¿Qué son las opciones? ¿Cómo generan rentas?

¿Qué son las opciones?

Cada vez más inversores incluyen opciones en sus carteras, dada su utilidad para generar rentas y reducir el riesgo, entre otras ventajas.

Tanto los compradores como los vendedores de opciones pueden obtener beneficios en función del contexto de mercado.

Entonces, ¿cómo funcionan?

Una opción de compra [en la pantalla aparecen el título y el primer punto] otorga a su tenedor el derecho a adquirir un activo, por ejemplo, una acción, a un precio determinado, llamado precio de ejercicio.

El inversor paga una prima por la opción de compra porque cree que, en una fecha determinada, el activo tendrá un valor superior al precio de ejercicio.

Si es así [en la pantalla aparece el segundo punto], el comprador puede obtener un beneficio comprando el activo al precio de ejercicio y vendiéndolo al precio de mercado.

[Aparece el tercer punto en pantalla] Si el valor del activo no alcanza el precio de ejercicio, el vendedor de la opción obtiene como beneficio la prima que ha pagado el comprador.

Pongamos que una acción se está negociando a 50 $.

El comprador adquiere una opción de compra con un precio de ejercicio de 55 $.

Si la acción sube a 60 $ antes del vencimiento de la opción, el comprador puede comprarla al precio de ejercicio de 55 $ y revenderla al precio de mercado de 60 $, con el correspondiente beneficio.

Sin embargo, si el valor no llega al precio de ejercicio de 55 $, el vendedor saldrá ganando al quedarse con la prima que ha pagado el comprador.

Una opción de venta [en la pantalla aparecen el título y el primer punto] otorga a su tenedor el derecho a vender un activo al precio de ejercicio.

El inversor paga una prima por la opción de venta porque cree que, en una fecha determinada, el activo tendrá un valor inferior al precio de ejercicio.

Si es así [en la pantalla aparece el segundo punto], el comprador puede obtener un beneficio comprando el activo al precio de mercado y vendiéndolo al precio de ejercicio.

[Aparece el tercer punto en pantalla] Si el valor del activo supera el precio de ejercicio, el vendedor de la opción obtiene como beneficio la prima que ha pagado el comprador.

Pongamos que una acción se está negociando a 50 $.

El comprador adquiere una opción de venta con un precio de ejercicio de 45 $.

Si la acción baja a 40 $ antes del vencimiento de la opción, el comprador puede comprarla al precio de mercado de 40 $ y revenderla al precio de ejercicio de 45 $, con el correspondiente beneficio.

Sin embargo, si el valor de la acción supera el precio de ejercicio de 45 $, el vendedor saldrá ganando al quedarse con la prima que ha pagado el comprador.

Consideraciones de riesgo

El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Las opciones u opciones sobre contratos de futuros están sujetas a riesgo de correlación, ya que puede existir una correlación imperfecta entre las opciones y los valores o los mercados de contratos, lo que puede provocar que una operación determinada no alcance sus objetivos Las bolsas pueden limitar el número de posiciones que el Gestor de Inversiones puede mantener o controlar, lo que puede restringir la capacidad de aplicar las estrategias. Las opciones también están sujetas a riesgo de apalancamiento y pueden estar expuestas al riesgo de liquidez.

Información importante

