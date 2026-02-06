Article

Comment améliorer votre portefeuille avec des stratégies de revenu basées sur des options

6 février 2026
Invesco
Une personne portant une lampe frontale se tient à côté d’une tente bleue entre les rochers, regardant un ciel étoilé.

Points importants à retenir

Vise à fournir un revenu régulier

1

Notre ETF Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS est conçu pour générer un revenu plus régulier.

Une source de revenus diversifiée

2

Ces stratégies basées sur des options se comportent différemment des obligations et des actions à dividendes élevés, ce qui ajoute une couche unique de diversification.

Volatilité réduite

3

Une stratégie d’options permet de réduire le bêta et peut ajouter une source de rendement différenciée avec une faible corrélation aux actions, renforçant ainsi la résilience des portefeuilles

Pourquoi envisager un revenu basé sur des options ?

Les investisseurs à la recherche de revenus sont confrontés à un défi familier : trouver le juste équilibre entre rendement et risque. Les sources traditionnelles, telles que les dividendes et les obligations, sont souvent influencées par les taux d’intérêt et les cycles de marché, ce qui rend les flux de revenus moins prévisibles.

L’ETF Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS propose une alternative : une stratégie de revenu basée sur des options qui vise à fournir un revenu élevé et régulier tout en maintenant une exposition à des sociétés innovantes de l’indice Nasdaq-100.

Mais comment l’utiliser dans un portefeuille ? Voici trois façons dont notre ETF peut soutenir différents objectifs :

Objectif 1 : Fournir un revenu régulier pour la construction d’un portefeuille modèle

De nombreuses stratégies axées sur le revenu fluctuent en fonction des conditions de marché, ce qui complique la construction de portefeuille. Notre ETF est conçu pour atténuer ces variations en gérant activement les compromis entre le revenu, la participation au marché et l’atténuation des risques.

La stratégie utilise une approche échelonnée pour les options d’achat couvertes et les options de vente garanties en espèces qui s’adapte à l’environnement du marché. Cette conception dynamique vise à offrir un revenu plus régulier, aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs de rendement définis sans sacrifier leur exposition aux actions axées sur la croissance.

Objectif 2 : Diversifier les sources de revenus au-delà des actions et des obligations

Les flux de revenus traditionnels sont sensibles aux taux d’intérêt et à la politique des banques centrales. En revanche, les revenus basés sur les options sont déterminés par le niveau de volatilité, sans risque de taux d’intérêt. Cela crée une source de rendement différenciée qui peut compléter les actions et les obligations, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis d’un seul facteur de revenu.

En ajoutant cet ETF à leur portefeuille, les investisseurs peuvent introduire une composante de revenu qui se comporte différemment des autres approches à travers les cycles de marché, améliorant ainsi la diversification et potentiellement les rendements ajustés au risque.

Objectif 3 : Réduire ou réallouer l’exposition à un indice boursier large

Certains investisseurs peuvent vouloir réduire leur risque lié aux actions tout en continuant à participer au marché dans une perspective de rendement total. Le simple fait de détenir des liquidités ou d’ajouter davantage d’obligations peut ne pas correspondre aux objectifs à long terme.

La superposition d’options de notre ETF réduit le bêta, offrant une exposition au Nasdaq-100 tout en atténuant la volatilité. La combinaison d’options d’achat couvertes et d’options de vente garanties en espèces permet de maintenir un bêta stable d’environ 0,75 et permet à l’ETF de viser un rendement régulier dans différentes conditions du marché. Cela peut en faire une alternative intéressante aux allocations d’actions traditionnelles.

Un ETF, de multiples avantages : revenus, diversification, résilience

L’ETF Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS est bien plus qu’une simple solution de revenu, c’est un outil flexible pour la construction de portefeuille. En associant l’exposition aux actions à une stratégie d’options, il vise à générer des revenus réguliers, à diversifier les sources de rendement et à réduire le risque, le tout au sein d’un ETF unique et innovant

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

