Investing: The Big Story

Renta fija Actualización de la renta fija
Los gestores de cartera de Invesco Fixed Income (IFI) analizan los factores que impulsan el grado de inversión en Estados Unidos y cómo están navegando el entorno actual de renta fija. Leer
El podcast sobre inversión de Invesco
En The Big Story analizamos lo que sucede en los mercados y exploramos los hechos que afectan al (a veces desconcertante) mundo de la inversión. En cada episodio, los diferentes expertos del equipo de Invesco abordamos las tendencias que remodelan la economía con el objetivo de desvelar las principales ideas sobre inversión de una forma clara y accesible.
Invertir en small caps tiene el potencial de favorecer a las carteras porque históricamente han aportado una rentabilidad superior y diversificación, gracias a la baja correlación con el resto de la renta variable. En este nuevo episodio, Alberto Granados y Jaime Gea analizan las small caps europeas y las potenciales oportunidades que suponen para los inversores.
En el primer cuatrimestre del año 2025 la bolsa europea se anotó un 5%, una cifra que escala todavía más, hasta el 8%, si tenemos en cuenta solo a los mercados de la eurozona. Alberto Granados y Jaime Gea analizan el contexto de Europa y las potenciales oportunidades que supone esta región para los inversores.
En este nuevo episodio de The Big Story, Fernando Fernández-Bravo y Alberto Granados tratan de dar respuesta a preguntas como: ¿además de crecimiento, que otras ventajas potenciales aportan estas pequeñas compañías a la cartera? ¿Por qué es un buen momento para invertir en small caps?¿Dónde hay más oportunidades?
Laure Peyranne y Macarena Velasco ponen el foco en las empresas más innovadoras del mundo y en el Nasdaq-100 como índice referente para invertir en ellas.
En este nuevo de The Big Story, Jaime Gea y Alberto Granados ponen en foco en los mercados emergentes sin China explorando sus características principales y las potenciales oportunidades de inversión que ofrece.
Fernando Fernández-Bravo y Laure Peyranne repasan las previsiones económicas de Invesco para 2024 poniendo el foco en nuestras previsiones macro y su impacto en las distintas regiones y clases de activos.
¿Qué tienen en cuenta los inversores a la hora de invertir en ESG?¿Qué tipo de exposición prefieren? ¿Cuáles son los vehículos de inversión más populares? Descúbrelo en este nuevo episodio de The Big Story con Macarena Velasco y Laure Peyranne.
En este nuevo episodio de The Big Story, Laure Peyranne y Macarena Velasco analizan las energías limpias y las diferentes opciones que encuentran en el mercado los inversores interesados en invertir en estas energías.
No te pierdas este nuevo episodio en el que Alberto Granados y Jaime Gea repasan para los inversores las últimas novedades en torno a la inversión en value. Además, repasamos las peculiaridades de las dos grandes regiones en las que pensamos podrían estar las mayores oportunidades en value: Asia y Europa.
En este nuevo episodio de The Big Story, Alberto Granados y Fernando Fernandez Bravo analizan las previsiones económicas de Invesco para el segundo semestre del año. Repasamos cuáles son nuestras previsiones macro y su impacto en las distintas regiones y clases de activos.
Lo que llevamos de año se ha convertido en uno de los mejores primeros semestres de la historia del Nasdaq 100. Es el momento adecuado para que desde Invesco, actualmente la gestora de referencia de activos del Nasdaq por volumen de activos gestionados relacionados con el Nasdaq 100, analicemos el índice tecnológico más importante del mundo
Laure Peyranne y Macarena Velasco abordan de una forma sencilla y didáctica las diferentes materias primas según el contexto o el objetivo de cada inversor, cómo integrarlas en las carteras y también la inversión en materia primas a través de ETFs
Asia se posiciona como una de esas joyas ocultas con potencial de dar alegrías a medio y largo plazo a los inversores. Hoy hablaremos de esta oportunidad y de un fondo para intentar aprovecharla, el Invesco Asian Equity Fund
Laure Peyranne y Fernando Fernández-Bravo director repasan la actualidad de la renta fija y sus principales segmentos para proponer a los inversores profesionales diferentes ideas de inversión en renta fija
Descubre el crecimiento, la diversificación y el valor que el sector inmobiliario de la región de Asia y el Pacífico puede brindar a los inversores institucionales en el contexto de incertidumbre bursátil mundial de 2025.
Si eres uno de los millones de inversores que quieren adentrarse en el mundo de los fondos cotizados (ETFs), este artículo sobre los distintos métodos de replicación es para ti.
