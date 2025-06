Da una prospettiva macroeconomica ci aspettiamo che la crescita degli Stati Uniti rimanga resiliente, mentre quella globale dovrebbe accelerare in risposta a un generale allentamento delle condizioni monetarie. Sebbene l’amministrazione Trump non cambi in modo significativo le nostre aspettative di crescita nel breve termine, aumenta la gamma di possibili scenari economici nei prossimi anni. La rielezione di Trump accresce il rischio di discontinuità rispetto allo status quo in diversi ambiti, tra cui commercio globale, alleanze internazionali, immigrazione, efficienza e portata delle agenzie governative, oltre a molti altri ambiti dell’economia e della società americana. Questo cambiamento radicale rappresenta un rischio intrinseco per gli emittenti di prestiti già consolidati, in particolare per coloro che dipendono da regolamentazioni attuali per mantenere i propri ricavi o il proprio vantaggio competitivo. In questo contesto, ci aspettiamo che emergano vincitori e vinti, il che renderà la selezione del credito un fattore cruciale, anche in uno scenario di crescita accelerata.

Prospettive per il mercato CLO nel 2025

Nel 2025, il mercato CLO statunitense dovrebbe proseguire i trend positivi del 2024. La domanda è sostenuta da banche e assicuratori, che favoriscono i titoli CLO, dagli acquisti continui da parte di banche internazionali e dalla nascita di ETF CLO. Inoltre, anche l’emissione di CLO nel settore del credito privato dovrebbe rimanere verosimilmente elevata. Nonostante un’attività di emissione netta moderata a causa di ammortamenti e CLO richiamati, i rifinanziamenti e i reset dovrebbero proseguire a ritmi serrati. L’ulteriore compressione degli spread CLO potrebbe incentivare ancora la domanda, con i differenziali delle CLO sul mercato primario che potrebbero ridursi fino al tasso SOFR +110-120 pb. Il principale rischio per questa previsione rimane l’outlook macroeconomico.

