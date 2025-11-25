Artículo

El auge del bitcoin ¿Por qué es importante ahora?

25 de noviembre de 2025
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
El bitcoin ha marcado el comienzo de una nueva era en el mundo de la inversión

El bitcoin surgió a raíz de la crisis financiera de 2008 como la primera criptomoneda del mundo, una alternativa descentralizada a la banca tradicional. Desde entonces, ha impulsado el crecimiento de un vasto ecosistema de activos digitales que está transformando nuestra forma de pensar sobre el dinero, la inversión y el futuro de las finanzas.

Hoy en día, los activos digitales son más accesibles que nunca. En Estados Unidos, la llegada del bitcoin al contado ha impulsado un aumento de la demanda tanto por parte de los inversores minoristas como de los institucionales, que además se ha visto incrementado tras la victoria electoral del presidente Trump. En el Reino Unido, la FCA también abrió el acceso minorista a los productos cotizados relacionados con las criptomonedas en octubre de 2025. Según la FCA, el 12% de los adultos del Reino Unido posee criptomonedas en la actualidad, frente al 10% de estudios anteriores. Estos avances refuerzan el papel cada vez más importante del bitcoin como la mayor criptomoneda del mundo y una opción de inversión convencional.

El bitcoin ha superado a todas las principales clases de activos en los últimos años

En otro año excepcional para el mayor activo digital, el bitcoin obtuvo una ganancia nada más y nada menos que del 122,5% en 2024 gracias a su creciente adopción (a través de ETFs de bitcoin al contado) y al entusiasmo de los inversores por un probable viraje hacia una política más favorable y proclive a las criptomonedas en Estados Unidos. Esta evolución eleva la rentabilidad anualizada a 10 años del bitcoin al 76,6%, superando a todas las clases de activos principales.

La impresionante trayectoria del bitcoin ha atraído tanto a detractores como a partidarios. Los partidarios creen que nos encontramos en las primeras fases de un ciclo de adopción que durará varios años y que debería provocar una subida de los precios, mientras que los escépticos consideran que los activos digitales reflejan condiciones similares a las de una burbuja y destacan la gravedad de recesiones profundas como las de 2018 y 2022.

Aspectos que tener en cuenta antes de invertir en bitcoin

La capitalización actual del mercado de las criptomonedas, que asciende a 3,7 billones de dólares, sigue siendo relativamente pequeña en comparación con otras clases de activos, pero tiene el potencial de crecer, como hemos visto en los 16 años de historia de las criptomonedas.

Si bien la tecnología de blockchain subyacente al bitcoin tiene un potencial de aplicación más amplio, numerosos inversores se sienten atraídos por la rápida revalorización que puede ofrecer dicha criptomoneda. Sin embargo, hay otras razones para considerar la incorporación de bitcoins a tu cartera, entre ellas las ventajas de la diversificación de la cartera y la posibilidad de protegerse contra la inflación.

  • Diversificación de la cartera: El comportamiento distintivo del bitcoin y su tendencia a evolucionar de manera diferente con respecto a las clases de activos principales puede contribuir a diversificar las carteras.
  • Reserva de valor a largo plazo: Bitcoin opera fuera del control de los bancos centrales, lo que le confiere cualidades de “oro digital”. Puede diversificar las carteras y hacer las veces de una posible cobertura contra la inflación.
  • Una alternativa digital: Bitcoin ofrece a los inversores una alternativa a los bancos y a las monedas controladas por los Gobiernos, y se puede enviar y recibir en cualquier parte del mundo.
  • Ten en cuenta los riesgos: El precio del bitcoin es volátil y los inversores pueden sufrir fuertes pérdidas. El mercado de las criptomonedas también está en gran medida sin regular, con una protección limitada si se pierden fondos debido a fraudes, actos de piratería informática o errores de los usuarios, por lo que es importante comprender los fundamentos de la compra directa. Para obtener una solución más sencilla, productos de inversión como los ETPs pueden ofrecer un acceso eficiente y fácil.

Invertir en bitcoins y activos digitales nunca ha sido tan fácil

Invertir en activos digitales es ahora más fácil que nunca. Los ETPs de bitcoins son cada vez más accesibles en todo el mundo, y los inversores también pueden obtener exposición a empresas del ecosistema de las criptomonedas, como mineros, compradores y mercados. Desde el punto de vista de la inversión, las criptomonedas y la tecnología de blockchain están experimentando un rápido cambio, lo que abre nuevas oportunidades para los inversores a través de la propiedad directa, los derivados y estrategias de mercado más amplias. 

Mineros

Empresas que ayudan a gestionar las redes de blockchain validando las transacciones. A cambio, obtienen activos digitales como bitcoins.

  

Tecnologías habilitadoras

Empresas que proporcionan la infraestructura necesaria para las criptomonedas, como los mercados, donde la gente compra y vende criptomonedas, o fabricantes de equipos de minería.

  

Compradores de criptomonedas

Empresas que mantienen bitcoins en sus balances, a menudo para diversificar sus activos o mostrar su apoyo a las criptomonedas.

  

Fondos y ETPs

Productos cotizados que invierten al menos el 75% de sus activos en criptomonedas.

  

Ecosistema de blockchain

Investigación y desarrollo de tecnologías de blockchain para fines no relacionados con las criptomonedas.

  

ETPs de criptomonedas

  • Los ETPs de criptomonedas han reunido más de 200.000 mill. USD en activos.
  • Los ETPs de bitcoins a escala mundial han registrado entradas por valor de 42,5 USDdurante el último año.
  • Doce países ofrecen ETPs de bitcoins, si bien la mayoría solo están disponibles para inversores sofisticados.
  • El Reino Unido abrió recientemente el acceso minorista a los ETPs de bitcoins. 

  • Ticker

    Nombre

    09/2024 -
    09/2025

    09/2023 -
    09/2024

    09/2022 -
    09/2023

    09/2021 -
    09/2022

    09/2020 -
    09/2021

    12/2024 -
    09/2025

    12/2023 -
    12/2024

    12/2021 -
    12/2024

    BTC Index

    Bloomberg Galaxy Bitcoin Index

    17,60%

    36,35%

    21,62%

    -15,47%

    30,00%

    22,38%

    122,49%

    103,61%

    Fuente: Invesco y Bloomberg, a 30 de septiembre de 2025. Todas las rentabilidades son rentabilidades totales sin cobertura en USD. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. No es posible invertir directamente en un índice. 

    Consideraciones de riesgos:

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Las criptomonedas son de alto riesgo y no tienen ningún valor intrínseco, y pueden volverse inútiles. Invertir en criptomonedas es de alto riesgo. Solo deberías continuar si comprendes plenamente los riesgos asociados. Cualquier decisión de inversión debe basarse en una revisión exhaustiva de la documentación pertinente. Se recomienda encarecidamente que los posibles inversores soliciten asesoramiento a sus asesores profesionales para determinar si dicha inversión es adecuada para sus circunstancias individuales.

    Las criptomonedas están sujetas a una volatilidad extrema en los precios, como lo demuestran los grandes movimientos diarios en el precio de Bitcoin desde su creación. Los mercados de criptomonedas no cierran, por lo que pueden producirse oscilaciones repentinas en cualquier momento. Un ataque a una cartera depositaria podría provocar la pérdida del grueso de los criptoactivos subyacentes que respaldan una o varias series de certificados.Dicho ataque podría dar lugar a una pérdida de valor de los certificados para todos los titulares de certificados de la serie afectada.Los titulares de certificados de la serie afectada correrían el riesgo de perder toda su inversión. El producto puede verse afectado negativamente por una disminución de la liquidez del mercado, lo que podría dificultar la capacidad de convertir criptomonedas en monedas fiduciarias. El precio de las criptomonedas puede verse afectado por factores como las condiciones políticas globales o regionales, así como por acontecimientos regulatorios o judiciales.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Datos de Invesco, Bloomberg, a 30 de septiembre de 2025, salvo mención expresa. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Invesco Management S.A., President Building,37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulado por la Commission deSurveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

    EMEA5000505/2025