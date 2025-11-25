El bitcoin ha marcado el comienzo de una nueva era en el mundo de la inversión

El bitcoin surgió a raíz de la crisis financiera de 2008 como la primera criptomoneda del mundo, una alternativa descentralizada a la banca tradicional. Desde entonces, ha impulsado el crecimiento de un vasto ecosistema de activos digitales que está transformando nuestra forma de pensar sobre el dinero, la inversión y el futuro de las finanzas.

Hoy en día, los activos digitales son más accesibles que nunca. En Estados Unidos, la llegada del bitcoin al contado ha impulsado un aumento de la demanda tanto por parte de los inversores minoristas como de los institucionales, que además se ha visto incrementado tras la victoria electoral del presidente Trump. En el Reino Unido, la FCA también abrió el acceso minorista a los productos cotizados relacionados con las criptomonedas en octubre de 2025. Según la FCA, el 12% de los adultos del Reino Unido posee criptomonedas en la actualidad, frente al 10% de estudios anteriores. Estos avances refuerzan el papel cada vez más importante del bitcoin como la mayor criptomoneda del mundo y una opción de inversión convencional.

El bitcoin ha superado a todas las principales clases de activos en los últimos años

En otro año excepcional para el mayor activo digital, el bitcoin obtuvo una ganancia nada más y nada menos que del 122,5% en 2024 gracias a su creciente adopción (a través de ETFs de bitcoin al contado) y al entusiasmo de los inversores por un probable viraje hacia una política más favorable y proclive a las criptomonedas en Estados Unidos. Esta evolución eleva la rentabilidad anualizada a 10 años del bitcoin al 76,6%, superando a todas las clases de activos principales.

La impresionante trayectoria del bitcoin ha atraído tanto a detractores como a partidarios. Los partidarios creen que nos encontramos en las primeras fases de un ciclo de adopción que durará varios años y que debería provocar una subida de los precios, mientras que los escépticos consideran que los activos digitales reflejan condiciones similares a las de una burbuja y destacan la gravedad de recesiones profundas como las de 2018 y 2022.

Aspectos que tener en cuenta antes de invertir en bitcoin

La capitalización actual del mercado de las criptomonedas, que asciende a 3,7 billones de dólares, sigue siendo relativamente pequeña en comparación con otras clases de activos, pero tiene el potencial de crecer, como hemos visto en los 16 años de historia de las criptomonedas.

Si bien la tecnología de blockchain subyacente al bitcoin tiene un potencial de aplicación más amplio, numerosos inversores se sienten atraídos por la rápida revalorización que puede ofrecer dicha criptomoneda. Sin embargo, hay otras razones para considerar la incorporación de bitcoins a tu cartera, entre ellas las ventajas de la diversificación de la cartera y la posibilidad de protegerse contra la inflación.

Diversificación de la cartera: El comportamiento distintivo del bitcoin y su tendencia a evolucionar de manera diferente con respecto a las clases de activos principales puede contribuir a diversificar las carteras.

Reserva de valor a largo plazo: Bitcoin opera fuera del control de los bancos centrales, lo que le confiere cualidades de "oro digital". Puede diversificar las carteras y hacer las veces de una posible cobertura contra la inflación.

Una alternativa digital: Bitcoin ofrece a los inversores una alternativa a los bancos y a las monedas controladas por los Gobiernos, y se puede enviar y recibir en cualquier parte del mundo.

Bitcoin ofrece a los inversores una alternativa a los bancos y a las monedas controladas por los Gobiernos, y se puede enviar y recibir en cualquier parte del mundo. Ten en cuenta los riesgos: El precio del bitcoin es volátil y los inversores pueden sufrir fuertes pérdidas. El mercado de las criptomonedas también está en gran medida sin regular, con una protección limitada si se pierden fondos debido a fraudes, actos de piratería informática o errores de los usuarios, por lo que es importante comprender los fundamentos de la compra directa. Para obtener una solución más sencilla, productos de inversión como los ETPs pueden ofrecer un acceso eficiente y fácil.

Invertir en bitcoins y activos digitales nunca ha sido tan fácil

Invertir en activos digitales es ahora más fácil que nunca. Los ETPs de bitcoins son cada vez más accesibles en todo el mundo, y los inversores también pueden obtener exposición a empresas del ecosistema de las criptomonedas, como mineros, compradores y mercados. Desde el punto de vista de la inversión, las criptomonedas y la tecnología de blockchain están experimentando un rápido cambio, lo que abre nuevas oportunidades para los inversores a través de la propiedad directa, los derivados y estrategias de mercado más amplias.