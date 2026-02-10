Artículo

¿Qué son las opciones? ¿Cómo generan rentas?

10 de febrero de 2026
Invesco
Varias tarrinas de helado vistas desde arriba, de diversos colores y sabores, colocadas unas junto a las otras.

Principales conclusiones

Un derecho, no una obligación

1

Cuando compras una opción, te otorga el derecho de comprar o vender un activo a un precio fijo y en una fecha concreta.

Estrategias de rentabilidad

2

Una estrategia de renta variable que use opciones puede llegar a generar rentas estables sin perder la exposición a las acciones.

Herramientas estratégicas

3

Las opciones ofrecen varias ventajas potenciales a una cartera de inversión, como una mayor flexibilidad y capacidad de gestionar el riesgo, pero conllevan sus propios retos, sobre todo para los inversores novatos.

Las opciones son instrumentos financieros versátiles que se pueden utilizar para generar rentas, gestionar el riesgo y potenciar la rentabilidad. Entender cómo funcionan, así como sus posibles riesgos y ventajas, es crucial para cualquier inversor que desee incorporarlas a su cartera.

Es probable que la mayoría de los inversores que están familiarizados con ellas las entiendan como un mecanismo de compra. Si crees que el precio de un activo va a subir, puedes adquirir una opción de compra que te da el derecho de comprar el activo que te interesa en el futuro a un precio fijo. Si esperas que su precio baje, puedes comprar una opción de venta, que te otorgará el derecho de venderla a un precio acordado.

Sin embargo, los fondos de cobertura y otros gestores profesionales de inversiones pueden utilizarlas de otras maneras. Con frecuencia, las venderán como parte de su estrategia, y usarán la prima (el precio de la opción) para generar una rentabilidad potencialmente mayor. Si el activo no alcanza el precio de ejercicio a la fecha de vencimiento, la opción pierde todo su valor, y el vendedor se queda con la totalidad de la prima.

¿Qué son las opciones?

Una opción es un contrato entre dos personas por el derecho a negociar con un activo concreto a un precio determinado, con una fecha límite. El activo subyacente puede ser una materia prima, una acción, un bono, un índice o cualquier otra cosa que se pueda estandarizar. 

Muchas opciones se liquidan en efectivo. Por ejemplo, si una persona adquiere una opción de compra del índice S&P 500 y la ejerce, recibirá el pago al contado. Por el contrario, el vendedor de una opción de compra tendrá que abonar ese pago si el comprador ejerce la opción.

Cabe aclarar que un contrato de opciones no se celebra entre dos personas. Las opciones se negocian en una bolsa, donde las órdenes de compra y venta se concilian de manera automática. La administración del contrato la lleva una cámara de compensación, que es la que trata directamente con cada parte. Las cámaras de compensación monitorizan todas las posiciones del contrato (quién tiene qué) y los márgenes requeridos. 

Esta comunicación de marketing está dirigida exclusivamente a inversores profesionales. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

¿Qué son las opciones? 

[En la pantalla: “Invertir en opciones conlleva riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores”]

Cada vez más inversores incluyen opciones en sus carteras, dada su utilidad para generar rentas y reducir el riesgo, entre otras ventajas.

Tanto los compradores como los vendedores de opciones pueden obtener beneficios en función del contexto de mercado.

Entonces, ¿cómo funcionan?

Una opción de compra [en la pantalla aparecen el título y el primer punto] otorga a su tenedor el derecho a adquirir un activo, por ejemplo, una acción, a un precio determinado, llamado precio de ejercicio.

El inversor paga una prima por la opción de compra porque cree que, en una fecha determinada, el activo tendrá un valor superior al precio de ejercicio.

Si es así [en la pantalla aparece el segundo punto], el comprador puede obtener un beneficio comprando el activo al precio de ejercicio y vendiéndolo al precio de mercado.

[Aparece el tercer punto en pantalla] Si el valor del activo no alcanza el precio de ejercicio, el vendedor de la opción obtiene como beneficio la prima que ha pagado el comprador.

Pongamos que una acción se está negociando a 50 $.

El comprador adquiere una opción de compra con un precio de ejercicio de 55 $.

Si la acción sube a 60 $ antes del vencimiento de la opción, el comprador puede comprarla al precio de ejercicio de 55 $ y revenderla al precio de mercado de 60 $, con el correspondiente beneficio.

Sin embargo, si el valor no llega al precio de ejercicio de 55 $, el vendedor saldrá ganando al quedarse con la prima que ha pagado el comprador.

Una opción de venta [en la pantalla aparecen el título y el primer punto] otorga a su tenedor el derecho a vender un activo al precio de ejercicio.

El inversor paga una prima por la opción de venta porque cree que, en una fecha determinada, el activo tendrá un valor inferior al precio de ejercicio.

Si es así [en la pantalla aparece el segundo punto], el comprador puede obtener un beneficio comprando el activo al precio de mercado y vendiéndolo al precio de ejercicio.

[Aparece el tercer punto en pantalla] Si el valor del activo supera el precio de ejercicio, el vendedor de la opción obtiene como beneficio la prima que ha pagado el comprador.

Pongamos que una acción se está negociando a 50 $.

El comprador adquiere una opción de venta con un precio de ejercicio de 45 $.

Si la acción baja a 40 $ antes del vencimiento de la opción, el comprador puede comprarla al precio de mercado de 40 $ y revenderla al precio de ejercicio de 45 $, con el correspondiente beneficio.

Sin embargo, si el valor de la acción supera el precio de ejercicio de 45 $, el vendedor saldrá ganando al quedarse con la prima que ha pagado el comprador.

Si quieres operar con opciones, podemos ayudarte. Hoy en día es más fácil que nunca invertir en estrategias de opciones gestionadas por profesionales, gracias a productos cotizados como las Income Advantage Strategies de Invesco. 

¿Qué es el margen?

Cuando compras una opción, lo máximo que puedes perder es la prima que hayas pagado por ella. Ese es el riesgo máximo de dicha opción, y es todo lo que podría exigirte la cámara de compensación como depósito.

En cambio, lo máximo que puede ganar el vendedor de una opción es la prima recibida. Su potencial de pérdida es mucho mayor y, en teoría, en algunos casos hasta podría ser ilimitado. Las cámaras de compensación exigen a los vendedores de opciones un cierto margen en depósito, como protección ante imprevistos. El margen se calcula con una regla definida.

El vendedor de una opción de compra puede reducir su riesgo (y, potencialmente, el margen exigido) si retiene el activo subyacente, es decir, si no negocia con él. Esta simple estrategia se llama “opción de compra cubierta”.

El vendedor de una opción de venta está en una situación diferente, porque retener el activo subyacente no le ayuda en nada. Lo que sí puede hacer es apartar el efectivo que pueda necesitar para comprar el activo si se ejecuta la opción. Esta estrategia se llama "opción de venta garantizada por efectivo". 

¿Cómo generan rentas las opciones?

Cuando un inversor vende una opción, le da al comprador la posibilidad de comprar o vender un activo a un precio fijo en una fecha concreta. A cambio, el vendedor recibe una prima del comprador. Esa prima se trata como una renta. Las estrategias de rentabilidad mediante opciones son capaces de generar rentas mensuales estables, sin perder la exposición a la renta variable. A diferencia de los bonos, la rentabilidad de las opciones es sensible a la volatilidad del mercado de valores y a los precios de ejercicio (porque una volatilidad alta puede incrementar las primas, y viceversa), pero no a los tipos de interés ni a las decisiones de los bancos centrales. 

Esta comunicación publicitaria está dirigida exclusivamente a inversores profesionales y clientes cualificados/inversores especializados. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

¿Cómo generan rentas las opciones?

[En la pantalla: “Invertir en opciones conlleva riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores”]

Cada vez más inversores incluyen opciones en sus carteras como un recurso adicional para generar rentas.

¿Cómo funcionan las opciones, y en qué difieren de otros tipos de inversiones?

Cuando un inversor compra una opción, está adquiriendo el derecho a comprar o vender un activo, como una acción, a un precio fijo, que se conoce como “precio de ejercicio”, en una fecha concreta.

Al otro lado de la transacción está el vendedor de la opción. El vendedor le cobra una prima al vendedor, que se trata como una renta.

La renta que generan las opciones no depende de los mismos factores que influyen en los bonos o las acciones que pagan dividendos.

Por ejemplo, los bonos tradicionales están expuestos al riesgo de los tipos de interés, mientras que las opciones sobre acciones pueden ofrecer una rentabilidad atractiva que no depende de los tipos de interés ni de las decisiones de los bancos centrales.

En cambio, cualquier beneficio que puedas obtener vendiendo una opción sobre una acción dependerá de su precio de ejercicio, así como de las expectativas de volatilidad del mercado de valores. 

Cuando dicha volatilidad es alta, las primas de las opciones suben, y, con ellas, la rentabilidad, como compensación por la mayor volatilidad esperada para el activo subyacente. La variabilidad de precios aumenta las probabilidades de que el valor del activo sobrepase el precio de ejercicio, en cuyo caso el comprador de la opción podría pedirle al vendedor que vendiera el activo, con lo que este perdería la potencial ganancia.

Las estrategias de rentabilidad mediante opciones son capaces de generar rentas mensuales estables, sin perder la exposición a la renta variable.

Si quieres operar con opciones, podemos ayudarte. Hoy en día es más fácil que nunca invertir en estrategias de opciones gestionadas por profesionales, gracias a productos cotizados como las Income Advantage Strategies de Invesco. 

¿Cuáles son las ventajas de las opciones?

Además de las ventajas que ya hemos comentado, las opciones pueden tener otros usos, como estos cinco:

  1. Apalancamiento: Las opciones permiten controlar una posición grande con una inversión relativamente pequeña. Este apalancamiento puede multiplicar la rentabilidad potencial y permitir que un inversor se beneficie de las fluctuaciones de los precios sin comprometer grandes cantidades de capital.
  2. Cobertura: Las opciones pueden usarse como protección frente a potenciales pérdidas en la cartera. Por ejemplo, las opciones de venta pueden compensar o cubrir las bajadas de valor de sus activos subyacentes.
  3. Especulación: Adquirir opciones de compra o de venta permite apostar por la subida o la bajada de los precios sin invertir en el activo subyacente, con la posibilidad de lograr elevados beneficios si se acierta.
  4. Flexibilidad: Las opciones ofrecen un abanico de estrategias para diferentes condiciones de mercado y objetivos de inversión, ya se trate de conseguir rentabilidades conservadoras o más agresivas.
  5. Gestión de riesgos: Las opciones se pueden utilizar para ajustar estratégicamente el perfil de riesgo de una cartera, gestionando la exposición a la volatilidad del mercado, los cambios en los tipos de interés y otros tipos de riesgo.

¿Qué riesgos tienen las opciones?

Las opciones no están en absoluto libres de riesgo, sobre todo para los inversores novatos. He aquí cinco riesgos inherentes: 

  1. Complejidad: Operar con opciones exige comprender en profundidad distintas estrategias, condiciones de mercado y modelos de precios, factores que pueden abrumar a un inversor inexperto.
  2. Pérdida de valor en el tiempo: Las opciones son vulnerables al paso del tiempo, pues su valor disminuye según se acerca la fecha de vencimiento. Aun cuando el valor del activo subyacente suba, si esa subida es lenta, la opción puede perder valor.
  3. Riesgo de apalancamiento: Si bien el apalancamiento puede amplificar las ganancias, también puede hacer lo mismo con las pérdidas. Los inversores que usan opciones para apalancar sus posiciones pueden enfrentarse a pérdidas significativas si el mercado se mueve en su contra. Así pues, puede ser recomendable cubrir las opciones para gestionar el riesgo de apalancamiento.
  4. Problemas de liquidez: Las opciones sobre activos subyacentes poco demandados pueden tener baja liquidez. Esto puede complicar la apertura o el cierre de posiciones a los precios deseados, por lo que el resultado de una operación podría ser desfavorable.
  5. Costes y comisiones: Negociar con opciones puede implicar comisiones y costes de operación más altos que los de otras inversiones, sobre todo si los activos subyacentes tienen poca liquidez. Estos costes adicionales pueden reducir los beneficios potenciales y complicar las operaciones frecuentes.

Esta comunicación publicitaria está dirigida exclusivamente a inversores profesionales y clientes cualificados/inversores especializados. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

¿Cómo ayudan las opciones con el riesgo de caída?

[En la pantalla: “Invertir en opciones conlleva riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores”]

Generar rentas al mismo tiempo que se limita el riesgo de caída es una perspectiva atractiva para muchos inversores en bolsa. Vender opciones sobre una parte de tu cartera de acciones puede ayudar a alcanzar ese objetivo.

Cuando vendes una opción sobre una acción, el comprador paga una prima que te ayuda a compensar una potencial pérdida en tu cartera si caen los precios de las acciones. En ese caso, la prima recibida puede ayudarte a compensar parte de las pérdidas en la cartera de acciones. Esto se debe a que la prima actúa como un colchón frente al descenso de valor de las acciones.

A cambio de ese ingreso por adelantado y la mitigación del riesgo de caídas, tu cartera de acciones tendría menos potencial alcista, ya que el comprador de la opción tendrá derecho a comprar parte de tus acciones si alcanzan un precio determinado. Si el precio de las acciones sube hasta un cierto nivel (el precio de ejercicio), el comprador de la opción tiene derecho a comprar tu acción a ese precio. Por tanto, perderás la ocasión de conseguir un mayor beneficio potencial en caso de que el precio de las acciones aumentase considerablemente.

Si te atrae la perspectiva de generar rentas mensuales estables y mitigar el riesgo bursátil sin perder exposición a la renta variable, podemos ayudarte a utilizar opciones.  Hoy en día es más fácil que nunca invertir en estrategias de opciones gestionadas por profesionales, gracias a productos cotizados como las Income Advantage Strategies de Invesco. 

¿Cómo puedo comprar y vender opciones?

Un inversor que entienda las opciones y desee incluirlas en su cartera puede obtener exposición de diferentes maneras. 

  1. Operar con opciones personalmente: Un inversor puede comprar y vender opciones a través de un bróker online o de una plataforma especializada en opciones. Para ello, deberá solicitar un permiso, que podría requerir determinados criterios y pasar una prueba.
  2. Profesionales de las finanzas: Si te interesa un enfoque menos directo, puedes trabajar con un profesional de las finanzas que tenga experiencia operando con opciones, que podría ayudarte a desarrollar y ejecutar estrategias de opciones ajustadas a tus necesidades y tu tolerancia al riesgo.
  3. ETFs de opciones: Los ETFs que usan estrategias de opciones pueden ser un método diversificado y más sencillo para añadir opciones a tu cartera. Nuestro Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF está gestionado por profesionales que utilizan las opciones para aumentar potencialmente la rentabilidad, generar rentas y gestionar el riesgo.

Esta comunicación publicitaria está dirigida exclusivamente a inversores profesionales y clientes cualificados/inversores especializados. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

¿En qué se tiene que fijar un inversor a la hora de elegir un ETF de opciones?

[En la pantalla: “Invertir en opciones conlleva riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores”]

Los ETFs de opciones son capaces de generar rentas mensuales estables, sin perder la exposición a la renta variable.

Sin embargo, no todos los ETFs de opciones son iguales. Entre ellos hay diferencias de funcionamiento que pueden afectar a sus resultados.

Así pues, ¿en qué se tiene que fijar un inversor a la hora de elegir un ETF de opciones? He aquí tres puntos a considerar:

Precios de ejercicio

Ante todo, hay que señalar que muchos gestores de opciones dejan que sus rentabilidades fluctúen con la volatilidad del mercado. En cambio, los Income Advantage ETFs de Invesco ajustan activamente los precios de ejercicio según la volatilidad del mercado con el fin de ofrecer rentabilidades más estables a los inversores.     

Opciones de compra y de venta

En segundo lugar, hay ETFs que solo venden opciones de compra o de venta, a diferencia de nuestros ETFs, que venden ambas. Combinar los dos tipos de opciones nos ayuda a equilibrar la participación en el mercado y la compensación de la rentabilidad en diferentes escenarios de volatilidad del mercado.

Títulos vinculados a acciones  

Por último, hay varias formas de poner en práctica una estrategia de opciones. Nuestros ETFs usan títulos vinculados a acciones, también llamados ELNs por sus siglas en inglés, que son instrumentos financieros que combinan características de las acciones y de las opciones en un solo título. Ofrecen las ventajas tanto de las inversiones en acciones como de sus derivados, como las opciones de compra y de venta, y tienen varias características que nos parecen atractivas.  

Contacta con tu representante de Invesco para saber más sobre cómo los Income Advantage ETFs de Invesco te pueden proporcionar un flujo estable de rentas mensuales sin perder exposición al mercado de renta variable.

Consideraciones de riesgo Contacte con nuestro equipo de Invesco ETFs para más información: Para obtener más información sobre los riesgos, consultar los documentos legales. Fluctuación del valor: Equity Linked Notes, Options Risk, Use of Derivatives, Country Concentration, Securities Lending. Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que reproduce un índice, y no los activos subyacentes que posee el fondo.

Terminología

Entremos en lo que significan algunos términos habituales:

Opción de compra: Como indica su nombre, permite adquirir el activo subyacente y otorga al inversor el derecho de comprar el activo, mientras que el vendedor tiene la obligación de venderlo si se ejecuta la opción.

Opción de venta: Se trata de un título que permite vender un activo subyacente y otorga al inversor el derecho a vender el activo, mientras que el vendedor tiene la obligación de comprarlo si se ejecuta la opción.

Prima: El precio de la opción, acordado entre comprador y vendedor. Ten en cuenta que la prima de la opción es independiente del precio de ejercicio. Tiene dos componentes: el valor intrínseco y el valor temporal (que se definen más abajo).

Precio de ejercicio: El precio al que se venderá el activo subyacente si se ejercita la opción. Los precios de ejercicio se establecen a intervalos estandarizados, según las especificaciones del contrato.

Mes de vencimiento: El mes en el que expira el contrato de la opción. Los meses los establece la bolsa, y se pueden encontrar en las condiciones del contrato.

Fecha de vencimiento: La fecha exacta en la que vence la opción.

Larga: La posición de la persona que compra la opción (las opciones, tanto de compra como de venta, pueden ser largas).

Corta: La posición de la persona que vende la opción (las opciones, tanto de compra como de venta, pueden ser cortas).

ATM: Son las siglas de la expresión inglesa “at the money”, que alude a una opción con un precio de ejercicio igual al precio del activo subyacente en el momento de la compraventa.

ITM: Son las siglas de la expresión inglesa “in the money”, que alude a una opción que tiene un valor positivo si se ejercita al momento; por ejemplo, una opción de compra con un precio de ejercicio menor que el precio del activo subyacente en el momento de la compraventa.

OTM: Son las siglas de la expresión inglesa “out of the money”, que alude a una opción que no tiene valor si se ejercita al momento; por ejemplo, una opción de compra con un precio de ejercicio mayor que el precio del activo subyacente en el momento de la compraventa.

Valor intrínseco: El margen por el que la opción está “in the money”, es decir, la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del activo subyacente de una opción ITM. Las opciones ATM y OTM no tienen valor intrínseco.

Valor temporal: El valor de una opción después de descontar su valor intrínseco. Lo determinan el comprador y el vendedor (lo que creen que vale la opción), y puede depender de la volatilidad (ver más abajo) y de los días que falten para el vencimiento. 

Pérdida de valor en el tiempo: Si los demás factores no varían, el valor temporal de una opción descenderá según pasa el tiempo, con mayor velocidad cuanto más cerca esté la fecha de vencimiento.

Volatilidad: Una medida de la fluctuación del precio del activo subyacente. El precio de una opción aumentará en paralelo a la volatilidad del activo subyacente, y descenderá si la volatilidad baja.

Opciones americanas: Aquellas que se pueden ejercitar en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento.

Opciones europeas: Aquellas que se pueden ejercitar solamente en la fecha de vencimiento.

Contenido relacionado

Vista aérea de un aparcamiento circular rodeado de plantas y atravesado por caminos.

ETC ETF Snapshot: Cierre del año al alza

Por Invesco

Comunicación de Marketing. Solo para inversores profesionales en España. Capital en riesgo. Los ETFs europeos experimentaron un sólido impulso en 2025, cuando recibieron flujos por valor de 98.000 mill. USD en Q4 2025, lo que llevó hasta una cifra récord de 373.000 mill. USD los nuevos activos netos de todo el año. Descubre cómo los inversores en ETFs están posicionando sus carteras y las últimas tendencias en el mercado de ETFs europeos.

20 de enero de 2026

  • Riesgos de inversión

    Para obtener más información sobre los riesgos, consultar los documentos legales.

    Fluctuación del valor: El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Renta variable: El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

    Riesgo de concentración:El fondo invierte en una región geográfica concreta, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del fondo respecto a un fondo con un mandato de inversión geográfico más amplio.

    Use of Derivatives Risk: The Fund uses derivatives as part of the Income Generation Component which is intended to provide income. However, there is no guarantee that the use of derivatives will achieve this. The Fund may forego some capital appreciation potential, while retaining the risk of loss should the price of the underlying Benchmark decline.

    Equity Linked Notes Risk: Investments in ELNs are susceptible to the risks of their underlying instruments, which could include management risk and market risk. ELNs are also subject to certain debt securities risks, such as interest rate and credit risks. An ELN investment is also subject to counterparty risk, which is the risk that the issuer of the ELN will default or become bankrupt and the Fund may not be repaid the principal amount of, or income from, its investment. ELNs may also be less liquid than more traditional investments

    Options Risk: Las opciones u opciones sobre contratos de futuros están sujetas a riesgo de correlación, ya que puede existir una correlación imperfecta entre las opciones y los valores o los mercados de contratos, lo que puede provocar que una operación determinada no alcance sus objetivos. Exchanges can limit the number of positions that can be held or controlled by the Fund or the Sub-Investment Manager, thus limiting the ability to implement the Fund’s strategies. Options are also subject to leverage risk and can be subject to liquidity risk.

    Préstamo de valores: El fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo y de no poder vender la garantía que se le proporcionó si el prestatario incumple.

