ETF ¿Qué son las opciones? ¿Cómo generan rentas?
Las opciones son instrumentos financieros versátiles que se pueden utilizar para generar rentas, gestionar el riesgo y potenciar la rentabilidad. Descubre más detalles en nuestro último artículo.
Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF está diseñado para proporcionar rentas más estables.
Estas estrategias con opciones tienen un comportamiento diferente al de los bonos y las acciones de altos dividendos, lo que aporta una capa de diversificación única.
Una superposición de opciones reduce la beta y puede añadir una fuente diferenciada de renta con baja correlación con las acciones, lo que aumenta la resiliencia de una cartera.
Todos los inversores se enfrentan al mismo reto: hallar un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Las fuentes tradicionales, como los dividendos y los bonos, suelen ser sensibles a los tipos de interés y los ciclos de mercado, por lo que sus rentas son menos predecibles.
Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF ofrece una alternativa: una estrategia de inversión con opciones, con el objetivo de proporcionar una alta y estable rentabilidad, sin renunciar a la exposición a las compañías innovadoras del índice Nasdaq-100.
Pero ¿cómo se puede usar en una cartera? Tres maneras en que nuestro ETF puede contribuir a alcanzar distintos objetivos:
Muchas estrategias enfocadas en las rentas fluctúan con las condiciones del mercado, lo que dificulta construir una cartera. Nuestro ETF está diseñado para suavizar esas variaciones, encontrando un término medio entre las rentas, la participación en el mercado y la reducción del riesgo.
La estrategia usa un enfoque gradual de opciones de compra cubiertas y opciones de venta garantizadas por efectivo que se adapta al entorno del mercado. Este diseño dinámico tiene el propósito de lograr unas rentas más estables, ayudando a un inversor a alcanzar sus objetivos de rentas sin sacrificar la exposición a las acciones de crecimiento.
Las fuentes tradicionales de rentas son sensibles a los tipos de interés y a las políticas de los bancos centrales. Por contra, la rentabilidad de las opciones depende del nivel de volatilidad, al margen de los tipos de interés. Esto crea una fuente diferenciada de rentas que puede complementar a las acciones y los bonos, y ayudar a reducir la dependencia de una única fuente.
Si añades este ETF a tu cartera, puedes introducir una fuente de rentas que se comporta de manera diferente de otras estrategias en todos los ciclos de mercado, lo que refuerza la diversificación y puede mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.
Es posible que algunos inversores prefieran mitigar el riesgo del segmento de acciones de su cartera, pero sin dejar de participar en el mercado en términos de rentabilidad total. Dejar el dinero parado o añadir más bonos no siempre está en consonancia con los objetivos a largo plazo.
La superposición de opciones de nuestro ETF reduce la beta, lo que proporciona exposición al Nasdaq-100 y ayuda a contener la volatilidad. La combinación de opciones de compra cubiertas y opciones de venta garantizadas por efectivo permite mantener una beta estable de alrededor del 0,75, además de reforzar la estabilidad de las rentas del ETF en diferentes condiciones de mercado. Por tanto, es una alternativa interesante a las asignaciones clásicas de renta variable.
Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF es más que una solución para conseguir rentas: es una herramienta flexible para la construcción de carteras. Al combinar la exposición a renta variable con una superposición de opciones, ayuda a ofrecer una rentabilidad constante, diversificar las fuentes de rentas y reducir el riesgo; todo en un ETF único e innovador
Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF
Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que replica a un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo. Consideraciones de riesgo Contacta con nuestro equipo Invesco ETF para más información: Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF:Para obtener información completa sobre los riesgos, consulta los documentos legales. Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF: Riesgo de fluctuación del valor, renta variable, notas vinculadas a la renta variable, riesgo de opciones, uso de derivadas, concentración geográfica y security lending.
