Investing: The Big Story

En The Big Story analizamos lo que sucede en los mercados y exploramos los hechos que afectan al (a veces desconcertante) mundo de la inversión. En cada episodio, los diferentes expertos del equipo de Invesco abordamos las tendencias que remodelan la economía con el objetivo de desvelar las principales ideas sobre inversión de una forma clara y accesible.

Invertir en Small Caps en 2025

Invertir en small caps tiene el potencial de favorecer a las carteras porque históricamente han aportado una rentabilidad superior y diversificación, gracias a la baja correlación con el resto de la renta variable. En este nuevo episodio, Alberto Granados y Jaime Gea analizan las small caps europeas y las potenciales oportunidades que suponen para los inversores.

Oportunidades de inversión en Europa

En el primer cuatrimestre del año 2025 la bolsa europea se anotó un 5%, una cifra que escala todavía más, hasta el 8%, si tenemos en cuenta solo a los mercados de la eurozona. Alberto Granados y Jaime Gea analizan el contexto de Europa y las potenciales oportunidades que supone esta región para los inversores.

Small caps: Invertir en empresas pequeñas pero poderosas

En este nuevo episodio de The Big Story, Fernando Fernández-Bravo y Alberto Granados tratan de dar respuesta a preguntas como: ¿además de crecimiento, que otras ventajas potenciales aportan estas pequeñas compañías a la cartera? ¿Por qué es un buen momento para invertir en small caps?¿Dónde hay más oportunidades?

Nasdaq: Invertir en el futuro hoy

Laure Peyranne y Macarena Velasco ponen el foco en las empresas más innovadoras del mundo y en el Nasdaq-100 como índice referente para invertir en ellas.

Invertir en mercados emergentes sin China

En este nuevo de The Big Story, Jaime Gea y Alberto Granados ponen en foco en los mercados emergentes sin China explorando sus características principales y las potenciales oportunidades de inversión que ofrece.

Previsiones económicas para 2024

Fernando Fernández-Bravo y Laure Peyranne repasan las previsiones económicas de Invesco para 2024 poniendo el foco en nuestras previsiones macro y su impacto en las distintas regiones y clases de activos.

¿Qué opinan los inversores sobre ESG y los ETF ESG?

¿Qué tienen en cuenta los inversores a la hora de invertir en ESG?¿Qué tipo de exposición prefieren? ¿Cuáles son los vehículos de inversión más populares? Descúbrelo en este nuevo episodio de The Big Story con Macarena Velasco y Laure Peyranne.

Invertir en los modelos energéticos del futuro

En este nuevo episodio de The Big Story, Laure Peyranne y Macarena Velasco analizan las energías limpias y las diferentes opciones que encuentran en el mercado los inversores interesados en invertir en estas energías.

Invertir en valuation en 2023

No te pierdas este nuevo episodio en el que Alberto Granados y Jaime Gea repasan para los inversores las últimas novedades en torno a la inversión en value. Además, repasamos las peculiaridades de las dos grandes regiones en las que pensamos podrían estar las mayores oportunidades en value: Asia y Europa.

Previsiones económicas para el segundo semestre de 2023

En este nuevo episodio de The Big Story, Alberto Granados y Fernando Fernandez Bravo analizan las previsiones económicas de Invesco para el segundo semestre del año. Repasamos cuáles son nuestras previsiones macro y su impacto en las distintas regiones y clases de activos.

El retorno del Nasdaq

Lo que llevamos de año se ha convertido en uno de los mejores primeros semestres de la historia del Nasdaq 100. Es el momento adecuado para que desde Invesco, actualmente la gestora de referencia de activos del Nasdaq por volumen de activos gestionados relacionados con el Nasdaq 100, analicemos el índice tecnológico más importante del mundo

Las materias primas y su papel en las carteras

Laure Peyranne y Macarena Velasco abordan de una forma sencilla y didáctica las diferentes materias primas según el contexto o el objetivo de cada inversor, cómo integrarlas en las carteras y también la inversión en materia primas a través de ETFs

Oportunidades de inversión en Renta Variable Asiática

Asia se posiciona como una de esas joyas ocultas con potencial de dar alegrías a medio y largo plazo a los inversores.  Hoy hablaremos de esta oportunidad y de un fondo para intentar aprovecharla, el Invesco Asian Equity Fund

Ideas de Inversión en Renta Fija para 2023

Laure Peyranne y Fernando Fernández-Bravo director repasan la actualidad de la renta fija y sus principales segmentos para proponer a los inversores profesionales diferentes ideas de inversión en renta fija

