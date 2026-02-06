Artikel

Wie Sie Ihr Portfolio mit optionsbasierten Ertragsstrategien optimieren können

6. Februar 2026
Invesco
Kurz zusammengefasst

Strebt einen gleichmäßigen Ertrag an

Unser Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF wurde entwickelt, um einen gleichmäßigeren Ertrag zu erzielen.

Eine diversifizierte Ertragsquelle

Diese optionsbasierten Strategien verhalten sich anders als Anleihen und Aktien mit hoher Dividende und bieten eine einzigartige Diversifikation.

Geringere Volatilität

Ein Options-Overlay reduziert das Beta und kann eine differenzierte Renditequelle mit geringer Korrelation zu Aktien hinzufügen, wodurch Portfolios widerstandsfähiger werden

Warum sollten Sie optionsbasierte Erträge in Betracht ziehen?

Ertragsorientierte Anleger stehen vor einer bekannten Herausforderung: dem Gleichgewicht zwischen Rendite und Risiko. Traditionelle Quellen wie Dividenden und Anleihen werden häufig von Zinssätzen und Marktzyklen beeinflusst, wodurch die Ertragsströme weniger vorhersehbar sind.

Der Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF bietet eine Alternative: eine optionsbasierte Ertragsstrategie, die darauf abzielt, hohe und konstante Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Engagement in innovativen Unternehmen des Nasdaq-100-Index aufrechtzuerhalten.

Doch wie kann er in einem Portfolio eingesetzt werden? Hier sind drei Möglichkeiten, wie unser ETF unterschiedliche Ziele unterstützen kann:

Anlageziel 1: Sicherstellung stabiler Erträge für den Aufbau eines Modellportfolios

Viele ertragsorientierte Strategien unterliegen Marktschwankungen, was den Aufbau eines Portfolios erschwert. Unser ETF wurde entwickelt, um diese Schwankungen auszugleichen, indem er die Zielkonflikte zwischen Ertrag, Marktbeteiligung und Risikominimierung aktiv verwaltet.

Die Strategie nutzt einen gestaffelten Ansatz für Covered-Calls und Cash-Secured-Puts, der sich an das Marktumfeld anpasst. Diese dynamische Konstruktion zielt darauf ab, gleichmäßigere Erträge zu erzielen und Anleger dabei zu unterstützen, definierte Renditeziele zu erreichen, ohne die Beteiligung an wachstumsorientierten Aktien aufzugeben.

Anlageziel 2: Diversifikation der Ertragsquellen über Aktien und Anleihen hinaus

Traditionelle Ertragsströme reagieren empfindlich auf Zinssätze und die Politik der Zentralbanken. Im Gegensatz dazu werden optionsbasierte Erträge vom Volatilitätsniveau bestimmt und unterliegen keinem Zinsrisiko. Dadurch entsteht eine differenzierte Renditequelle, die Aktien und Anleihen ergänzen kann und die Abhängigkeit von einem einzelnen Ertragstreiber verringert.

Durch die Aufnahme dieses ETF in ein Portfolio können Anleger eine Ertragskomponente einführen, die sich über Marktzyklen hinweg anders verhält als andere Ansätze. Dadurch wird die Diversifizierung verbessert und die risikobereinigten Erträge können gesteigert werden.

Anlageziel 3: Reduzierung oder Umschichtung des Engagements in breiten Aktienindizes

Einige Anleger möchten möglicherweise ihr Aktienrisiko reduzieren, aber dennoch aus Sicht der Gesamtrendite am Markt teilnehmen. Das einfache Halten von Barmitteln oder das Hinzufügen weiterer Anleihen entspricht möglicherweise nicht den langfristigen Zielen.

Das Options-Overlay in unserem ETF senkt das Beta, bietet ein Engagement im Nasdaq-100 und dämpft gleichzeitig die Volatilität. Durch die Kombination von Covered-Calls und Cash-Secured-Puts kann ein stabiles Beta von etwa 0,75 aufrechterhalten werden, und der ETF kann unter verschiedenen Marktbedingungen eine konstante Rendite anstreben. Dies kann ihn zu einer attraktiven Alternative zu traditionellen Aktienallokationen machen.

Ein ETF, mehrere Vorteile: Ertrag, Diversifikation, Widerstandsfähigkeit

Der Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF ist mehr als nur eine Ertragslösung, er ist ein flexibles Instrument für die Portfoliokonstruktion. Durch die Kombination von Aktienengagement mit einem Options-Overlay strebt er an, konsistente Erträge zu erzielen, die Renditequellen zu diversifizieren und das Risiko zu reduzieren – und das alles in einem einzigen, innovativen ETF

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden. Wesentliche Risiken: Für weitere Informationen hier klicken. Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse). Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF: Wertschwankung, Aktien, Equity Linked Notes Risiko, Optionsrisiko, Nutzung von Derivaten Risiko, Konzentrationsrisiko, Wertpapierleihgeschäfte.

Relevante Insights

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse).

    Wertschwankung: Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Aktien: Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

    Konzentrationsrisiko: Da der Fonds in einer bestimmten Region investiert, könnte seine Wertentwicklung stärker schwanken als bei einem Fonds, der stärker diversifiziert ist.

    Nutzung von Derivaten Risiko: Der Fonds setzt Derivate als Teil der Ertragskomponente ein, mit der Erträge erzielt werden sollen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dies durch den Einsatz von Derivaten erreicht wird. Der Fonds kann auf ein gewisses Kapitalwertsteigerungspotenzial verzichten und gleichzeitig ein Verlustrisiko eingehen, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Benchmark fällt.

    Equity Linked Notes Risiko: Anlagen in ELNs unterliegen den Risiken ihrer Basiswerte, unter anderem dem Management- und dem Marktrisiko. ELNs unterliegen auch bestimmten Risiken von Schuldverschreibungen, wie z. B. Zins- und Kreditrisiken. Eine Anlage in ELN unterliegt auch dem Kontrahentenrisiko, d. h. dem Risiko, dass der Emittent der ELN ausfällt oder insolvent wird und der Fonds den Kapitalbetrag oder die Erträge aus seiner Anlage nicht zurückerhält. ELNs können auch weniger liquide sein als traditionellere Anlagen.

    Optionsrisiko: Optionen oder Optionen auf Terminkontrakte unterliegen einem Korrelationsrisiko, da eine unvollkommene Korrelation zwischen den Optionen und den Wertpapier- oder Kontraktmärkten bestehen kann, die dazu führt, dass eine bestimmte Transaktion ihre Ziele nicht erreicht. Die Börsen können die Anzahl der Positionen begrenzen, die vom Fonds oder dem Unteranlageverwalter gehalten oder kontrolliert werden können, wodurch die Fähigkeit, die Strategien des Fonds umzusetzen, eingeschränkt wird. Optionen unterliegen auch einem Hebelungsrisiko und können einem Liquiditätsrisiko unterliegen.

    Wertpapierleihgeschäfte: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Kreditlaufzeit nicht nachkommt und die ihm zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht verkaufen kann, wenn der Kreditnehmer ausfällt.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten ist der 31. Januar 2026, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.
     
    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    Nasdaq®, NASDAQ-100 IndexSM und NASDAQ Next Gen 100 sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (die zusammen mit ihren Konzerngesellschaften als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und zur Nutzung durch Invesco lizensiert.- Das/Die Produkt(e) wurden von den Unternehmen nicht auf ihre Legalität oder Eignung hin geprüft. Das/Die Produkt(e) werden nicht von den Unternehmen ausgegeben, unterstützt, verkauft oder beworben. DIE UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI GARANTIE UND KEINE HAFTUNG IM HINBLICK AUF DIE PRODUKTE.

    Schweiz: The offer of the Fund in Switzerland is directed at qualified investors pursuant to Article 10 CISA. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc und Invesco Markets III plc in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die ETFs sind in Irland domiziliert.

  • EMEA5193228/2026