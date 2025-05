Fonti: ICE, ICE BofA, MSCI, S&P GSCI, LSEG Datastream e Invesco Global Market Strategy Office

Note: le performance passate non sono indicative di pari rendimenti futuri. Dati al 31 ottobre 2024. Il grafico mostra i rendimenti totali degli asset globali nei 12 mesi successivi al primo taglio dei tassi da parte della Fed nel corso di ciascun ciclo di allentamento a partire dal 1989. Poiché non esistono dati per tutti gli asset per ogni ciclo di allentamento, i rendimenti delle obbligazioni high yield e investment grade globali per i cicli del 1989 e del 2005 sono rappresentati da quelli dei titoli statunitensi. Gli indici di riferimento utilizzati per ciascuna asset class sono i seguenti (con le date di inizio del primo ciclo di allentamento per cui sono disponibili dei dati): azioni = MSCI World (giugno 1989), titoli di Stato = indice ICE BofA Global Government (giugno 1989), obbligazioni societarie investment grade = indice ICE BofA Global Corporate (gennaio 2001, sostituito dall’indice ICE BofA US Corporate per i cicli di allentamento iniziati nel giugno 1989 e nel luglio 1995), obbligazioni societarie high yield = indice ICE BofA Global High Yield (gennaio 2001, sostituito dall’indice ICE BofA US High Yield per i cicli di allentamento iniziati nel giugno 1989 e nel luglio 1995), indice del dollaro USA = indice DXY US Dollar (giugno 1989), materie prime = indice S&P GSCI Commodity Total Return (giugno 1989).