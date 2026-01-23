Artículo

Tres buenas razones para considerar el SP 500 Equal Weight

23 de enero de 2026
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Sección de productos frescos de una tienda que simboliza la diversificación y el equilibrio, reflejando la estrategia del SP 500 Equal Weight.

Ideas principales

1

El índice S&P 500 Equal Weight ha obtenido mejores rentabilidades a largo plazo que la versión estándar ponderada por capitalización bursátil1

2

La concentración de los valores más grandes en el índice S&P 500 ha alcanzado máximos históricos y las valoraciones se han disparado, impulsadas por los Siete Magníficos 

3

La historia demuestra que los mercados suelen volver a la media, lo que podría suponer una oportunidad para quienes deseen obtener una exposición diversificada a la renta variable estadounidense

La versión equiponderada del índice S&P 500 obtuvo una rentabilidad superior a la del índice estándar ponderado por capitalización bursátil en una media del 1,05% anual, hasta 20232. No obstante, el índice S&P 500 Equal Weight ha mostrado un rendimiento más moderado desde entonces, ya que la destacada rentabilidad de los Siete Magníficos ha superado al resto del índice La mayoría de quienes invierten hoy en día podrían considerar la posibilidad de exponerse al índice S&P 500 Equal Weight debido a tres factores: la alta concentración, las valoraciones elevadas y la reversión a la media del exceso de rentabilidad.

Alta concentración

Las 10 mayores empresas representan actualmente el 40% del peso del S&P 500, por lo que el riesgo de concentración nunca ha sido tan alto (véase la figura 1). Además, muchas de estas empresas, caracterizadas por una mayor volatilidad, pertenecen a sectores similares, lo que incrementa la correlación entre las 10 principales respecto al conjunto del índice. Esto empeora aún más el problema de concentración del S&P 500.

Figura 1: Ponderación combinada de las 10 principales empresas del índice SP 500

Fuente: Bloomberg e Invesco, 9 de octubre de 2025. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. No se puede invertir directamente en un índice. 

La ponderación por capitalización bursátil infrapondera de forma natural a las empresas disruptoras del futuro. En los años 80 y 90, el S&P 500 estaba liderado por empresas de energía, productos básicos de consumo y farmacéuticas, con IBM como la única empresa tecnológica entre las 10 primeras. El liderazgo comenzó a cambiar gradualmente con la entrada de Microsoft en el top 10 a principios de los 2000, seguida más tarde de Apple, Alphabet y Amazon. Hace 20 años, las 10 empresas más importantes de hoy representaban apenas el 4% del S&P 5003. Desde abril de 1999, las 10 empresas principales han generado un 26% de la rentabilidad del índice, pero en lo que va de año, hasta octubre de 2025, esta cifra ya supera el 58%.

Valoraciones elevadas

Las elevadas valoraciones de las megacapitalizaciones han llevado la ratio PER del S&P 500 a 27,8, lo que supone una prima del 29% sobre el S&P 500 Equal Weight (véase la figura 2). La divergencia aumentó durante la COVID, ya que el incremento del teletrabajo benefició a muchas empresas tecnológicas. El gran interés que despierta la IA impulsó aún más las valoraciones del S&P 500. 

 

Figura 2: Ratio PER relativo del SP 500 frente al SP 500 Equal Weight

Fuente: FactSet. Comparación de la ratio PER del índice S&P 500 ponderado por capitalización bursátil (MC) frente al índice S&P 500 Equal Weight (EW) desde el 30 de junio de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2025. 

La previsión de un elevado crecimiento de determinadas empresas suele dar lugar a un aumento de las valoraciones y de la concentración del mercado, como se ha visto recientemente. En los últimos 30 años, estas empresas "superestrella" han tenido dificultades para mantener un crecimiento excepcional durante periodos prolongados. Con el tiempo, suelen volver a la normalidad, lo que hace que las valoraciones del mercado y la concentración reviertan a la media. Por ejemplo, en los últimos 30 años, solo el 3% de las empresas se mantuvieron en el quintil superior de crecimiento de ventas durante tres años consecutivos (véase la Fig. 3). 

Figura 3: Empresas del SP 500 que se han mantenido en el quintil superior de crecimiento de ventas en los últimos 30 años

Fuente: FactSet, medición del crecimiento anual de las ventas de las empresas del S&P 500 desde 1995 hasta 2024. 

Un enfoque equiponderado puede ayudar a mitigar parte del riesgo de valoración presente en el S&P 500 y su actual sesgo hacia el crecimiento. De este modo, se reduciría la sensibilidad a una caída de las expectativas de crecimiento. 

Reversión a la media del exceso de rentabilidad

El índice S&P 500 Equal Weight está experimentando en la actualidad su peor caída relativa en 25 años (véase figura 4), debido a un comportamiento del mercado muy restringido en términos históricos. 

Figura 4: Rendimiento mensual acumulado en los últimos 3 años del SP 500 Equal Weight en relación con el SP 500

En el pasado, una alta concentración del mercado en el S&P 500 ha ido seguida de un aumento de la amplitud del mercado, lo que ha beneficiado en periodos más largos a la rentabilidad del S&P 500 Equal Weight frente al índice S&P 500.

Durante 2021, los 7 Magníficos lideraron la rentabilidad, con un 51,5% frente al 28,7% del S&P 500, pero alcanzaron su punto álgido a finales de ese año y revirtieron a la media en 2022. Durante este periodo de reversión a la media, el Equal Weight superó a los 7 Magníficos en un 34%. La misma historia se repitió en 2023, y los 7 Magníficos representaron el 61% de la rentabilidad del mercado hasta junio de 20244. En el Q3 2024, el mercado revisó las valoraciones de la IA y el calendario de materialización de sus expectativas de beneficios; esto, junto con los recortes de tipos de la Fed, llevó a un incremento de la amplitud del mercado y a que las otras 493 empresas del S&P 500 tuvieran un mejor comportamiento que los 7 Magníficos5.

Sin embargo, ahora que la concentración del mercado del S&P 500 se sitúa en máximos históricos y que las valoraciones se han disparado, sigue haciéndose evidente la necesidad de diversificación, y muchos inversores recurren a la ponderación equitativa para diversificar su cartera.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETFs

Ofrecemos a los inversores la posibilidad de elegir entre exposiciones físicas y basadas en swaps al índice S&P 500 Equal Weight. Para obtener más información sobre los riesgos, consulta la documentación legal o haz clic aquí

El Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF emplea una reproducción física; es decir, compra y mantiene todos los componentes del índice S&P 500 Equal Weight en la misma proporción, y se reequilibra trimestralmente, a la par que el propio índice. 

Más información sobre este ETF

El Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF utiliza un enfoque basado en swaps para reproducir el rendimiento del índice. Mantiene una cesta de valores de calidad, que no necesariamente coinciden con los del índice, y utiliza contratos de swap para obtener la rentabilidad del índice.  

Más información sobre este ETF

Invertir en cualquiera de estos fondos implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que replica a un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo.

  • Fuentes

    1Bloomberg, rentabilidad anualizada entre 1989 y 2023.

    2 FactSet, desde 30 de abril de 1999 a 31 de diciembre de 2022.

    3 FactSet, a 31 de octubre de 2005.

    4 FactSet, desde 1 de enero de 2023 a 30 de junio de 2024.

    5 Bloomberg. Las empresas del S&P 500 sin los 7 Magníficos rindieron un 9,6%, frente al 5,4% de esos 7 valores.

    Tabla de rentabilidad a 10 años

    Rentabilidad de los índices (%)

    oct. 2024

    -

    25 de octubre.

    Oct. 2023 -
    Oct. 2024

    Oct. 2022 -
    Oct. 2023

    Oct. 2021 -
    Oct. 2022

    Oct. 2020 -
    Oct. 2021

    Oct. 2019 -
    Oct. 2020

    Oct. 2018 -
    Oct. 2019

    Oct. 2017 -
    Oct. 2018

    Oct. 2016 -
    Oct. 2017

    Oct. 2015 -
    Oct. 2016

    3 años a Oct. 2025

    5 años a Oct. 2025

    Rentabilidad total neta del S&P 500

    20,98%

    37,42%

    9,59%

    -15,01%

    42,29%

    9,09%

    13,63%

    6,73%

    22,87%

    3,83%

    82,20%

    120,34%

    Rentabilidad total neta del S&P 500 Equal Weight

    7,98%

    31,35%

    -1,32%

    -10,35%

    48,51%

    -0,06%

    12,13%

    3,99%

    19,72%

    5,04%

    39,94%

    86,31%

    Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas. Fuente: Bloomberg e Invesco, rentabilidades a 31 de octubre de 2024. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

