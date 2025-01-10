Fondi a gestione attiva

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV di Invesco Funds è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV di Invesco Funds e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In considerazione del fatto che i proventi derivanti da titoli di stato italiani, da titoli ad essi equiparati e da titoli di debito emessi da stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (c.d. Paesi “White List”) sono soggetti ad imposizione nella misura del 12,5%, al fine di non penalizzare i partecipanti ai Comparti della SICAV* che hanno investimenti nei titoli di cui sopra, si fa presente che é stato previsto apposito meccanismo di ponderazione volto ad assicurare l'invarianza della tassazione nella misura del 12,5% dei proventi rivenienti da predetti titoli.