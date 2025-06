Lavoriamo con una vasta gamma di market-maker, broker e partecipanti autorizzati (AP) che commerciano i nostri prodotti per aumentare la liquidità e ridurre i costi di negoziazione dei nostri prodotti a beneficio di tutti i nostri investitori.

We work with an extensive range of market-makers, brokers and Authorised Participants (APs), and look for ways to increase liquidity and lower trading costs by monitoring secondary market activity and ensuring efficient effective markets in Invesco ETFs.