiones

Un método para lograr rentas estables

1

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF está diseñado para proporcionar rentas más estables.

Fuente de rentas diversificada

2

Estas estrategias con opciones tienen un comportamiento diferente al de los bonos y las acciones de altos dividendos, lo que aporta una capa de diversificación única.

Posible amortiguador ante la volatilidad

3

Una superposición de opciones reduce la beta y puede añadir una fuente diferenciada de renta con baja correlación con las acciones, lo que aumenta la resiliencia de una cartera.

¿Cuáles son las potenciales ventajas de la inversión en opciones?

Todos los inversores se enfrentan al mismo reto: hallar un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Las fuentes tradicionales, como los dividendos y los bonos, suelen ser sensibles a los tipos de interés y los ciclos de mercado, por lo que sus rentas son menos predecibles.

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF ofrece una alternativa: una estrategia de inversión con opciones, con el objetivo de proporcionar una alta y estable rentabilidad, sin renunciar a la exposición a las compañías innovadoras del índice Nasdaq-100.

Pero ¿cómo se puede usar en una cartera? Tres maneras en que nuestro ETF puede contribuir a alcanzar distintos objetivos:

Objetivo 1: Proporcionar rentas estables para la construcción de una cartera modelo

Muchas estrategias enfocadas en las rentas fluctúan con las condiciones del mercado, lo que dificulta construir una cartera. Nuestro ETF está diseñado para suavizar esas variaciones, encontrando un término medio entre las rentas, la participación en el mercado y la reducción del riesgo.

La estrategia usa un enfoque gradual de opciones de compra cubiertas y opciones de venta garantizadas por efectivo que se adapta al entorno del mercado. Este diseño dinámico tiene el propósito de lograr unas rentas más estables, ayudando a un inversor a alcanzar sus objetivos de rentas sin sacrificar la exposición a las acciones de crecimiento.

Objetivo 2: Diversificar las fuentes de rentas más allá de las acciones y los bonos

Las fuentes tradicionales de rentas son sensibles a los tipos de interés y a las políticas de los bancos centrales. Por contra, la rentabilidad de las opciones depende del nivel de volatilidad, al margen de los tipos de interés. Esto crea una fuente diferenciada de rentas que puede complementar a las acciones y los bonos, y ayudar a reducir la dependencia de una única fuente.

Si añades este ETF a tu cartera, puedes introducir una fuente de rentas que se comporta de manera diferente de otras estrategias en todos los ciclos de mercado, lo que refuerza la diversificación y puede mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.

Objetivo 3: Reducir o reasignar una exposición amplia a índices de acciones

Es posible que algunos inversores prefieran mitigar el riesgo del segmento de acciones de su cartera, pero sin dejar de participar en el mercado en términos de rentabilidad total. Dejar el dinero parado o añadir más bonos no siempre está en consonancia con los objetivos a largo plazo.

La superposición de opciones de nuestro ETF reduce la beta, lo que proporciona exposición al Nasdaq-100 y ayuda a contener la volatilidad. La combinación de opciones de compra cubiertas y opciones de venta garantizadas por efectivo permite mantener una beta estable de alrededor del 0,75, además de reforzar la estabilidad de las rentas del ETF en diferentes condiciones de mercado. Por tanto, es una alternativa interesante a las asignaciones clásicas de renta variable.

Un ETF, múltiples potenciales ventajas: Rentas, diversificación, resiliencia

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF es más que una solución para conseguir rentas: es una herramienta flexible para la construcción de carteras. Al combinar la exposición a renta variable con una superposición de opciones, ayuda a ofrecer una rentabilidad constante, diversificar las fuentes de rentas y reducir el riesgo; todo en un ETF único e innovador

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que replica a un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo. Consideraciones de riesgo Contacta con nuestro equipo Invesco ETF para más información: Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF:Para obtener información completa sobre los riesgos, consulta los documentos legales. Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF: Riesgo de fluctuación del valor, renta variable, notas vinculadas a la renta variable, riesgo de opciones, uso de derivadas, concentración geográfica y security lending.

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF:El Fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo y de que no sea posible vender las garantías aportadas en caso de que el prestatario incurra en impago. El valor de las acciones y de los valores relacionados con renta variable puede verse afectado por diversos factores, incluidos las actividades y resultados del emisor, así como las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede provocar fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo está invertido en una región geográfica específica, lo que podría generar mayores fluctuaciones en su valor en comparación con un fondo con un mandato de inversión geográficamente más amplio. El Fondo utiliza derivados como parte del Componente de Generación de Ingresos, cuyo objetivo es proporcionar ingresos. Sin embargo, no existe garantía de que el uso de derivados logre este objetivo. El Fondo puede renunciar a parte del potencial de apreciación del capital, manteniendo a la vez el riesgo de pérdida si el precio del índice de referencia subyacente disminuye. Las inversiones en ELNs están expuestas a los riesgos de sus instrumentos subyacentes, que pueden incluir riesgo de gestión y riesgo de mercado. Los ELNs también están sujetos a ciertos riesgos propios de los valores de deuda, como los riesgos de tipo de interés y de crédito. Una inversión en un ELN también está sujeta al riesgo de contraparte, que es el riesgo de que el emisor del ELN incumpla o quiebre, y que el Fondo no reciba de vuelta el importe principal ni los ingresos de su inversión. Los ELNs también pueden ser menos líquidos que las inversiones más tradicionales. Las opciones u opciones sobre contratos de futuros están sujetas al riesgo de correlación, ya que puede existir una correlación imperfecta entre las opciones y los mercados de valores o contratos, lo que puede provocar que una transacción no cumpla sus objetivos. Las bolsas pueden limitar el número de posiciones que puede mantener o controlar el Fondo o el Subgestor de Inversiones, restringiendo así la capacidad de aplicar las estrategias del Fondo. Las opciones también están sujetas al riesgo de apalancamiento y pueden estar expuestas a riesgo de liquidez.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 de octubre de 2025, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas. Index: Nasdaq® y NASDAQ-100 Index® son marcas registradas de Nasdaq, Inc. (que junto con sus afiliadas se denomina las “Corporaciones”) y están licenciadas para su uso por el Fondo. Las Corporaciones no han evaluado la legalidad ni la idoneidad del Fondo. El Fondo no es emitido, avalado, vendido ni promovido por las Corporaciones. LAS CORPORACIONES NO OTORGAN NINGUNA GARANTÍA Y NO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RESPECTO AL FONDO. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland. 

