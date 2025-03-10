Luke Greenwood è Fund Manager del team IFI Europe. È Lead Manager di Invesco Euro Short Term Bond Fund, oltre che dei fondi di credito Buy & Maintain globali e monovalutari. Inoltre, svolge un ruolo chiave nelle decisioni di asset allocation per il credito investment grade europeo e britannico in tutta la piattaforma IFI.



Luke è approdato in Invesco nel 2000 ed entrato nel team IFI nel 2004, concentrandosi inizialmente sui mercati dei titoli di Stato di Regno Unito, Canada e Giappone, per poi specializzarsi nei mercati del credito. Ha acquisito una notevole esperienza nei mercati globali delle obbligazioni societarie occupandosi di ricerche sul credito nel settore bancario del Regno Unito, automobilistico e della difesa in Europa e gestendo portafogli di un'ampia gamma di fondi obbligazionari, da short duration a total return.



Luke vanta oltre 25 anni di esperienza nei mercati finanziari. Originario dell’Australia, dove ha iniziato la carriera presso Westpac e, successivamente, State Street a Sydney; si è poi trasferito nel Regno Unito. Ha conseguito un Executive MBA presso la City University London, Bayes Business School.