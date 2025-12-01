Invesco Global Founders & Owners Fund

Der Invesco Global Founders & Owners Fund investiert in ein konzentriertes Portfolio aus Beteiligungen, bei denen Gründer oder bedeutende Eigentümer die Unternehmen aktiv leiten oder kontrollieren.

Warum dieser Fonds?


Investieren mit gleichgerichteter Führung

In Unternehmen zu investieren, die von Gründern oder Eigentümern geführt werden, bedeutet, eine Partnerschaft mit Führungskräften einzugehen, die echtes Eigeninteresse am Erfolg haben. Ihre bedeutenden Kapitalbeteiligungen sorgen für eine Angleichung der Interessen, was zu disziplinierter Kostenkontrolle, langfristiger Wertschöpfung und strategischem Mut führt. Unterstützt durch eine starke historische Performance und eine breite Sektordiversifizierung bieten diese Unternehmen einen überzeugenden Vorteil für globale Aktienportfolios. Natürlich ist nicht jeder Gründer oder Eigentümer automatisch ein Gewinner. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Partner, die das Mindset, die Erfolgsbilanz und die Möglichkeiten haben, unser Kapital langfristig zu vermehren – insbesondere dann, wenn ihre Aktien zu attraktiven Preisen gehandelt werden.

Gleichgerichtete Anreize

Gründer-Eigentümer investieren massiv in ihre eigenen Firmen. Dies stellt sicher, dass ihre Interessen eng an denen der Aktionäre und der langfristigen Wertentwicklung ausgerichtet sind.

Langfristige Vision

Gründer priorisieren nachhaltiges Wachstum und mutige Innovationen gegenüber kurzfristigen Ergebnissen und sichern so eine dauerhafte Marktführerschaft.

Starkes Renditepotenzial

Historische Studien deuten darauf hin, dass gründergeführte und eigentümerkontrollierte Unternehmen oft stärkere langfristige Ergebnisse erzielt haben.



Die Kernphilosophie des Fonds beruht auf der Überzeugung, dass Unternehmen, die von Gründern und Eigentümern geleitet werden, tendenziell überlegene Geschäftsqualitäten und ein höheres Potenzial für langfristige Wertschöpfung aufweisen. Die Prämisse lautet: Menschen gehen sorgsamer mit Dingen um, die ihnen selbst gehören – und Management-Teams bilden da keine Ausnahme. Wir sind überzeugt, dass die Partnerschaft mit Gründern und Eigentümern es ermöglicht, außergewöhnliche Anlageergebnisse zu erzielen.

Der Mehrwert des Portfolios wird durch einen strengen Anlageprozess generiert, der tiefgehende Fundamentalanalyse mit einer disziplinierten Bewertung von Risiko und Rendite kombiniert. Die Schlüsselelemente umfassen:

Ideenfindung: Daten über Eigentumsverhältnisse sind schwer zu finden. Unterschiedliche Aktienklassen, veraltete Informationen und Holdinggesellschaften mit ungewöhnlichen Namen machen es extrem schwierig, Daten zur Interessenüberschneidung zu sammeln. Vieles davon muss manuell recherchiert werden. Das Investmentteam filtert ein breites Universum und identifiziert ca. 125 Überschneidungen, die den Kriterien des Fonds entsprechen, wobei der Fokus auf Unternehmen mit außergewöhnlichen Gründern oder Eigentümern liegt.

Bewertung und Genehmigung: Jede Idee wird analysiert, um zu bestätigen, warum sich das Unternehmen und der Eigentümer abheben. Intern erstellte Finanzmodelle berechnen die erwartete Rendite (IRR), gefolgt von einer strengen Peer-Review, um die besten Kandidaten auszuwählen.

Portfoliokonstruktion: Basierend auf den Modell-IRRs umfasst das Portfolio 25–35 Titel. Jede Position ist auf maximal 10 % begrenzt, um die Diversifizierung aufrechtzuerhalten und Korrelationen zu reduzieren.

Das Risikomanagement ist in den gesamten Investmentprozess eingebettet. Auf Einzeltitelebene betreiben wir tiefgehende Research-Arbeit, um ein fundiertes Verständnis des Risiko-Rendite-Profils des Unternehmens zu entwickeln. Auf Portfolioebene werden Korrelationen und makroökonomische Risiken analysiert und berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Portfolio ausreichend diversifiziert ist, um unter verschiedenen Marktbedingungen zu funktionieren. Researchergebnisse und Modelle werden regelmäßig aktualisiert – in der Regel jedes Quartal oder bei jeder Veröffentlichung von Quartalszahlen, um sicherzustellen, dass unsere Anlagethese intakt bleibt.

Die Portfoliopositionierung wird sorgfältig gesteuert, um Wachstumschancen mit Risikokontrollen in Einklang zu bringen. Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus relativ unkorrelierten Titeln, wobei die besten Ideen aus dem Bewertungsprozess genutzt werden. Der Einsatz von Aktien-Vergleichstabellen und Modell-IRRs hilft bei der Auswahl von Titeln, die einander ergänzen und die Gesamtperformance des Portfolios optimieren.

Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIDs/KIIDs) und Factsheets finden Sie auf der Produktseite des Invesco Global Founders & Owners Fund. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

  Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds darf in bestimmte, in China notierte Wertpapiere investieren. Dies kann mit erheblichen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen verbunden sein, die die Liquidität und/oder die Anlageentwicklung des Fonds beeinträchtigen können. Der Fonds investiert in eine beschränkte Anzahl von Beteiligungen und ist weniger stark diversifiziert. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Da ein Teil des Fonds Engagements in weniger entwickelten Ländern umfassen kann, sollten Sie darauf vorbereitet sein, starke Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen. 
Fondsmanager

Joe Dowling verantwortet die Aktienselektion des Fonds. Er verfügt über 12 Jahre Investmenterfahrung und ist Teil des in Henley ansässigen Global Equities Teams, das unterschiedliche, aber sich ergänzende Kompetenzen vereint. Die Erfahrung der Teammitglieder ist ideal für die Verwaltung aktiver Bottom-up-Portfolios geeignet.

    „Investitionen in von Gründern und Eigentümern geführte Unternehmen sind keine Modeerscheinung, kein Trend und kein cleverer Marketing-Schachzug – es ist schlichtweg der beste Weg, den ich gefunden habe, um Vermögen im absoluten oder relativen Sinne zu mehren.“

    Joe Dowling, Fondsmanager

FAQs - Häufig gestellte Fragen

Gründer- oder eigentümergeführte Unternehmen übertreffen den Markt oft deshalb, weil das Management erhebliches "Eigeninteresse hat." Diese Interessenüberschneidung bedeutet, dass Gründer das Geld der Aktionäre wie ihr eigenes behandeln, sich auf langfristiges Wachstum statt auf kurzfristige Gewinne konzentrieren und kostenbewusster sowie kapitaleffizienter agieren. Empirische Belege zeigen, dass gründergeführte Unternehmen ihre nicht gründergeführten Wettbewerber im Laufe der Zeit übertreffen.

„Eigeninteresse“ bezieht sich darauf, dass Gründer oder Eigentümer eine erhebliche persönliche finanzielle Beteiligung am Unternehmen halten – in der Regel besitzen sie mindestens 5 % des Unternehmens oder haben 100 Millionen US-Dollar investiert. Dies stellt sicher, dass ihre Anreize mit denen der Aktionäre übereinstimmen, was Prinzipal-Agent-Konflikte reduziert und eine umsichtige Kapitalallokation fördert.

Gründer und Eigentümer denken langfristig und priorisieren oft nachhaltiges Wachstum gegenüber kurzfristiger Vergütung. Sie können mutiger und innovativer sein und sind bereit, wegweisende Entscheidungen zu treffen, die zu einer wesentlichen Outperformance führen. Beispiele hierfür sind Jeff Bezos, der frühzeitig in Cloud-Computing investierte, oder Michael O'Leary, der in Krisenzeiten strategische Weichenstellungen vornahm.

Investoren bewerten Gründer nach drei Hauptkriterien:

Talent: Erfolgsbilanz bei der operativen Umsetzung und der Kapitalallokation.

Ethik: Umgang mit Minderheitsaktionären und Einhaltung von Governance-Standards.

Interessengleichheit: Höhe der Beteiligung und Struktur der Vergütung.

Diese Bewertung umfasst tiefgehende Recherchen, einschließlich Geschäftsberichten, Interviews und externen Quellen.

Zahlreiche Studien aus renommierten Quellen (Bain & Harvard Business Review, PwC/UBS, Journal of Finance, UBS) zeigen, dass gründergeführte, von Milliardären kontrollierte, vom CEO geführte sowie familiengeführte Unternehmen die Marktbenchmarks über längere Zeiträume hinweg konsistent und mit deutlichem Abstand übertreffen.
  • Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 30.11.2025, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.