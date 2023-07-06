Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Un mondo. Un ETF. Semplice.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Azioni globali, in parole semplici.

Che si tratti di risparmiare per la terza età, estinguere un mutuo o qualsiasi altro obiettivo futuro, l'investimento in azioni è uno dei modi più efficaci per generare una crescita nel lungo termine. Tuttavia, il valore delle azioni può scendere come salire. Ed è qui che entra in gioco la diversificazione. Distribuire il proprio denaro su più titoli può contribuire ad attenuare gli alti e bassi rispetto ad investire in singole azioni. La domanda è: come fare per investire in diversi tipi di società in diverse parti del mondo, in modo semplice ed economico?

Il nostro Invesco FTSE All-World UCITS ETF consente di avere un accesso immediato a:

4000+ società

in 49 mercati sviluppati ed emergenti

Per lo 0,15% annuo

    Con il mondo a portata di mano, le possibilità sono illimitate.

    Scopri il nostro nuovo ETF che investe fisicamente nei titoli dell'indice FTSE All-World.
Il motivo che spinge molte persone a investire è aumentare le proprie disponibilità finanziarie, in modo da poterle utilizzare in un secondo tempo per soddisfare un’esigenza finanziaria. Ma come fare in pratica? Scopri come si sono comportati i diversi tipi di investimento nel corso degli anni e perché potrebbe essere ragionevole distribuire i tuoi investimenti in tutto il mondo e mantenere i costi contenuti. 

Leggi le informazioni sul prodotto riportate qui di seguito insieme ai rischi associati all’investimento.

Perché Invesco?

Siamo una delle principali società di gestione degli investimenti del mondo. L'investimento non è solo parte della nostra attività. È la nostra unica attività. Il nostro principale obiettivo è aiutare gli investitori a conseguire i loro obiettivi finanziari. Può sembrare semplice, ma richiede dedizione e molto impegno.

Siamo uno dei maggiori fornitori di ETF al mondo, con oltre 438 miliardi di dollari di patrimonio gestito, e ci dedichiamo agli investimenti in ETF dal 2002.1

Le nostre competenze nel mondo degli investimento e la nostra cultura dell'innovazione ci consentono di trovare nuove opportunità per gli investitori e di migliorare la performance delle esposizioni agli ETF core.

Offriamo un'ampia gamma di ETF efficienti e a basso costo che offrono un'esposizione a strategie globali, regionali, tematiche ed ESG, per trovare la soluzione per qualsiasi tuo obiettivo finanziario futuro.

FTSE All-World UCITS ETF

FAQ sugli investimenti in ETF

Una strategia che mira a ridurre il rischio combinando investimenti di tipo diverso.

Sono le azioni delle società quotate in borsa.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF investe nei titoli fisici dell'indice FTSE All-World. Questa operazione è nota come replica fisica. 

Un ETF fisico replica l'indice acquistando e detenendo un portafoglio di titoli che corrisponde alla composizione dell'indice. Un ETF fisico può replicare un indice tramite un campionamento oppure una replica totale.

L'ETF detiene un campione di titoli dell'indice che è previsto abbiano una performance simile a quella dell'indice stesso, il cosiddetto campionamento. L'obiettivo del campionamento è replicare quanto più possibile la performance dell'indice, riducendo al contempo i costi altrimenti associati alla detenzione dell’insieme dei titoli dell'indice (replica completa).

L'inclusione di mercati emergenti può offrire un'esposizione a società destinate a trarre vantaggi da opportunità di crescita elevata. Con i mercati sviluppati, l'esposizione è maggiormente verso società più consolidate, che tendono ad avere modelli di crescita più stabili. Questa combinazione consente di investire nel meglio dei due mondi.  Tuttavia, il rischio è maggiore rispetto a un ETF che investe solo nei mercati sviluppati.

Accumulazione  Un fondo reinveste i redditi ricevuti nel fondo stesso, senza distribuire alcun reddito agli investitori.

Distribuzione –  Il reddito generato dagli investimenti effettuati dal fondo viene rimborsato agli investitori a cadenze prestabilite, ad esempio trimestralmente.

Gli investitori possono cercare di ridurre l'impatto delle fluttuazioni valutarie sulla performance dell'investimento investendo nella versione con copertura valutaria di determinati fondi. 

Un Exchange Traded Fund (ETF) è un veicolo di investimento collettivo che detiene azioni che possono essere negoziate in borsa come le normali azioni.

Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, come definiti da una serie di Direttive dell’Unione Europea. Le direttive prevedono un quadro normativo ai cui sensi i fondi autorizzati in uno stato UE possono essere commercializzati in tutta l’UE. 

Similitudini


Esposizione offerta? – Entrambi offrono esposizioni diversificate alle principali asset class.

Prodotti regolamentati? – Sì, si tratta principalmente di fondi UCITS.
 

Differenze
 

Come si acquistano? –  Gli ETF possono essere acquistati tramite un agente di borsa o su una piattaforma di trading, mentre i fondi comuni di investimento devono essere acquistati direttamente dalla società di gestione del fondo.

Dove si possono comprare? – Gli ETF possono essere acquistati in tempo reale, quando la borsa è aperta, mentre i fondi comuni di investimento possono essere comprati o venduti al massimo una volta al giorno.

Con quale frequenza vengono negoziati? – – Gli ETF sono scambiati in tempo reale, mentre i fondi comuni di investimento sono quotati una volta al giorno.

Quanto sono trasparenti? – Gli ETF sono estremamente trasparenti: le partecipazioni sono pubblicate quotidianamente sul sito web del fornitore, mentre per i fondi comuni di investimento le condizioni variano.

Vantaggi


Costi di gestione contenuti – Gli ETF tendono a essere più economici della maggior parte degli altri fondi.

Facilità di negoziazione – Gli ETF possono essere negoziati in tempo reale quando le borse sono aperte. Questa potrebbe costituire una caratteristica interessante per gli investitori che cercano una maggiore flessibilità per l’acquisto e la vendita dei loro investimenti.

Trasparenza – Gli ETF sono estremamente trasparenti e di norma divulgano quotidianamente l'elenco completo delle partecipazioni sul sito web del proprio fornitore.

 

Rischi


Tracking difference: Gli ETF possono non replicare perfettamente un indice. La differenza tra il rendimento del fondo e quello dell'indice è nota come "tracking difference".

Rischio capitale: Come qualsiasi altro prodotto d'investimento, il valore di un ETF può diminuire o aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l'importo investito.

  • Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo può utilizzare Stock Connect per accedere ad Azioni A cinesi negoziate nella Cina continentale. Ciò può comportare rischi di liquidità e rischi operativi aggiuntivi, inclusi rischi di regolamento e insolvenza, rischio di regolamentazione e rischio di guasto del sistema.

  • Dati al 31 maggio 2023, salvo ove diversamente specificato.

    l presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

    Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche.

    Le quote/azioni degli UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono di solito essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. Gli investitori devono acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano quote/azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Per ulteriori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di consultare i Documenti di informazione chiave per gli investitori specifici per ogni classe di azioni (disponibili in lingua locale), il bilancio e il Prospetto informativo, disponibili sul sito http://www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile al seguente link http://www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può porre fine agli accordi di marketing.

    Indice Invesco FTSE All-World UCITS ETF (il “Fondo”) è stato sviluppato unicamente da Invesco. Il “Fondo” non è in alcun modo connesso o sponsorizzato, approvato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dagli organismi di investimento del gruppo (collettivamente l’”LSE Group”). FTSE Russell è una denominazione commerciale di alcune delle società del LSE Group. Tutti i diritti sul FTSE All-World Index (l’”Indice”) sono assegnati alla relativa società dell’LSE Group proprietaria dell’Indice. FTSE®, ICB® sono marchi commerciali delle società di London Stock Exchange Group d ed sono utilizzati da qualsiasi altra società dell’LSE Group su licenza. L’Indice è calcolato da o per conto di FTSE International Limited o da sue affiliate, agenti o partner. LSE Group non accetta qualsivoglia responsabilità verso una persona derivante da (a) l’utilizzo dell’Indice, l’affidamento all’Indice o l’errore nell’Indice, o (b) l’investimento nel Fondo o la gestione del Fondo. LSE Group non esprime alcuna pretesa, previsione, garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che potrebbero essere ottenuti dal Fondo o all’idoneità dell’Indice per le finalità previste da Invesco.

    Il presente documento è stato comunicato da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

    EMEA 2946793/2023