Benut transformerende langetermijntrends met ons aanbod van thematische ETF 's en actief beheerde fondsen door te beleggen in thema’s zoals artificiële intelligentie, metaverse en schone energie.

Vrouw die in het avondlicht een mobiele smartphone gebruikt met kleurrijke achtergrond

Gerichte exposure

Mik op sterk groeiende thema’s zoals cyberveiligheid, defensie en artificiële intelligentie (AI).

Diversificatie

Blootstelling aan toonaangevende innovatieve bedrijven, ongeacht sectorclassificatie.

Voordelige ETF’s

Krijg efficiënte, flexibele en voordelige toegang met de thematische ETF’s van Invesco.

Blootstelling aan toekomstgerichte thema’s dankzij onze ETF’s

Ontdek de transformerende kansen van schone energie en technologische innovatie via ons gespecialiseerde ETF-aanbod, dat speciaal werd ontwikkeld om u toegang te geven tot de baanbrekende ontwikkelingen en sterk groeiende domeinen die onze toekomst vormgeven.

  • Lees alle beleggingsrisico’s hieronder. De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.

Een persoon die een virtual reality headset en controllers gebruikt, interageert tijdens een workshop met holografische digitale beeldschermen.

Ontdek de metaverse

Technologie heeft de ‘vierde’ industriële revolutie tot stand gebracht en is van oudsher een motor van economische groei. Ontdek de metaverse en artificiële intelligentie, en de rol die beide zullen spelen in de volgende fase van deze transformatie. 

Veelgestelde vragen over thematisch beleggen

Een themafonds belegt in bedrijven die een rechtstreekse band hebben met een langetermijntrend of -transitie. Deze aanpak beperkt het concentratierisico van beleggen in individuele bedrijven en biedt tegelijk een preciezere blootstelling aan het thema dan beleggen in traditionele sectoren. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit waar een bedrijf gevestigd is of in welke sector het toevallig werd geclassificeerd. Hoewel een thema zowat elke trend kan omvatten die u zich maar kunt indenken, zijn de meest succesvolle thema’s toch duidelijk definieerbaar, belegbaar, inkomstengenererend en gericht op de lange termijn.

Een gediversifieerde portefeuille omvat meestal zowel kern- als niet-kernparticipaties; themafondsen behoren tot die laatste categorie. Omdat themafondsen geconcentreerder en gerichter zijn dan brede indexfondsen, zijn ze doorgaans ook volatieler - in het bijzonder op kortere termijnen. Over een langere termijn bekeken, hebben ze echter het potentieel om de evolutie van het thema te benutten. Ze worden vaak als een meer gedifferentieerde en minder gecorreleerde rendementsbron gezien. Sommige beleggers zouden themafondsen als strategische posities naast de kernparticipaties in hun portefeuille kunnen gebruiken, waarbij traditionele sectoren dan tactischer kunnen worden gebruikt om in te spelen op marktomstandigheden die eerder verband houden met korte termijnen.

Nadat een thema is geïdentificeerd, is het belangrijk om uit te zoeken hoe het zo efficiënt mogelijk kan worden benut. Omdat heel wat thema's relatief nieuw zijn en bovendien snel evolueren, hebt u iemand met expertise binnen dat specifieke domein nodig om de mogelijkheden en waardevolle vooruitzichten te identificeren. Deze expertise kan van een van onze eigen Invesco-beleggingsteams komen of kan voortvloeien uit een partnerschap met een gespecialiseerd indexeringsbedrijf.

  • Beleggingsrisico’s

    Voor volledige informatie over de risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten.

    De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.

    Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische documenten. Informatie over duurzaamheidsaspecten is te vinden op www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in passief beheerd indexvolgend fonds en niet in bepaalde onderliggende activa.

    Waardeschommeling: De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dat kan deels worden veroorzaakt door veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

    Aandelen: De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals de activiteiten en resultaten van de emittent, en de algemene en regionale economische en marktsituatie. Daardoor kan het fonds in waarde schommelen.

    Concentratierisico: Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds.

    Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF en Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

    Deze strategie gaat transacties aan waardoor ze wordt blootgesteld aan het risico dat de tegenpartijen in die transacties failliet gaan of anderszins in gebreke blijven.

    Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF en Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

    Gebruik van derivaten om een index te volgen Of het fonds de prestaties van de benchmark kan repliceren, hangt af van de tegenpartijen en of zij permanent het rendement van de benchmark kunnen leveren in lijn met de swapovereenkomsten en kan ook worden beïnvloed door een eventueel verschil tussen de prijs van de swaps en de benchmark. De insolvabiliteit van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij in derivaten of andere instrumenten, kan het fonds blootstellen aan financieel verlies.

    Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF en Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

    Synthetisch etf: Het fonds kan effecten kopen die niet zijn opgenomen in de referentie-index en zal swapovereenkomsten aangaan om het rendement van die effecten te ruilen tegen het rendement van de referentie-index.

    Voor Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF en Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Effectenleningen: Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven.

    Schone energie Beleggingen in de sector van de schone energie hebben een aanzienlijke blootstelling aan beleggingstrends met een focus op ecologische factoren en kunnen gevoelig zijn voor ESG-gerelateerde overheidsregels en fiscale implicaties.

    Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Opkomende markten: Aangezien dit fonds voor een groot deel belegt in minder ontwikkelde landen, moeten beleggers een hoger risico kunnen aanvaarden dan bij een ETF dat uitsluitend in ontwikkelde markten belegt.

    Alleen voor Invesco Solar Energy UCITS ETF

    Positieconcentratie: Het fonds kan blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds.

    Sectorconcentratie: Aangezien dit fonds een significante blootstelling heeft aan één sector of een klein aantal sectoren, moeten beleggers bereid zijn een hoger risiconiveau te aanvaarden dan bij een ETF met een breder beleggingsmandaat.

    Alleen voor Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

    Kleine bedrijven: Aangezien dit fonds voornamelijk belegt in kleine ondernemingen, moeten beleggers bereid zijn een hoger risiconiveau te aanvaarden dan bij een ETF met een breder beleggingsmandaat.

    Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS

    Valuta: Het rendement van het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta's waaraan het fonds is blootgesteld.

    Stock Connect: Het fonds kan Stock Connect gebruiken om toegang te krijgen tot China A-aandelen die worden verhandeld op het Chinese vasteland . Dit kan leiden tot extra liquiditeitsrisico en operationele risico 's, waaronder afwikkelings- en wanbetalingsrisico's, regelgevingsrisico en het risico op systeemstoring.

    Opkomende markten: Aangezien dit fonds voor een groot deel belegt in minder ontwikkelde landen, moeten beleggers een hoger risico kunnen aanvaarden dan bij een ETF dat uitsluitend in ontwikkelde markten belegt.

    Kleine bedrijven: Aangezien dit fonds voornamelijk belegt in kleine ondernemingen, moeten beleggers bereid zijn een hoger risiconiveau te aanvaarden dan bij een ETF met een breder beleggingsmandaat.

    Stock Connect: Het fonds kan Stock Connect gebruiken om toegang te krijgen tot China A-aandelen die worden verhandeld op het Chinese vasteland. Dit kan leiden tot extra liquiditeitsrisico en operationele risico 's, waaronder afwikkelings- en wanbetalingsrisico's, regelgevingsrisico en het risico op systeemstoring.

    Schone energie: Beleggingen in de sector van de schone energie hebben een aanzienlijke blootstelling aan beleggingstrends met een focus op ecologische factoren en kunnen gevoelig zijn voor ESG-gerelateerde overheidsregels en fiscale implicaties.

    Invesco Metaverse and AI Fund

    Het fonds kan beleggen in bepaalde effecten die genoteerd staan in China, wat aanzienlijke reglementaire beperkingen met zich kan meebrengen die een invloed kunnen hebben op de liquiditeit en/of het beleggingsrendement van het fonds. Het fonds belegt in een beperkt aantal participaties en is minder gediversifieerd. Dat kan tot grote waardeschommelingen van het fonds leiden. Aangezien dit fonds in een bepaalde sector belegt, moet u grotere schommelingen in de waarde van het fonds kunnen aanvaarden dan bij een fonds met een breder beleggingsmandaat.

    Belangrijke informatie

    Alle informatie wordt verstrekt per 30 september en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.

    Door dit document te aanvaarden, stemt u ermee in met ons te communiceren in het Engels, tenzij u ons andere informatie verstrekt.

    Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta en wisselkoers fluctuaties. Neem contact op met ons als u nog vragen hebt.

    Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig.​

    Meer informatie over onze fondsen en de relevante risico’s vindt u in de essentiële-informatiedocumenten/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en de prospectus (Engels, Frans, Duits) alsmede de financiële verslagen, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een overzicht van investeerders rechten is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.

    Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie.

    Participaties / aandelen van UCITS ETF's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen niet: meestal direct terugverkocht aan UCITS ETF. Beleggers moeten kopen en verkopen eenheden / aandelen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) en kan hiervoor kosten in rekening brengen. Bovendien, investeerders kan bij aankoop van participaties/aandelen meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde en kunnen bij verkoop minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde.

    Goldman geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaring of garantie met betrekking tot de wenselijkheid van beleggingen in effecten in het algemeen of in het ETF in het bijzonder, of het vermogen van de Index om de algemene marktprestaties te volgen. - Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet deelgenomen aan de vaststelling van de prijzen en het bedrag van het Invesco Markets plc Irish UCITS ETF of de timing van de uitgifte of verkoop van het Invesco Markets plc Irish UCITS ETF of aan de bepaling of berekening van de formule waarmee het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in contanten wordt omgezet. Morningstar heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband met het beheer, de marketing of de verhandeling van het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.

    Het fonds wordt op geen enkele wijze gesponsord, gepromoot, verkocht of gesteund door Solactive AG en Solactive AG geeft geen garanties of waarborgen, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de resultaten van het gebruik van de index en/of het handelsmerk van de index of de indexkoers op enig ogenblik of op enige andere wijze. De index wordt berekend en gepubliceerd door Solactive AG.

    Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® zijn gedeponeerde handelsmerken van Nasdaq, Inc. (samen met zijn gelieerdfe ondernemingen de 'vennootschappen' genoemd) die in licentie worden gegeven voor gebruik door Invesco UK Services Limited. De vennootschappen dragen geen aansprakelijkheid voor de wettigheid of geschiktheid van het/de Product(en). Het product wordt of de producten worden niet uitgegeven, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door de vennootschappen. De vennootschappen geven geen garanties en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot het product of de producten.

    De WilderHill New Energy Global Innovation Index wordt gesponsord door: WilderHill New Energy Finance, LLC ("WilderHill") en wordt berekend en uitgegeven door Solactive AG. Noch Invesco, noch de Invesco Global Clean Energy UCITS ETF gebaseerd op de WilderHill New Energy Global Innovation Index worden gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door WilderHill of Solactive AG en WilderHill en Solactive AG vertegenwoordigen geen over de wenselijkheid van het investeren in het product.

    De WilderHill New Energy Global Innovation Index wordt gesponsord door: WilderHill New Energy Finance, LLC ("WilderHill") en wordt berekend en uitgegeven door Solactive AG. Invesco noch enige Invesco ETF gebaseerd op de WilderHill Index worden gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door WilderHill of Solactive AG en WilderHill en Solactive AG geven geen verklaring af over de wenselijkheid van het investeren in het product.

    Het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Morningstar. Morningstar geeft geen expliciete of impliciete verklaring of garantie aan de eigenaren van het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF of enig lid van het publiek met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten in het algemeen of in het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. De enige relatie van Morningstar met Invesco Markets plc en zijn Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF is het in licentie geven van: (i) bepaalde handels- en dienstmerken en namen van Morningstar; en (ii) het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF die door Morningstar wordt bepaald, samengesteld en berekend zonder inachtneming van Invesco Markets plc of de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar is niet verplicht om rekening te houden met de behoeften van Invesco Markets plc of het Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bij het bepalen, samenstellen of berekenen van het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.

    Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet deelgenomen aan de vaststelling van de prijzen en het bedrag van het Invesco Markets plc Irish UCITS ETF of de timing van de uitgifte of verkoop van het Invesco Markets plc Irish UCITS ETF of aan de bepaling of berekening van de formule waarmee het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in contanten wordt omgezet. Morningstar heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband met het beheer, de marketing of de verhandeling van het Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.

    De fondsen of effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet gesponsord, onderschreven, of gepromoot door MSCI, en MSCI is niet aansprakelijk met betrekking tot enige dergelijke fondsen of effecten of enige index waarop dergelijke fondsen of effecten zijn gebasseerd. Het prospectus bevat een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie die MSCI heeft met Invesco en alle gerelateerde fondsen.

    Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.

    Duitse beleggers kunnen de aanbiedingsdocumenten kosteloos op papier of in elektronische vorm verkrijgen bij de emittent of bij de Duitse informatieagent (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland).

    Er is geen actie ondernomen of zal worden ondernomen in Israël die dit zou toestaan een openbare aanbieding van het Fonds of verspreiding van dit document aan de publiek in Israël. Dit Fonds is niet goedgekeurd door Israel Securities Autoriteit (de ISA). - Dit document mag niet worden gereproduceerd of voor enig ander doel worden gebruikt, noch aan een andere persoon worden verstrekt dan degenen aan wie kopieën zijn verzonden. Niets in dit document moet worden beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsmarketing als: gedefinieerd in de Regeling Beleggingsadvies, Beleggingsmarketing en Wet op portefeuillebeheer, 1995 (“de Wet op Beleggingsadvies”).  Invesco Ltd. noch zijn dochtermaatschappijen hebben een vergunning volgens de Britse Investment Advice Law. Ook hebben ze geen verzekering afgesloten zoals vereist van een licentiehouder krachtens deze wet. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om andere effecten of fondseenheden te kopen dan het hierbij aangeboden fonds, het vormt evenmin een aanbod om te verkopen of een uitnodiging tot een aanbod om te kopen van een persoon of personen in een staat of ander rechtsgebied waarin: een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn, of waarbij de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek niet gekwalificeerd is om dit te doen, of aan een persoon of personen aan wie het onwettig is om een ​​dergelijk aanbod of verzoek te doen.

    De vertegenwoordiger en betaalagent voor de compartimenten van Invesco Markets plc en Invesco Markets II plc in Zwitserland is BNP Paribas Securities Services, Parijs, succursale de Zürich, Selnaustrasse • De ETF's zijn gevestigd in Ierland.

    De publicatie van het supplement in Italië houdt geen oordeel in van CONSOB op een investering in een product. De lijst van in Italië genoteerde producten en de aanbiedingsdocumenten en het supplement van elk product zijn te vinden: (i) op etf.invesco.com (samen met het gecontroleerde jaarverslag en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen); en (ii) op de website van de Italiaanse beurs borsaitaliana.it.

    Het fonds is alleen beschikbaar in rechtsgebieden waar promotie en verkoop is toegestaan. Het vormt geen aanbeveling voor de geschiktheid van een beleggingsstrategie voor een bepaalde belegger.

    Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

    Dit document is medegedeeld door Invesco Investment Management Limited, begane grond, Cumberland Place 2, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, Verenigd Koninkrijk, en Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Zwitserland. Vergunning verleend door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Zwitserland.

    EMEA3310549/2024