Warum sollten Sie optionsbasierte Erträge in Betracht ziehen?

Ertragsorientierte Anleger stehen vor einer bekannten Herausforderung: dem Gleichgewicht zwischen Rendite und Risiko. Traditionelle Quellen wie Dividenden und Anleihen werden häufig von Zinssätzen und Marktzyklen beeinflusst, wodurch die Ertragsströme weniger vorhersehbar sind.

Der Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF bietet eine Alternative: eine optionsbasierte Ertragsstrategie, die darauf abzielt, hohe und konstante Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Engagement in innovativen Unternehmen des Nasdaq-100-Index aufrechtzuerhalten.

Doch wie kann er in einem Portfolio eingesetzt werden? Hier sind drei Möglichkeiten, wie unser ETF unterschiedliche Ziele unterstützen kann:

Anlageziel 1: Sicherstellung stabiler Erträge für den Aufbau eines Modellportfolios

Viele ertragsorientierte Strategien unterliegen Marktschwankungen, was den Aufbau eines Portfolios erschwert. Unser ETF wurde entwickelt, um diese Schwankungen auszugleichen, indem er die Zielkonflikte zwischen Ertrag, Marktbeteiligung und Risikominimierung aktiv verwaltet.

Die Strategie nutzt einen gestaffelten Ansatz für Covered-Calls und Cash-Secured-Puts, der sich an das Marktumfeld anpasst. Diese dynamische Konstruktion zielt darauf ab, gleichmäßigere Erträge zu erzielen und Anleger dabei zu unterstützen, definierte Renditeziele zu erreichen, ohne die Beteiligung an wachstumsorientierten Aktien aufzugeben.

Anlageziel 2: Diversifikation der Ertragsquellen über Aktien und Anleihen hinaus

Traditionelle Ertragsströme reagieren empfindlich auf Zinssätze und die Politik der Zentralbanken. Im Gegensatz dazu werden optionsbasierte Erträge vom Volatilitätsniveau bestimmt und unterliegen keinem Zinsrisiko. Dadurch entsteht eine differenzierte Renditequelle, die Aktien und Anleihen ergänzen kann und die Abhängigkeit von einem einzelnen Ertragstreiber verringert.

Durch die Aufnahme dieses ETF in ein Portfolio können Anleger eine Ertragskomponente einführen, die sich über Marktzyklen hinweg anders verhält als andere Ansätze. Dadurch wird die Diversifizierung verbessert und die risikobereinigten Erträge können gesteigert werden.

Anlageziel 3: Reduzierung oder Umschichtung des Engagements in breiten Aktienindizes

Einige Anleger möchten möglicherweise ihr Aktienrisiko reduzieren, aber dennoch aus Sicht der Gesamtrendite am Markt teilnehmen. Das einfache Halten von Barmitteln oder das Hinzufügen weiterer Anleihen entspricht möglicherweise nicht den langfristigen Zielen.

Das Options-Overlay in unserem ETF senkt das Beta, bietet ein Engagement im Nasdaq-100 und dämpft gleichzeitig die Volatilität. Durch die Kombination von Covered-Calls und Cash-Secured-Puts kann ein stabiles Beta von etwa 0,75 aufrechterhalten werden, und der ETF kann unter verschiedenen Marktbedingungen eine konstante Rendite anstreben. Dies kann ihn zu einer attraktiven Alternative zu traditionellen Aktienallokationen machen.

Ein ETF, mehrere Vorteile: Ertrag, Diversifikation, Widerstandsfähigkeit

Der Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF ist mehr als nur eine Ertragslösung, er ist ein flexibles Instrument für die Portfoliokonstruktion. Durch die Kombination von Aktienengagement mit einem Options-Overlay strebt er an, konsistente Erträge zu erzielen, die Renditequellen zu diversifizieren und das Risiko zu reduzieren – und das alles in einem einzigen, innovativen ETF

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden. Wesentliche Risiken: Für weitere Informationen hier klicken. Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse). Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF: Wertschwankung, Aktien, Equity Linked Notes Risiko, Optionsrisiko, Nutzung von Derivaten Risiko, Konzentrationsrisiko, Wertpapierleihgeschäfte.